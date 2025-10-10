Un indirizzo Internet Protocol (IPv4) è una sequenza numerica distinta, costituita da quattro insiemi di numeri separati da periodi. L'indirizzo IPv4 è formulato in modo strettamente numerico perché in questo modo permette ai dispositivi di comunicare tramite una rete, incluso internet.

Gli indirizzi IPv4 contengono 32 bit, il che significa che questo formato offre circa 4,3 miliardi di indirizzi univoci possibili (sulla base di altrettante permutazioni matematiche distinte). A un certo punto si pensava che avrebbe fornito indirizzi univoci sufficienti, ma quel momento è passato e la necessità di più indirizzi IP è continuata a crescere.

Anche se gli indirizzi IPv4 sono sicuramente ancora in uso, il formato IPv4 ha dovuto essere ampliato per offrire un numero ancora maggiore di possibili indirizzi IP. Entra in gioco IPv6, il formato aggiornato che è quattro volte più grande, con indirizzi IPv6 che pesano 128 bit. Il salto di scala significa che miliardi di trilioni di indirizzi IPv6 sono ora possibili.