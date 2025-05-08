La speranza non è una strategia: 7 principi di ingegneria dell'affidabilità del sito (SRE)

Per un team SRE è fondamentale stabilire degli obiettivi e misurarne l'efficacia e il motivo per cui vengono raggiunti. Un obiettivo del livello di servizio, o SLO, è un obiettivo specifico e misurabile che rappresenta un livello di qualità che un team SRE ha fissato come obiettivo. Questi SLO possono assumere la forma di varie metriche, ma disponibilità, frequenza di query, frequenza di errore e tempo di risposta sono tutti parametri comuni.

Questi obiettivi vengono misurati utilizzando un indicatore del livello di servizio, o SLI, che è una misurazione approssimativa delle prestazioni come la latenza. Quindi, in questo caso, lo SLI sarebbe la metrica della latenza e lo SLO consisterebbe nel mantenere tale metrica al di sotto di una determinata soglia. Gli SLO a loro volta possono far parte di un contratto sul livello di servizio, o SLA, che è un contratto tra fornitore e utente che stabilisce gli SLO e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi.

La scelta degli SLO può essere complicata. Idealmente, gli SLO dovrebbero essere strutturati intorno a ciò che è più importante per gli utenti. Per un servizio di cloud gaming, ad esempio, l'SLO potrebbe essere incentrato sulla bassa latenza, ma la latenza non sarebbe così importante per un servizio di contabilità.

Idealmente, un tecnico dell'affidabilità del sito utilizzerebbe relativamente pochi SLO per concentrarsi sul raggiungimento di tali obiettivi, dato che è più importante svolgere correttamente il compito principale. Anche la definizione di obiettivi realistici è importante: come abbiamo discusso in precedenza, la perfezione non è né un obiettivo né realistico né desiderato.