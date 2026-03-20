Assistenza visiva remota nella gestione del servizio sul campo (FSM)

L'assistenza visiva remota (RVA), talvolta chiamata supporto remoto o assistenza remota, è una capacità di supporto digitale che consente agli esperti di fornire assistenza tecnica da remoto tramite video in tempo reale.
Con l'RVA, le organizzazioni possono supportare clienti e tecnici sul campo tramite feed video forniti da dispositivi mobili e occhiali intelligenti.
A livello aziendale, l'RVA è un componente chiave della gestione del servizio sul campo (FSM), che prevede il coordinamento dei dipendenti che operano al di fuori delle proprietà aziendali. È ampiamente utilizzata in molti settori, tra cui produzione, utenze e sanità, per offrire una risoluzione più rapida dei problemi, migliorare i tassi di prima correzione (FTFR) e migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
Oltre al video in diretta, l'RVA utilizza anche piattaforme di supporto remote dotate di strumenti di realtà aumentata (AR) che facilitano la collaborazione tra dipendenti e clienti. Sfruttando piattaforme di supporto remote e feed video in diretta, gli esperti remoti possono osservare un ambiente reale in un'altra posizione e fornire supporto visivo.
Secondo un recente rapporto, il mercato dell'AR nell'RVA era ampio e in costante crescita. Nel 2023 è stato valutato 1,6 miliardi di USD e si prevede che raggiungerà i 14 miliardi di USD entro il 2030, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 35%.1
Gli strumenti RVA stanno trasformando le tradizionali pratiche di supporto remoto dalla risoluzione dei problemi basata sulla voce in esperienze visive sofisticate. I tecnici e i clienti che si trovano in loco aprono semplicemente una sessione di supporto video con un rappresentante tramite un link di messaggio di testo e condividono il loro streaming video in diretta. Un esperto può quindi assisterli utilizzando delle sovrapposizioni semplici e facili da seguire.
L'RVA è utile nei settori in cui i team devono mantenere attrezzature e infrastrutture in più sedi. I team di assistenza clienti e i tecnici sul campo che utilizzano piattaforme di supporto remoto possono fornire assistenza tecnica in tempo reale senza recarsi in loco, riducendo i tempi di inattività, evitando interventi in presenza e contribuendo a semplificare i workflow di manutenzione.
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Le innovazioni tecnologiche in ambito di realtà aumentata, streaming video e computer vision, unite alla diffusione capillare dei dispositivi mobili, stanno spingendo l'RVA in avanti. Nel loro insieme, questi sviluppi consentono ai clienti e ai tecnici sul campo di condividere il proprio ambiente fisico con esperti remoti in tempo reale e di ricevere indicazioni dettagliate.
In genere, l'RVA segue un processo in cinque fasi.
Un cliente o un tecnico può avviare una sessione di assistenza visiva ogni volta che ha bisogno di aiuto per risolvere un problema particolare. Tipicamente, avviano una videochiamata tramite un'app mobile che può essere condivisa tramite un link di testo sicuro.
Quando svolgono attività complesse, alcuni tecnici spesso indossano un headset indossabile come occhiali intelligenti per avere le mani libere.
Dopo aver stabilito la connessione, il tecnico o il cliente che ha bisogno di aiuto invia il proprio video in diretta a un esperto remoto. Utilizzando il suo feed video in tempo reale, l'esperto lo guida attraverso i passi necessari per risolvere il problema che sta affrontando.
A differenza delle interazioni di supporto tradizionali, le interazioni potenziate dall'RVA consentono agli esperti di osservare direttamente un problema, accelerandone spesso la risoluzione.
La collaborazione visiva coinvolge un esperto remoto che interagisce direttamente con il cliente o il tecnico e fornisce supporto visivo.
Gli esperti spesso si affidano a strumenti digitali per migliorare la loro capacità di collaborare, tra cui le seguenti caratteristiche:
Le piattaforme avanzate di RVA a volte si collegano direttamente ai workflow aziendali e ai sistemi di gestione del servizio sul campo (FSM), permettendo di avviare sessioni di supporto direttamente dai contact center o dai sistemi di manutenzione.
Questa funzionalità consente alle organizzazione di documentare il lavoro, tracciare eventi di servizio e automatizzare le procedure di follow-up.
Ogni sessione di assistenza visiva è un'opportunità per le aziende di ottenere insight sui propri processi. Le organizzazioni possono aggiungere video remoti registrati, schermate annotate e procedure dettagliate documentate alla loro knowledge base.
Nel tempo, questa libreria di materiale può supportare l'onboarding, la formazione e un'ampia gamma di risorse self-service sia per i clienti che per i lavoratori.
Sebbene le esigenze delle organizzazioni varino notevolmente in base al settore e alle dimensioni, ecco alcune funzionalità fondamentali che una solida soluzione RVA dovrebbe offrire:
Le moderne soluzioni di assistenza visiva remota (RVA) offrono alle organizzazioni molti vantaggi. Dal miglioramento dei workflow di manutenzione al miglioramento della registrazione e del coinvolgimento del cliente, ecco i principali benefici della distribuzione della RVA a livello aziendale:
Per implementare una solida assistenza visiva remota (RVA), le aziende utilizzano in genere un approccio strutturato in cinque fasi:
L'assistenza visiva remota (RVA) è simile ad altre tecnologie di supporto digitale ma unica per il modo in cui collega clienti e tecnici sul campo da remoto con esperti che possono aiutarli a risolvere un problema:
Molti tipi di organizzazioni e settori si affidano all'assistenza visiva remota (RVA) per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di inattività, diminuire i costi di manutenzione e fornire un miglior supporto a clienti e tecnici. Ecco alcuni esempi di come l'RVA viene utilizzata in diverse discipline.
I tecnici del servizio sul campo riscontrano frequentemente problemi con attrezzature o dispositivi sul campo. L'RVA consente loro di connettersi con esperti remoti tramite un flusso video in diretta e di ricevere istruzioni visive immediate e una guida passo passo su come risolvere il loro problema. L'RVA contribuisce a migliorare il FTFR e riduce la probabilità di visite di follow-up per i tecnici del servizio sul campo.
I contact center si affidano sempre più a funzionalità RVA come il supporto video, che permettono ai clienti di avviare sessioni di assistenza visiva tramite link di testo e mostrare i problemi del prodotto tramite la fotocamera di uno smartphone. Questo approccio accelera la risoluzione dei problemi e migliora l'esperienza complessiva di supporto.
Il settore della produzione spesso richiede competenze specializzate per riparare macchinari complessi. I tecnici di manutenzione si affidano all'RVA per condividere le condizioni tramite video live con esperti non presenti in loco e per effettuare le riparazioni con annotazioni e sovrapposizioni.
L'RVA aiuta i clinici a connettersi da remoto e a collaborare per configurare l'attrezzatura ed eseguire procedure specializzate. Utilizzando lo streaming video in diretta, gli specialisti forniscono indicazioni da remoto, risparmiando i costi e le risorse del viaggio verso le strutture mediche.
Le organizzazioni che devono integrare i dipendenti affinché possano utilizzare nuove attrezzature o sistemi si affidano all'RVA per scopi di formazione. Le sovrapposizioni AR e il video remoto mostrano ai nuovi dipendenti come svolgere i compiti sotto la guida di un professionista esperto che li osserva tramite video remoto. L'RVA per l'onboarding accelera lo sviluppo delle competenze e riduce la dipendenza dalla formazione di persona.
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1 Augmented reality (AR) remote assistance software market size and forecast, Verified Market Research, gennaio 2025