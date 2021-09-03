Le aziende utilizzano l'enterprise service bus (ESB) da decenni per collegare le applicazioni tra loro. In genere, queste applicazioni erano monolitiche, ovvero realizzate in modo completo, includendo al loro interno tutti i servizi necessari. Poi è arrivata l'espansione dei servizi cloud e dei microservizi separati e collegabili. Poiché i microservizi rappresentano un cambiamento fondamentale nel modo in cui le imprese gestiscono le proprie risorse, è utile esplorare il ruolo che sia l'ESB che i microservizi svolgono per comprendere i vantaggi di uno rispetto all'altro.
Un ESB, o enterprise service bus, è un approccio di integrazione che utilizza un componente software centralizzato per creare integrazioni tra le applicazioni. Per creare un ESB, gli sviluppatori costruiscono un bus di comunicazione tra diverse applicazioni. Successivamente, permettono a ciascuna applicazione di comunicare con il bus, il che a sua volta consente la condivisione di dati e comunicazioni tra le applicazioni connesse. Questo approccio standardizzato all'integrazione delle applicazioni significa DevOps non dovrà costruire integrazioni point-to-point personalizzate per ogni applicazione.
Aiuta vedere l'ESB nel contesto di come viene utilizzato nell'architettura informatica complessiva. Gli ESB sono gli elementi costitutivi della SOA, o architettura orientata ai servizi, un approccio architetturale progettato per favorire la comunicazione tra i servizi tramite il loose coupling. SOA è l'approccio generale all'architettura di un sistema, mentre ESB è lo strumento di comunicazione che rende possibile questo approccio.
Per maggiori informazioni su come ESB si inserisce nell'architettura SOA, leggi "ESB e SOA".
I microservizi sono un approccio cloud-native in cui un'unica applicazione è composta da molti componenti o servizi distribuibili in modo indipendente. Una differenza del tradizionale approccio applicativo monolitico di grandi applicazioni strettamente accoppiate, i microservizi utilizzano invece i container. L'utilizzo dei container crea un sistema scalabile e distribuito che evita i colli di bottiglia di un database centrale.
I microservizi si distinguono in base alla loro funzionalità aziendale. Ad esempio, il carrello di un'applicazione, i dati dei clienti e le informazioni sui prodotti sono tutti memorizzati nel proprio database e comunicano in tempo reale tramite API, event streaming o protocolli di messaggistica per creare la funzionalità complessiva dell'applicazione.
La principale distinzione tra ESB e microservizi è che un ESB è uno strumento di Integrazione, mentre i microservizi sono, come suggerisce il nome, piccoli componenti che sono combinati per creare un'applicazione.
Un ESB è un hub centralizzato e standardizzato che acquisisce, trasforma e restituisce dati affinché varie applicazioni e servizi possano comunicare facilmente. I microservizi sono liberi da dipendenze da altri microservizi. Possono essere collegati e disattivati dalle applicazioni secondo necessità. Sebbene seguano approcci diversi, ESB e microservizi puntano allo stesso obiettivo: rendere lo sviluppo e le operazioni di applicazioni basate su cloud più facili ed efficienti.
Per comprendere appieno la differenza tra ESB e microservizi, è utile osservare non solo come si confrontano, ma anche come ESB e microservizi si relazionano ai rispettivi modelli architettonici.
Un'architettura a microservizi è composta da molti servizi altamente specializzati che i team di sviluppo collegano per costruire la funzionalità di un'applicazione. Con il continuo progresso della progettazione dell'architettura dei microservizi, aumentano i benefici del disaccoppiamento dei servizi: sono più agili, scalabili e reattivi alle esigenze delle organizzazioni odierne.
ESB, invece, è un prodotto inizialmente progettato per l'era pre-cloud e dei sistemi legacy. Le integrazioni richiedono più tempo per essere sviluppate e sono meno flessibili rispetto all'approccio dell'architettura a microservizi. L'hub di integrazione centralizzato di un ESB può rendere la risoluzione dei problemi più semplice rispetto all'identificazione della causa all'interno dei microservizi. Tuttavia, senza tolleranza ai guasti, l'ESB può anche fungere da singolo punto di guasto per l'intera azienda, il che si traduce in un problema generale più grande da correggere.
Per saperne di più sulla distinzione tra architettura ESB e SOA e architettura a microservizi, leggi "SOA e microservizi: qual è la differenza?"
Alcuni benefici e svantaggi dell'utilizzo dell'ESB includono i seguenti:
Alcuni vantaggi e svantaggi dell'utilizzo dei microservizi includono:
La risposta breve è no. Un ESB può collegare sia servizi web piccoli e specializzati sia servizi e applicazioni più vecchi a livello aziendale. Questo la rende la soluzione migliore per integrare grandi soluzioni on-premise con soluzioni SaaS e altri ambienti basato su cloud.
Eppure, negli ultimi anni, i microservizi sono diventati il modello architettonico preferito in molte organizzazioni. Esistono diverse ragioni per cui oggi i microservizi hanno un vantaggio rispetto a ESB e SOA:
Ecco alcuni casi d'uso per quando i microservizi sarebbero l'approccio architetturale preferito:
Sebbene oggi i microservizi siano in vantaggio, è probabile che l'ESB adatti gli aspetti dell'architettura a microservizi per soddisfare la domanda. L'aumento della tecnologia dei container e la necessità di integrare più ambienti cloud influenzeranno il modo in cui viene utilizzata l'architettura ESB e i modi in cui si evolverà e diventerà più moderna.
