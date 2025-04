Cosa dovrebbero considerare i CIO e i CTO prima di adottare l'AI generativa per la modernizzazione delle applicazioni

Selezionare subito i foundation model giusti può aiutarti a fornire risultati più accurati ed efficienti alla tua azienda.

L'architettura dei trasformatori avvantaggia le dimensioni: i modelli più grandi producono risultati migliori. C'è quindi una corsa all'AI generativa per creare foundation model sempre più grandi per applicazioni sempre più vaste. Tuttavia, sebbene i modelli più grandi siano potenti, un modello complesso con miliardi di parametri potrebbe non rappresentare sempre la scelta migliore per un'azienda. Un modello più piccolo che è stato messo a punto per un'attività può spesso superare un modello di grandi dimensioni che non è stato messo a punto per quell'attività. Questi modelli possono essere eseguiti su LLM a uso generico con una piccola calibrazione se la base è adatta all'uso aziendale. Ad esempio, i foundation model Granite di IBM, con 13 miliardi di parametri, disponibili nella prossima versione di watsonx.ai, sono molto più piccoli dei più grandi LLM (che contengono centinaia di miliardi di parametri), ma funzionano bene in attività specifiche dell'azienda come la sintesi, la risposta alle domande e la classificazione, oltre a essere molto più efficienti.

I foundation model su misura consentono inoltre alle organizzazioni di automatizzare e accelerare la modernizzazione, generando frammenti di codice e componenti applicativi, oltre ad automatizzare i test delle applicazioni. Basandosi sui modelli di codice integrati in watsonx.ai, IBM watsonx Code Assistant può essere utilizzato anche per convertire il codice, ad esempio da COBOL a Java. All'interno di watsonx Code Assistant, gli sviluppatori di tutti i livelli di esperienza possono formulare le richieste in un linguaggio semplice e ottenere consigli generati dall'AI, oppure generare codice basato sul codice sorgente esistente. watsonx.ai include anche l'accesso a StarCoder LLM, addestrato sui dati con licenza aperta di GitHub. Gli sviluppatori possono utilizzare StarCoder per accelerare la generazione di codice e aumentare la produttività ai fini della modernizzazione delle applicazioni e dell'IT.

Oltre alle dimensioni, nella scelta di un foundation model, i CTO dovrebbero considerare anche i linguaggi naturali e i linguaggi di programmazione supportati dal modello, così come la quantità di messa a punto necessaria per il modello.