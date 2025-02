Cos'è un digital worker?

Nello specifico, Forrester dà la seguente definizione del termine "automazione dei digital worker": si tratta di "una combinazione di elementi costitutivi [dell'automazione intelligente] AI, come l'intelligenza conversazionale e la RPA [ Robotic Process Automation], che lavorano a fianco dei dipendenti. Comprendono le intenzioni umane, rispondono alle domande e agiscono per conto umano, lasciando agli umani il controllo, l'autorità e un'esperienza migliorata."

IBM Automation osserva i digital worker in modo simile, definendoli come manodopera basata su software in grado di eseguire in modo indipendente parti significative di processi complessi ed end-to-end, utilizzando una serie di competenze. Utilizzano le funzionalità dell'AI, come l'apprendimento automatico, la computer vision e l'elaborazione del linguaggio naturale, per eseguire una sequenza di attività all'interno di un determinato workflow. Ad esempio, un addetto digitale alla contabilità fornitori può essere in grado di svolgere autonomamente parti di tre ruoli lavorativi tradizionali: rappresentante del servizio clienti, agente di fatturazione e confronto crediti o risolutore di controversie, per completare un processo Order to Cash (OTC). Poiché i digital worker aumentano la disponibilità dei dipendenti, sono stati adottati in gran parte tramite iniziative di trasformazione digitale, consentendo alle aziende di riallocare la propria forza lavoro verso attività più strategiche.