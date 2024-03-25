L'avvento dell'AI generativa sta sollevando diverse domande e preoccupazioni per i leader. Negli ultimi anni le organizzazioni si sono preoccupate della loro capacità di creare e distribuire contenuti abbastanza velocemente da soddisfare le aspettative dei clienti, e ora che l'AI generativa potrebbe risolvere questi problemi, un'altra domanda sta salendo alla ribalta: possiamo fidarci degli strumenti e della tecnologia AI per potenziare i dipendenti? I leader di tutto il mondo provano emozioni alterne quando si tratta di implementare e abbracciare l'AI generativa. C'è eccitazione, curiosità e un po' di angoscia, a volte tutte insieme. La maggior parte di noi ha familiarità con il termine "FOMO", ovvero paura di perdersi qualcosa. Ma le persone hanno "FOGI", ovvero la paura di entrare nell'AI generativa.

La FOMO che queste organizzazioni devono affrontare riguarda l'incapacità di creare contenuti abbastanza velocemente da restare al passo con le aspettative o lo spreco di denaro in strumenti che potrebbero non rivelarsi così efficienti come si pensava una volta. La preoccupazione della FOGI ruota attorno alla fiducia e alla possibilità di potersi fidare degli strumenti e della tecnologia dell'AI per potenziare le capacità dei dipendenti. I prodotti forniranno contenuti che risuoneranno tra i loro clienti? Possono fidarsi che l'AI opererà in modo sicuro? Possono essere sicuri che l'AI ricompenserà il creatore iniziale? Possono fidarsi che ciò che è stato creato non violerà le linee guida del marchio?

Questo blog e lo studio dell'IBM Institute for Business Value The Revolutionary Content Supply Chain mirano a rispondere a queste domande per aiutare i dirigenti e i loro dipendenti a comprendere meglio il panorama in evoluzione della creazione di contenuti e ad abbracciare la potenza dei modelli di AI generativa quando si tratta di ottimizzare le loro supply chain.