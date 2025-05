Cos'è la circolarità?

Sebbene circolarità e sostenibilità siano termini correlati, non sono intercambiabili. La sostenibilità è l'ambizione a lungo termine per le persone di coesistere sulla Terra senza esaurire le sue risorse naturali. Si tratta di un obiettivo più ampio per creare un futuro più sostenibile sia per le persone che per il pianeta e riguarda tre pilastri: ambientale, sociale ed economico.

La circolarità è una pratica sostenibile e rappresenta solo un passo verso il raggiungimento dell'obiettivo più ampio della sostenibilità, attraverso il riutilizzo e la riduzione al minimo degli sprechi. Ad esempio, sebbene sia probabile che una catena di approvvigionamento circolare sia più sostenibile delle catene di approvvigionamento nell'economia lineare, ci sono altri modi per raggiungere la sostenibilità della supply chain.

Tuttavia, governi e decisori politici riconoscono il ruolo che la circolarità può svolgere nella riduzione delle emissioni e la stanno includendo nelle politiche di sostenibilità. L'Unione Europea, ad esempio, ha promulgato il Piano d'azione per l'economia circolare nell'ambito del Green New Deal della Commissione Europea.1 Il Piano d'azione include iniziative per l'intero ciclo di vita dei prodotti e incoraggia il consumo sostenibile per preservare le risorse nell'economia europea il più a lungo possibile.

Nel 2024, il governo del Cile ha pubblicato un piano per un'economia circolare chiamato «Roadmap for Circular Chile by 2040».2 Il programma ha creato una visione a lungo termine per un'economia circolare equa che crei posti di lavoro, riduca gli sprechi, aumenti il riciclo, rigeneri gli ecosistemi e recuperi le discariche illegali