La principale distinzione tra ESB e microservizi è che un ESB è uno strumento di Integrazione, mentre i microservizi sono, come suggerisce il nome, piccoli componenti che sono combinati per creare un'applicazione.

Un ESB è un hub centralizzato e standardizzato che acquisisce, trasforma e restituisce dati affinché varie applicazioni e servizi possano comunicare facilmente. I microservizi sono liberi da dipendenze da altri microservizi. Possono essere collegati e disattivati dalle applicazioni secondo necessità. Sebbene seguano approcci diversi, ESB e microservizi puntano allo stesso obiettivo: rendere lo sviluppo e le operazioni di applicazioni basate su cloud più facili ed efficienti.

Per comprendere appieno la differenza tra ESB e microservizi, è utile osservare non solo come si confrontano, ma anche come ESB e microservizi si relazionano ai rispettivi modelli architettonici.

Un'architettura a microservizi è composta da molti servizi altamente specializzati che i team di sviluppo collegano per costruire la funzionalità di un'applicazione. Con il continuo progresso della progettazione dell'architettura dei microservizi, aumentano i benefici del disaccoppiamento dei servizi: sono più agili, scalabili e reattivi alle esigenze delle organizzazioni odierne.

ESB, invece, è un prodotto inizialmente progettato per l'era pre-cloud e dei sistemi legacy. Le integrazioni richiedono più tempo per essere sviluppate e sono meno flessibili rispetto all'approccio dell'architettura a microservizi. L'hub di integrazione centralizzato di un ESB può rendere la risoluzione dei problemi più semplice rispetto all'identificazione della causa all'interno dei microservizi. Tuttavia, senza tolleranza ai guasti, l'ESB può anche fungere da singolo punto di guasto per l'intera azienda, il che si traduce in un problema generale più grande da correggere.

