Il reporting ESG è diventato mainstream: con il consenso ormai acquisito sul fatto che il rischio ESG è un rischio di investimento, è fondamentale valutare e divulgare le prestazioni ESG mentre entriamo nella transizione verso le basse emissioni di carbonio. E a seguito della pandemia di COVID-19, che ha causato perdite di trilioni di dollari a livello globale, la necessità per le aziende di mettere la sostenibilità in cima all'agenda è più importante che mai. La riallocazione del capitale verso aziende orientate alla sostenibilità è stata descritta da Larry Fink di BlackRock come uno "spostamento tettonico".
Sebbene tutte le metriche ESG siano importanti, la "E" rappresenta la più grande minaccia esistenziale, è la più difficile da misurare e migliorare dal punto di vista tecnico ed è l'area in cui la tecnologia è più necessaria. Si stima che nel 2020 verranno investiti 3,4 trilioni di dollari in energie rinnovabili. Le aziende fanno sempre più report delle proprie prestazioni in base a metriche ESG e sono stati assunti numerosi impegni per ottenere il net zero. Sebbene questi siano passi nella giusta direzione, gli impegni pubblici rappresentano la parte più semplice dell'equazione. Il vero lavoro inizia con il raggiungimento della riduzione delle emissioni. In questo articolo, metteremo in evidenza la transizione verso le energie rinnovabili, esaminando le diverse opzioni disponibili per gli acquirenti aziendali, identificando i vantaggi e i limiti di ciascuna e illustrando come il software possa supportare il reporting delle energie rinnovabili.
Generare energia rinnovabile in loco è una soluzione locale che offre alle aziende numerosi vantaggi. L'installazione di attrezzatura per catturare energia dal sole, dal vento, dall'acqua o da altre fonti rinnovabili sta diventando sempre più conveniente per le aziende e offre brevi periodi di recupero. In aggiunta ad aiutare le aziende a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, è possibile anche ottenere ritorni significativi sull'investimento grazie a numerosi incentivi del governo, che ovviamente variano a seconda della località. Negli Stati Uniti, questi incentivi comprendono crediti d'imposta per gli investimenti, misure di incentivazione basate sulle prestazioni (PBI) e prestiti di finanziamento PACE (Property Assessed Clean Energy).
Con accesso diretto, i progetti di generazione in loco offrono anche alle aziende una migliore qualità dell'energia e affidabilità della fornitura, offrendo una copertura contro i rischi finanziari associati a un guasto della rete. L'interruzione di corrente in Texas a febbraio, stimata essere costata allo stato oltre 100 miliardi di dollari, evidenzia le enormi perdite finanziarie che possono derivare da un'interruzione di corrente e dalla dipendenza dalla rete.
Tuttavia, dato che la generazione di energia rinnovabile può variare da eccedente a insufficiente, la produzione in loco richiede uno storage affidabile e a lungo termine, affinché l'energia in eccedenza possa essere memorizzata nei momenti di picco di produzione e distribuita nei momenti di picco della domanda. L'accumulo a batteria e l'idrogeno verde offrono soluzioni per il storage di energia rinnovabile, tuttavia entrambi devono essere scalati per diventare più competitivi in termini di costo.
Molte utenze offrono la possibilità alle aziende di pagare un premio per la garanzia che l'elettricità acquistata sia generata da una fonte rinnovabile, garantita da un "certificato di attributo energetico". Il premio pagato è in genere modesto e copre i maggiori costi sostenuti dall'utenza quando aggiunge energia verde al suo mix di generazione di energia.
Le utenze spesso vendono l'energia verde in blocco, ossia una quantità di energia fissa (spesso 100 KWh di 100% elettricità rinnovabile venduta a un prezzo mensile fisso). Le aziende possono quindi acquistare il numero di blocchi di cui hanno bisogno. Un'altra opzione di acquisto è la percentuale di utilizzo. In questo modello, le aziende acquistano energia verde in una quantità basata su una percentuale fissa del loro consumo mensile. Questo permette alle aziende di acquistare energia miscelata verde e convenzionale.
Un vantaggio dell'acquisto di energia verde da un'utenza è che le aziende non devono gestire o ritirare i certificati, facilitando l'implementazione. D'altra parte, acquistare energia verde può rappresentare sfide di costo, poiché la tua azienda è dipendente dalle opzioni di fornitura disponibili e dall'ambiente normativo locale. Se la tua azienda acquista energia verde da un'utenza per la prima volta, imparare a conoscere il mercato e le opzioni disponibili richiederà tempo e impegno, anche se questi costi diminuiranno man mano che acquisirai esperienza con la procedura di acquisto.
I PPA sono accordi a lungo termine che le aziende stipulano con i produttori di elettricità che definiscono la quantità di elettricità da fornire, il prezzo, la durata dell'accordo e altri dettagli più specifici come questioni di trasmissione, credito e assicurazione. Questi accordi sono critici per il successo delle centrali solari e dei parchi eolici, poiché garantiscono un flusso di entrate a lungo termine per il progetto. Andando direttamente al produttore di energia, si elimina il passaggio della rivendita, offrendo alle aziende risparmi significativi (e possono controllare la fonte dell'energia rinnovabile che acquistano).
D'altra parte, in quanto acquirente dell'energia prodotta, le aziende si assumono la responsabilità di bilanciare la rete, per cui i PPA richiedono alle aziende di misurare e gestire il loro utilizzo di energia. Inoltre, firmare un contratto di approvvigionamento può essere una procedura lunga e costosa che richiede la partecipazione di società di contabilità e consulenza.
Similmente alla generazione rinnovabile in loco, anche le aziende che firmano i PPA avranno bisogno di energia supportata da un componente a causa della natura intermittente dell'energia rinnovabile. Senza l'accumulo di batterie necessario per gestire le carenze, le aziende potrebbero dover organizzare un PPA sleeved, in cui un'utenza intermediaria trasferisce l'energia da un progetto di energia rinnovabile e la "smista" all'azienda nel punto di prelievo, a fronte di un costo.
I PPA non sono riservati solo alle multinazionali. La tecnologia blockchain ha reso possibile suddividere grandi contratti in unità più piccole. In sostanza, non esiste alcun limite a quanto piccole possano essere le unità di energia o la durata del tempo. Grazie al mercato secondario per i PPA, le aziende possono ora rivendere il loro contratto di fornitura di energia se il loro fabbisogno energetico cambia.
Spesso trascurata, questa opzione può essere possibile se esiste una quantità considerevole di energia rinnovabile già presente nella rete. Ciò accade in genere quando un regolatore ha stabilito un sistema di quote per le energie rinnovabili che garantisce che una percentuale specifica del consumo energetico annuo debba essere rinnovabile. Le aziende possono quindi ottenere il credito per il loro acquisto se la quota di energia rinnovabile è supportata da un sistema di certificati.
Questo modello offre un'opzione molto economica per le aziende, poiché la pressione sulle utenze per soddisfare una quota di energia rinnovabile offre un forte incentivo a proporre prezzi più bassi. Se le sanzioni per il mancato rispetto delle quote sono elevate per le utenze, ciò aumenta ulteriormente la pressione, contribuendo a garantire prezzi più bassi per gli acquirenti di energia rinnovabile. Vale la pena fare un controllo e verificare se questa opzione è fattibile per la tua azienda.
I REC rappresentano un'altra opzione di approvvigionamento di energia rinnovabile per le aziende. Certificano che il portatore possiede un MWh di energia elettrica generata da energia rinnovabile. Una volta che il fornitore di energia inserisce l'energia nella rete, il REC ricevuto può essere smembrato e venduto sul mercato aperto, consentendo così la vendita come credito di carbonio per compensare le emissioni.
Per le aziende, l'implementazione dei REC è facile e conveniente, dal momento che c'è una sovrabbondanza sul mercato. Tuttavia, i REC sono stati criticati poiché un'azienda può acquistare REC continuando a utilizzare combustibili fossili e affermare che le sue operazioni sono rinnovabili, anche se in realtà non sta riducendo le proprie emissioni. In sostanza, la negoziazione di REC invia solo un segnale di mercato molto diretto: da qualche parte e in un dato momento è stato realizzato un progetto di energia rinnovabile.
Per evitare di inviare segnali di mercato fuorvianti, le aziende possono essere specifiche sui dettagli temporali e spaziali dei REC che acquistano, tuttavia ciò richiede una pianificazione e risorse aggiuntive per la loro implementazione. Ad esempio, aziende come Google stanno facendo di tutto per adattare l'energia pulita al loro profilo di carica, creando un legame tra la generazione e l'uso di ogni kilowattora ogni volta che possibile. Un modo in cui Google lo fa è nei suoi data center, dove sposta il lavoro non urgente in momenti in cui l'energia rinnovabile è al massimo della capacità di generazione sulla rete che li alimenta.
I requisiti del reporting di sostenibilità continuano a evolversi e a diventare più dettagliati e impegnativi, in particolare per le aziende che riferiscono a più stakeholder sotto più framework. Misurare l'impatto degli acquisti di energia rinnovabile è particolarmente complesso, soprattutto se un'azienda cerca di assumere una posizione di leadership e inviare un segnale di mercato forte abbinando le energie rinnovabili al proprio profilo di carico (rendendo critico che sia in atto una solida base di dati).
Il protocollo GHG fornisce linee guida di Scope 2 per le aziende che dispongono di un sistema affidabile per l'acquisto di elettricità rinnovabile. Il suo metodo di calcolo delle emissioni basato sul mercato, introdotto nel 2015, consente alle aziende di prendersi il merito dei propri acquisti di energia elettrica rinnovabile, evitando al contempo qualsiasi sotto/sovra-dichiarazione. Questo metodo istruisce le aziende ad applicare un fattore di emissione zero agli acquisti di energia rinnovabile e a contrattare fattori di emissione specifici per PPA e REC se disponibili. Inoltre, consente alle organizzazioni di assumere il controllo del proprio mix di combustibili elettrici e di non dover dipendere dalla media della rete. La piattaforma software di IBM® Envizi supporta sia il metodo di calcolo delle emissioni basato sulla posizione che quello basato sul mercato.
In definitiva, è fondamentale che le organizzazioni adottino una piattaforma robusta di gestione dei dati e reporting che supporti eventuali requisiti di audit e permetta a tutti i team dell'azienda di controllare frequentemente le prestazioni attraverso prospettive diverse. Il software di reporting ESG dovrebbe essere una parte essenziale del toolkit della tua azienda per gestire e misurare l'impatto dell'approvvigionamento dell'energia rinnovabile sul percorso verso il net zero.
