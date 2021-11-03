MySQL e MongoDB: qual è la differenza?

Fondata nel 2007, MongoDB Inc. è stato un nuovo approccio alla progettazione di database. MongoDB ha creato un modo per memorizzare la quantità "esagerata" ("humongous") di dati necessaria per casi d'uso scalabili, e "Mongo" nel nome è proprio l'abbreviazione di "humongous". Con la crescita dei servizi e dei siti digitali, l'enorme quantità di dati necessari per scalare questa crescita ha comportato la necessità di una gestione e una funzionalità dei database più flessibili. Il design di MongoDB risponde all'esigenza di prestazioni di database agili e ricche di informazioni. Memorizza i dati come documenti MongoDB, che rappresentano il punto di riferimento della sua progettazione.

MongoDB serve siti di e-commerce e di contenuti che, ad esempio, traggono beneficio dalla sua flessibilità e scalabilità. Le aziende utilizzano il database MongoDB come soluzione ad alte prestazioni per aggiornare i dati più rapidamente nella struttura e nelle informazioni.