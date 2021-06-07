Il reporting ESG è diventato mainstream: con il consenso ormai acquisito sul fatto che il rischio ESG è un rischio di investimento, è fondamentale valutare e divulgare le prestazioni ESG mentre entriamo nella transizione verso le basse emissioni di carbonio. E a seguito della pandemia di COVID-19, che ha causato perdite di trilioni di dollari a livello globale, la necessità per le aziende di mettere la sostenibilità in cima all'agenda è più importante che mai. La riallocazione del capitale verso aziende orientate alla sostenibilità è stata descritta da Larry Fink di BlackRock come uno "spostamento tettonico".

Sebbene tutte le metriche ESG siano importanti, la "E" rappresenta la più grande minaccia esistenziale, è la più difficile da misurare e migliorare dal punto di vista tecnico ed è l'area in cui la tecnologia è più necessaria. Si stima che nel 2020 verranno investiti 3,4 trilioni di dollari in energie rinnovabili. Le aziende fanno sempre più report delle proprie prestazioni in base a metriche ESG e sono stati assunti numerosi impegni per ottenere il net zero. Sebbene questi siano passi nella giusta direzione, gli impegni pubblici rappresentano la parte più semplice dell'equazione. Il vero lavoro inizia con il raggiungimento della riduzione delle emissioni. In questo articolo, metteremo in evidenza la transizione verso le energie rinnovabili, esaminando le diverse opzioni disponibili per gli acquirenti aziendali, identificando i vantaggi e i limiti di ciascuna e illustrando come il software possa supportare il reporting delle energie rinnovabili.