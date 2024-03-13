Che cos'è la previsione del carico?

La previsione del carico è il processo di previsione della quantità di elettricità necessaria in un dato momento e di come tale domanda influenzerà la rete pubblica. Viene utilizzato per garantire che sia disponibile una potenza sufficiente per soddisfare le esigenze di consumo evitando sprechi e inefficienze.

La previsione del carico elettrico è fondamentale per la pianificazione operativa dei sistemi di alimentazione ed è fondamentale per evitare interruzioni. Le previsioni di carico possono variare dal breve termine (ore o giorni a venire) al lungo termine (mesi o anni a venire). L'accuratezza di queste previsioni ha un impatto diretto sui costi e sull'affidabilità dell'intero sistema energetico. La previsione del carico è anche una componente di una previsione energetica più ampia, che include previsioni per la disponibilità e il prezzo di combustibili come petrolio e gas, nonché fonti di energia rinnovabile.