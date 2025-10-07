Cos’è la neutralità carbonica?

Le emissioni di CO2 vengono rimosse naturalmente dall’atmosfera attraverso i pozzi di carbonio. I pozzi naturali di carbonio includono foreste, oceani e zone umide, che assorbono l'anidride carbonica dall'aria, un processo noto come sequestro. L'uomo può sostenere tale sequestro biologico attraverso la riforestazione e la conservazione o il ripristino delle zone umide. (Tale ripristino dell'habitat può anche produrre l'ulteriore vantaggio di proteggere la biodiversità.)

Anche altri tipi di sequestro del carbonio implicano sforzi umani. Questi includono pratiche agricole che aumentano la quantità di carbonio immagazzinato nel suolo (noto come sequestro del carbonio nel suolo) e la cattura diretta dell'aria (DAC). La tecnologia DAC rimuove l'anidride carbonica direttamente dall'atmosfera attraverso sistemi di cattura dell'aria che utilizzano reazioni chimiche per filtrare le molecole di CO2. Sebbene il DAC sia un metodo di rimozione del carbonio particolarmente costoso, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), a luglio 2023 sono stati messi in funzione 27 impianti DAC in tutto il mondo.5 L'innovazione continua nella rimozione del carbonio è sostenuta da programmi governativi come l'iniziativa Carbon Negative Shot6 e Carbon Dioxide Removal Launchpad.7

Alcune tecnologie utilizzate nella rimozione del carbonio sono simili a quelle utilizzate nei progetti di acquisizione, utilizzo e conservazione del carbonio (CCUS). I progetti CCUS, tuttavia, sono distinti perché catturano le emissioni di CO2 alla fonte, come una fabbrica o una centrale elettrica. L'anidride carbonica catturata può quindi essere compressa e trasportata per usi industriali o immagazzinata nel sottosuolo. Oltre 500 progetti CCUS sono in fase di sviluppo a luglio 2023, secondo lo SEE.8