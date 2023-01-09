Venti anni fa, la codifica aveva dei limiti. Le restrizioni di larghezza banda e la potenza di calcolo limitata costringevano gli sviluppatori a prestare sempre attenzione alla lunghezza e complessità del loro codice. Ma poiché la tecnologia ha consentito una maggiore innovazione, i programmatori non sono più stati vincolati dalle dimensioni.
Ad esempio, una maggiore potenza di calcolo permetteva un'elaborazione più rapida di file e applicazioni di grandi dimensioni. Le librerie e i framework open source permettevano agli ingegneri del software di riutilizzare pezzi di codice nei loro progetti, creando maggiori possibilità. Ciò ha portato anche alla creazione di programmi con più righe di codice e con una maggiore potenza di elaborazione necessaria per analizzarle. La conseguenza involontaria è stata un maggiore utilizzo di energia e un aumento della domanda globale di elettricità.
Quando le aziende cercano di trasformare il business e di implementare pratiche più sostenibili, scavano in profondità nei processi consolidati per trovare nuove efficienze. Questo include la valutazione degli elementi costitutivi delle loro operazioni, dall'archiviazione più efficiente dei dati all'esame di come viene scritto il codice.
In questo post, esploreremo come il green coding aiuta le organizzazioni a trovare modi innovativi per dare priorità alla sostenibilità e raggiungere i loro obiettivi di riduzione dell'energia.
Il green coding è una pratica informatica ecosostenibile che cerca di minimizzare l'energia coinvolta nell'elaborazione delle righe di codice e, a sua volta, di aiutare le organizzazioni a ridurre il consumo energetico complessivo. Molte organizzazioni hanno fissato obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra per rispondere alla crisi del cambiamento climatico e alle normative globali, e il green coding è un modo per sostenere questi obiettivi di sostenibilità.
Il green coding è un segmento del green computing, una pratica che mira a limitare l'impatto ambientale della tecnologia, inclusa la riduzione dell'impronta di carbonio in operazioni ad alta intensità, come nelle linee di produzione, nei data center e persino nelle operazioni quotidiane dei team aziendali. L'ombrello più ampio del green computing include anche il green software, cioè applicazioni costruite utilizzando pratiche di green coding.
Gli avanzamenti della tecnologia, dai big data al data mining, hanno contribuito a un enorme aumento del consumo energetico nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Secondo l'Association for Computing Machinery, il consumo energetico annuo nei data center è raddoppiato nell'ultimo decennio. Oggi l'informatica e l'IT sono responsabili di una quota compresa tra 1,8% e 3,9% delle emissioni di gas serra globali.
Per comprendere appieno come il green coding possa ridurre il consumo energetico e le emissioni di gas serra, è utile approfondire il consumo energetico del software:
Ricerche recenti sulla velocità e l'uso energetico di diversi linguaggi di programmazione hanno scoperto che C era il più efficiente in termini di velocità, poiché riduce l'uso di energia e memoria e offren un'altra potenziale opportunità di risparmio energetico. Tuttavia, si discute ancora di modalità di realizzazione e di metriche da utilizzare per valutare i risparmi energetici.
Il green coding si basa sugli stessi principi utilizzati nella codifica tradizionale. Per ridurre la quantità di energia necessaria per elaborare il codice, gli sviluppatori possono adottare principi di codifica meno intensivi nel loro ciclo di vita DevOps.
L'approccio "lean coding" si concentra sull'utilizzo della quantità minima di elaborazione necessaria per fornire una applicazione finale. Ad esempio, gli sviluppatori di siti web possono dare priorità alla riduzione delle dimensioni dei file (ad esempio, passare da contenuti multimediali di alta qualità a file più piccoli). Questo non solo accelera i tempi di caricamento del sito web, ma migliora anche l'esperienza utente.
Il lean coding mira anche a ridurre il sovraccarico di codice, un termine usato per indicare codice troppo lungo o lento che spreca risorse. Il codice open source può contribuire a questo gonfiore software. Poiché il codice open-source è progettato per servire una vasta gamma di applicazioni, contiene una quantità significativa di codice che non viene utilizzato per il software specifico. Ad esempio, uno sviluppatore può inserire un'intera libreria in un'immagine, ma ha bisogno solo di una frazione della funzionalità. Questo codice ridondante utilizza potenza di calcolo aggiuntiva e porta a emissioni di carbonio in eccesso.
Adottando pratiche di lean coding, gli sviluppatori sono più propensi a progettare codice che utilizzi la quantità di elaborazione minima, pur conseguendo i risultati desiderati.
I principi del green coding sono tipicamente progettati per integrare gli standard e le pratiche di sostenibilità IT esistenti utilizzati in tutta l'organizzazione. Proprio come l'implementazione di iniziative di sostenibilità in altre aree dell'organizzazione, il green coding richiede sia cambiamenti strutturali che culturali.
Oltre ai benefici di risparmio energetico, le aziende potrebbero anche scoprire ulteriori vantaggi nelle pratiche di green coding, tra cui:
Per saperne di più su IBM e sul green coding, inizia con il white paper dell'Institute for Business Value: La sostenibilità IT oltre il data center.
Questo white paper indaga come gli sviluppatori software possano svolgere un ruolo fondamentale nella promozione del calcolo responsabile e del green IT, discute quattro principali fonti di emissioni dall'infrastruttura IT e analizza come realizzare la promessa del green IT con hybrid cloud.
L'ottimizzazione dell'infrastruttura è un modo importante per ridurre l'impronta di carbonio attraverso un migliore utilizzo delle risorse. Uno dei modi più rapidi per avere un impatto sull'efficienza energetica è configurare automaticamente le risorse per ridurre lo spreco energetico e le emissioni di carbonio. IBM Turbonomic Application Resource Management è una piattaforma software di IBM che può automatizzare azioni critiche che offrono in modo proattivo l'uso più efficiente delle risorse di calcolo, storage e rete alle tue app a ogni livello dello stack in modo continuo (in tempo reale) senza mettere a rischio le prestazioni delle applicazioni.
Quando le applicazioni consumano solo quanto necessario per funzionare, puoi aumentare l'uso, ridurre i costi energetici e le emissioni di carbonio e ottenere operazioni costantemente efficienti. Oggi i clienti stanno riscontrando una riduzione fino al 70% nella spesa di crescita sfruttando IBM Turbonomic per comprendere meglio la domanda delle applicazioni. Leggi l'ultimo studio Forrester TEI e scopri come l'IT può influenzare l'impegno della tua organizzazione verso un'operazione IT sostenibile, garantendo al contempo le prestazioni delle applicazioni sia nel data center che nel cloud.
Un modo critico per promuovere il green computing è scegliere infrastrutture IT a basso consumo energetico per data center on-premise e cloud. Ad esempio, gli IBM® LinuxONE Emperor 4 possono ridurre il consumo energetico del 75% e lo spazio del 50% per gli stessi workload su X86 Server. La containerizzazione, l'ottimizzazione dell'interprete/compilatore e gli acceleratori hardware possono poi ridurre ulteriormente il fabbisogno energetico attraverso il green coding.
