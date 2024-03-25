L'adozione globale dell'AI generativa è alle porte, ed è essenziale che le organizzazioni di marketing comprendano e giochino in questo spazio per rimanere competitive. Poiché la domanda di contenuti che dovrebbe crescere nei prossimi anni, le organizzazioni devono creare più contenuti a un ritmo più veloce per soddisfare le aspettative dei clienti e le esigenze aziendali. Sapere come raggiungere questi miglioramenti non è sempre chiaro: entra in gioco AI generativa e la supply chain.
Una supply chain dei contenuti riunisce persone, processi e tecnologie per pianificare, creare, produrre, distribuire, misurare e gestire efficacemente i contenuti. Comprende l'intero percorso dei contenuti, un percorso in grado di accelerare il time to value. Sappiamo che integrare l'AI generativa nella supply chain dei contenuti consente alle aziende di produrre contenuti più personalizzati in modo più rapido ed efficiente. Quindi, cosa impedisce alle aziende di distribuire contenuti con AI generativa lungo tutta la loro supply chain?
L'avvento dell'AI generativa sta sollevando diverse domande e preoccupazioni per i leader. Negli ultimi anni le organizzazioni si sono preoccupate della loro capacità di creare e distribuire contenuti abbastanza velocemente da soddisfare le aspettative dei clienti, e ora che l'AI generativa potrebbe risolvere questi problemi, un'altra domanda sta salendo alla ribalta: possiamo fidarci degli strumenti e della tecnologia AI per potenziare i dipendenti? I leader di tutto il mondo provano emozioni alterne quando si tratta di implementare e abbracciare l'AI generativa. C'è eccitazione, curiosità e un po' di angoscia, a volte tutte insieme. La maggior parte di noi ha familiarità con il termine "FOMO", ovvero paura di perdersi qualcosa. Ma le persone hanno "FOGI", ovvero la paura di entrare nell'AI generativa.
La FOMO che queste organizzazioni devono affrontare riguarda l'incapacità di creare contenuti abbastanza velocemente da restare al passo con le aspettative o lo spreco di denaro in strumenti che potrebbero non rivelarsi così efficienti come si pensava una volta. La preoccupazione della FOGI ruota attorno alla fiducia e alla possibilità di potersi fidare degli strumenti e della tecnologia dell'AI per potenziare le capacità dei dipendenti. I prodotti forniranno contenuti che risuoneranno tra i loro clienti? Possono fidarsi che l'AI opererà in modo sicuro? Possono essere sicuri che l'AI ricompenserà il creatore iniziale? Possono fidarsi che ciò che è stato creato non violerà le linee guida del marchio?
Questo blog e lo studio dell'IBM Institute for Business Value The Revolutionary Content Supply Chain mirano a rispondere a queste domande per aiutare i dirigenti e i loro dipendenti a comprendere meglio il panorama in evoluzione della creazione di contenuti e ad abbracciare la potenza dei modelli di AI generativa quando si tratta di ottimizzare le loro supply chain.
Ogni nuovo concetto o cambiamento importante porta con sé una certa esitazione e resistenza. Il cambiamento non è lineare: richiede una gestione del cambiamento per gestire la transizione. Sia i dipendenti che i dirigenti fanno fatica ad adottare un nuovo modo di pensare o di lavorare, quando hanno operato nello stesso modo per anni. Modernizzare un workflow per introdurre una supply chain di contenuti comporta interruzioni e incertezza. Ma significa anche creare un percorso di contenuti end-to-end che sia veloce e accurato e, in ultima analisi, soddisfi i clienti al livello delle loro aspettative.
La gestione del cambiamento è una parte cruciale dell'adozione di una nuova supply chain di contenuti e della fiducia nel processo. Queste nuove tecnologie possono generare molta potenza e un certo livello di incertezza. Tuttavia, l'adozione dell'AI generativa e della supply chain può rappresentare un'enorme opportunità per l'organizzazione.
Gli intervistati nello studio sono "pienamente consapevoli" di dove i loro processi di gestione dei contenuti necessitano di miglioramenti. L'88% ha dichiarato di aver bisogno di un modo più semplice per accedere agli asset approvati per l'attivazione tra le applicazioni e il 79% desidera sperimentare con contenuti, destinatari ed esperienze per stimolare il coinvolgimento del cliente e l'esperienza del cliente.
Come descritto nello studio dell'IBM Institute for Business Value, un sistema ad hoc simile a "Frankenstein" che coinvolge una varietà di piattaforme e strumenti può trasformarsi in un sistema consolidati e in un modello operativo per soddisfare la crescente domanda di più integrazione dei dati, generazione di contenuti e automazione intelligente.
Separatamente, i risultati dello studio mostrano che mentre la maggior parte dei rispondenti sta già utilizzando l'AI generativa, un numero molto piccolo, solo il 2%, sta ottimizzando la tecnologia. Le organizzazioni stanno cercando nuovi approcci per gestire la supply chain dei contenuti e l'AI generativa incorporata nelle piattaforme, come Adobe Firefly, potrebbe essere la più efficace.
L'AI generativa non è pensata per una sola area aziendale, ma può aiutare i creatori di contenuti in molte funzioni come marketing, assistenza clienti, sviluppo di prodotti, operazioni e altro ancora. Lo studio ha rilevato che il 95% degli intervistati concorda sul fatto che l'AI generativa cambierà le regole del gioco. E quasi tutti i CMO intervistati credono che l'AI generativa libererà i team di marketing dai compiti più banali, in modo che possano concentrarsi su iniziative più creative.
Le supply chain di contenuti e l'AI generativa sono ancora agli albori, ma è importante potenziare il tuo ecosistema prima di iniziare. Perché queste nuove tecnologie abbiano successo, è necessario riunire diverse unità aziendali e parti interessate per allinearsi su una visione condivisa. Più dell'80% dei partecipanti dichiara di aver già utilizzato l'AI generativa. Inoltre, quasi tre su quattro (74%) dichiarano di essere ancora in modalità pilota, mentre solo un quarto è andato oltre i progetti pilota per iniziare l'implementazione.
Oltre agli ecosistemi interni, è anche importante alimentare il tuo ecosistema esterno in modo che parti esterne, come Adobe, IBM e AWS, possano collaborare per consentire all'AI generativa di superpotenziare una catena di fornitura di contenuti. Nello specifico, sottolinea lo studio, molte organizzazioni stanno adottando un approccio ibrido all'AI integrando i loro modelli proprietari con le migliori piattaforme SaaS della categoria con AI e modelli pubblici e open source. Non sorprende che l'adozione dell'AI sia stata così popolare data la sua ampia gamma di attività lungo l'intero percorso della catena di fornitura dei contenuti.
Per ottenere il massimo valore dall'AI generativa, è fondamentale dedicare del tempo a creare solide basi. È chiaro che c'è ancora molto lavoro da fare, e solo il 5% dei partecipanti che afferma di avere un approccio a livello di organizzazione per le best practice e la governance dell'AI generativa, e la metà delle organizzazioni sta ancora stabilendo queste misure.
Abbiamo individuato i vantaggi offerti dall'AI generativa e il potenziale che può apportare per trasformare la supply chain dei contenuti. Ma trasformazioni come queste comportano potenziali rischi, e qualsiasi organizzazione interessata all'AI generativa dovrebbe adottare misure per mitigare tali rischi.
Lo studio dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 43% dei partecipanti confessa che le proprie organizzazioni non hanno istituito un consiglio etico per l'AI. Oltre ai rischi etici, sottolinea lo studio, ci sono anche rischi economici da considerare. Le organizzazioni devono valutare l'impatto che un'espansione della supply chain di contenuti alimentata dall'AI generativa avrà sulle loro tecnologie di back-end. Se le organizzazioni mirano a produrre più contenuti, allora è necessaria una maggiore elaborazione ad alte prestazioni e potrebbe a sua volta aumentare i costi di elaborazione on-premise.
Questi rischi devono essere valutati nel contesto dei benefici e della fiducia nello strumento di AI generativa che la tua organizzazione sceglie di implementare. La composizione end-to-end di una supply chain di contenuti aziendali è uno dei suoi maggiori vantaggi, ma è anche una delle sue maggiori sfide, e la proprietà è una delle principali aree di contesa. Le risposte dei rispondenti sono state molto diverse per quanto riguarda chi fosse il proprietario principale della loro supply chain di contenuti.
Non sorprende quindi che molti intervistati abbiano dichiarato di essere preoccupati per il rischio di silo organizzativi, stakeholder complessi e programmi concorrenti. La mancanza di una strategia di gestione del cambiamento per nuovi processi e strumenti è evidente in tutte le organizzazioni e deve essere affrontata per impostare la supply chain dei contenuti in modo che abbia successo. Invece di agire rapidamente per dimostrare risultati positivi e, in ultima analisi, vanificare questo impegno a lungo termine, le organizzazioni devono intraprendere azioni preliminari nella fase di raccolta dei requisiti. In questo modo, si ottiene la fiducia dei dipendenti che poi aiutano ad affrontare la trasformazione all'interno dei loro team e in tutta l'organizzazione.
La natura dirompente dell'AI generativa può sembrare opprimente, ma attraverso una gestione del cambiamento a lungo termine e la fiducia, le organizzazioni possono trasformare la propria supply chain di contenuti e fungere da catalizzatore per un necessario cambiamento culturale organizzativo.
Lo studio evidenzia i vantaggi della supply chain dei contenuti. Fornisce a lettori e clienti una migliore comprensione di come l'AI generativa può migliorare i risultati e superare alcune delle sfide operative che ostacolano i progressi.
La trasformazione della supply chain dei contenuti tocca numerose funzioni e richiede la collaborazione tra i dirigenti. Lo studio fornisce un'analisi dettagliata delle azioni pratiche per i principali dirigenti di vertici aziendali, inclusi CMOs, CTO e CFO, per aiutarli a prepararli ai miglioramenti della supply chain dei contenuti.
L'AI generativa sta cambiando il mondo e ora è il momento di affermare la sua organizzazione come leader nei settori. Inizia adottando la tecnologia e assicurandoti che la tua organizzazione disponga degli ecosistemi interni ed esterni adeguati per gestire la trasformazione. Abbattere i silo non è facile e non sarà veloce, ma le organizzazioni che prendono la strada più calcolata getteranno le basi per l'innovazione che può stare al passo con il ritmo del cambiamento portato dall'AI generativa. E questo è solo l'inizio.
