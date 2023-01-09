Il green coding è una pratica informatica ecosostenibile che cerca di minimizzare l'energia coinvolta nell'elaborazione delle righe di codice e, a sua volta, di aiutare le organizzazioni a ridurre il consumo energetico complessivo. Molte organizzazioni hanno fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per rispondere alla crisi del cambiamento climatico e alle normative globali, e il green coding è un modo per sostenere questi obiettivi di sostenibilità.

Il green coding è un segmento del green computing, una pratica che mira a limitare l'impatto ambientale della tecnologia, inclusa la riduzione dell'impronta di carbonio in operazioni ad alta intensità, come nelle linee di produzione, nei data center e persino nelle operazioni quotidiane dei team aziendali. L'ombrello più ampio del green computing include anche il green software, cioè applicazioni costruite utilizzando pratiche di green coding.

Gli avanzamenti della tecnologia, dai big data al data mining, hanno contribuito a un enorme aumento del consumo energetico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Secondo l'Association for Computing Machinery, il consumo energetico annuo nei data center è raddoppiato nell'ultimo decennio. Oggi l'informatica e l'IT sono responsabili di una quota compresa tra 1,8% e 3,9% delle emissioni di gas serra globali.