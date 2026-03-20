Assistenza visiva remota nella gestione del servizio sul campo (FSM)

Con l'RVA, le organizzazioni possono supportare clienti e tecnici sul campo tramite feed video forniti da dispositivi mobili e occhiali intelligenti.

A livello aziendale, l'RVA è un componente chiave della gestione del servizio sul campo (FSM), che prevede il coordinamento dei dipendenti che operano al di fuori delle proprietà aziendali. È ampiamente utilizzata in molti settori, tra cui produzione, utenze e sanità, per offrire una risoluzione più rapida dei problemi, migliorare i tassi di prima correzione (FTFR) e migliorare l'esperienza complessiva del cliente.

Oltre al video in diretta, l'RVA utilizza anche piattaforme di supporto remote dotate di strumenti di realtà aumentata (AR) che facilitano la collaborazione tra dipendenti e clienti. Sfruttando piattaforme di supporto remote e feed video in diretta, gli esperti remoti possono osservare un ambiente reale in un'altra posizione e fornire supporto visivo.

Secondo un recente rapporto, il mercato dell'AR nell'RVA era ampio e in costante crescita. Nel 2023 è stato valutato 1,6 miliardi di USD e si prevede che raggiungerà i 14 miliardi di USD entro il 2030, un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 35%.1

Gli strumenti RVA stanno trasformando le tradizionali pratiche di supporto remoto dalla risoluzione dei problemi basata sulla voce in esperienze visive sofisticate. I tecnici e i clienti che si trovano in loco aprono semplicemente una sessione di supporto video con un rappresentante tramite un link di messaggio di testo e condividono il loro streaming video in diretta. Un esperto può quindi assisterli utilizzando delle sovrapposizioni semplici e facili da seguire.

L'RVA è utile nei settori in cui i team devono mantenere attrezzature e infrastrutture in più sedi. I team di assistenza clienti e i tecnici sul campo che utilizzano piattaforme di supporto remoto possono fornire assistenza tecnica in tempo reale senza recarsi in loco, riducendo i tempi di inattività, evitando interventi in presenza e contribuendo a semplificare i workflow di manutenzione.