Cos’è la neutralità carbonica?

La neutralità carbonica descrive lo stato raggiunto quando un'entità che produce emissioni di carbonio rimuove lo stesso volume di emissioni di carbonio dall'atmosfera terrestre. Il raggiungimento della neutralità carbonica può comportare una serie di misure, tra cui iniziative di efficienza energetica, transizioni alle energie rinnovabili, rimozione del carbonio e progetti di compensazione del carbonio.
Perché la neutralità carbonica è importante?
I sostenitori degli sforzi della neutralità carbonica affermano che possono svolgere un ruolo importante nella mitigazione delcambiamento climaticoe del riscaldamento globale, causati dall'accumulo delleemissioni di gas serranell'atmosfera. Oltre all'anidride carbonica, i gas serra (GHGs) che contribuiscono al cambiamento climatico includono metano, ossido azoto e idrofluorocarburi.
Queste emissioni sono causate in gran parte dalle attività umane, in particolare dalla combustione di combustibili fossili e hanno portato a un aumento significativo delle temperature globali. Copernicus, il programma di osservazione del clima dell'Unione europea ha riferito che il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato, quasi 1,48 gradi Celsius (2,66 gradi Fahrenheit) più caldo dei livelli preindustriali.
Le iniziative di neutralità carbonica possono aiutare a raggiungere l'obiettivo diemissioni net zero: ridurre tutte le emissioni di gas serra quasi a zero, con la rimozione di tutte le emissioni restanti dall'atmosfera. Tuttavia, le iniziative per le emissioni net zero in genere si concentrano più sulla riduzione delle emissioni che sulla rimozione. L'iniziativa SBTi (Science Based Targets), una partnership di diverse organizzazioni no profit globali, promuove uno standard aziendale net zero che richiede alle aziende di ridurre leemissioni dirette e indirette della catena del valoredi oltre il 90%.1Quando un'azienda o un Paese intraprende azioni climatiche che si traducono con successo in emissioni net zero, allora si parla di aziende o Paesi climate neutral.
Le organizzazioni che puntano a raggiungere la neutralità carbonica nelle proprie operazioni e nellesupply chainin genere adottano uno o più dei seguenti approcci:
L'efficienza energetica è il concetto di esecuzione di un'attività utilizzando meno energia di quella che potrebbe essere altrimenti necessaria. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti d'America definisce l'efficienza energetica come "una componente vitale per raggiungere le emissioni net zero di anidride carbonica."2
I miglioramenti dell'efficienza energetica possono essere minori, come la sostituzione delle vecchie lampadine con nuove lampadine a risparmio energetico. Ma i miglioramenti possono anche assumere la forma di progetti su larga scala. Ad esempio, l'installazione di una copertura riflettente del tetto posizionando del materiale isolante in un edificio possono mantenere le temperature interne più basse durante la stagione calda, il che ridurrebbe il consumo energetico complessivo dei sistemi HVAC. Oltre a ridurre l'impronta carbonica di un'entità, l'efficienza energetica può ridurre le bollette energetiche, il che può aiutare le aziende a ridurre i prezzi di beni e servizi.
L'energia rinnovabileè l'energia generata da fonti naturali che può essere rigenerata più rapidamente rispetto a quella consumata.Spesso si chiama energia pulita perché la maggior parte dei tipi di energia rinnovabile, una volta in funzione, non produce emissioni di anidride carbonica. (La produzione e l'installazione di tecnologie di energie rinnovabili producono un'impronta di carbonio relativamente piccola).3
Le forme di energie rinnovabili includono l'energia solare, l'energia eolica, l'energia idroelettrica, l'energia geotermica e la bioenergia. Come per l'efficienza energetica, le organizzazioni possono perseguire una serie di strategie mentre intraprendono la transizione dalle fonti di combustibili fossili alle fonti di energia rinnovabile. Le opzioni on-site includono l'installazione di pannelli solari, la realizzazione di turbine eoliche e l'utilizzo di sistemi di riscaldamento e raffreddamento geotermici.
Ove disponibile, le organizzazioni possono anche acquistare energia direttamente dai fornitori locali di energia rinnovabile. Negli Stati Uniti e in Europa, le organizzazioni hanno anche la possibilità di acquistare certificati che rappresentano il loro investimento in energia green. (I sostenitori di tali certificati affermano che aiutano a sostenere e aumentare la consapevolezza delle transizioni verso le energie rinnovabili. La ricerca indica, tuttavia, che i certificati non sempre incoraggiano un maggiore sviluppo di infrastrutture di energie rinnovabili, sollevando preoccupazioni sul greenwashing, la commercializzazione di informazioni fuorvianti sulla sostenibilità aziendale.)4
Le emissioni di CO2 vengono rimosse naturalmente dall’atmosfera attraverso i pozzi di carbonio. I pozzi naturali di carbonio includono foreste, oceani e zone umide, che assorbono l'anidride carbonica dall'aria, un processo noto come sequestro. L'uomo può sostenere tale sequestro biologico attraverso la riforestazione e la conservazione o il ripristino delle zone umide. (Tale ripristino dell'habitat può anche produrre l'ulteriore vantaggio di proteggere la biodiversità.)
Anche altri tipi di sequestro del carbonio implicano sforzi umani. Questi includono pratiche agricole che aumentano la quantità di carbonio immagazzinato nel suolo (noto come sequestro del carbonio nel suolo) e la cattura diretta dell'aria (DAC). La tecnologia DAC rimuove l'anidride carbonica direttamente dall'atmosfera attraverso sistemi di cattura dell'aria che utilizzano reazioni chimiche per filtrare le molecole di CO2. Sebbene il DAC sia un metodo di rimozione del carbonio particolarmente costoso, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), a luglio 2023 sono stati messi in funzione 27 impianti DAC in tutto il mondo.5 L'innovazione continua nella rimozione del carbonio è sostenuta da programmi governativi come l'iniziativa Carbon Negative Shot6 e Carbon Dioxide Removal Launchpad.7
Alcune tecnologie utilizzate nella rimozione del carbonio sono simili a quelle utilizzate nei progetti di acquisizione, utilizzo e conservazione del carbonio (CCUS). I progetti CCUS, tuttavia, sono distinti perché catturano le emissioni di CO2 alla fonte, come una fabbrica o una centrale elettrica. L'anidride carbonica catturata può quindi essere compressa e trasportata per usi industriali o immagazzinata nel sottosuolo. Oltre 500 progetti CCUS sono in fase di sviluppo a luglio 2023, secondo lo SEE.8
Per integrare i loro sforzi in materia di sostenibilità e soddisfare le aspettative degli stakeholder consapevoli del cambiamento climatico, spesso le organizzazioni investono inprogetti di compensazione del carbonioe crediti di carbonio. Questi progetti possono assumere la forma di molti degli sforzi sopra descritti, come la riforestazione e la produzione di energia rinnovabile. Investendo nella rimozione o nell'eliminazione delle emissioni di gas serra, le aziende stanno "compensando" le proprie emissioni.
Nel 1997, il Protocollo Kyoto divenne il primo trattato internazionale a stabilire obiettivi legalmente vincolanti per i Paesi sviluppati nella riduzione delle emissioni di gas serra. L'Accordo di Parigi del 2015 ha esteso gli obiettivi di riduzione ai Paesi in via di sviluppo, raccogliendo alla fine i firmatari di quasi 200 Paesi in tutto il mondo. Nel 2015, le Nazioni Unite hanno adottato anche 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che comprendevano l'enfasi sulla riduzione delle emissioni.
L'enfasi sulla neutralità carbonica, in particolare, si è intensificata con lo sviluppo di una coalizione globale per la neutralità climatica. Entro il 2020, più di 110 Paesi si sono impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, compresi i membri dell'Unione Europea, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud. Inoltre, la Cina si è impegnata a raggiungere la neutralità carbonica prima del 2060.9
Un altro impegno globale ha preso forma nel 2023 in occasione della 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC COP 28). Lì, più di 120 Paesi hanno firmato un impegno a lavorare insieme per triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile a livello di installazioni mondiali entro il 2030 e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramenti dell'efficienza energetica da circa il 2% a oltre il 4% ogni anno fino al 2030.10
L'innovazione tecnologica è fondamentale per i percorsi di molte organizzazioni e Paesi verso la neutralità carbonica. I nuovi sviluppi includono un sistema di rimozione dell'anidride carbonica che sfrutta la luce solare e l'acqua marina,11l'avvento di piccoli impianti e generatori di energia eolica e prevede di adeguare i canali con pannelli solari.12
Inoltre, il software di gestione del carbonio può aiutare le organizzazioni ad accelerare i propri sforzi didecarbonizzazione. Tali software possono creare una base di dati con informazioni sulle emissioni di gas serra, semplificare i processi di reporting e fornire strumenti analitici che identificano le opportunità per raggiungere obiettivi di basse emissioni di carbonio e monitorare le prestazioni rispetto agli impegni presi.
