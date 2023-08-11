12 considerazioni nella scelta del software MES

Giovane ingegnere che lavora su un braccio robotico

I sistemi di esecuzione della produzione (MES) sono cresciuti in popolarità in tutto il settore manifatturiero. Implementare tali soluzioni potrebbe essere la chiave per una nuova era di produttività per la tua organizzazione, ma implementare software IT nuovi ed estesi può essere intimidatorio. Il momento giusto per implementare un MES dipende dalle esigenze e dalle circostanze specifiche di ogni organizzazione e, sebbene non esista una risposta unica per tutti, diversi indicatori chiave possono suggerire che potrebbe essere il momento giusto.

Se i tuoi processi di produzione sono diventati più complessi e difficili da gestire manualmente, un MES può aiutare a semplificare la gestione delle operazioni di produzione, aumentare l'efficienza e ridurre gli errori. Man mano che la tua azienda cresce e amplia le sue funzionalità produttive, un MES può fornirti gli strumenti necessari per gestire workflow di produzione più ampi e complessi. Se stai riscontrando inefficienze, colli di bottiglia, sfide nel controllo qualità o problemi di conformità nei tuoi processi produttivi, un MES può fornire dati in tempo reale e analisi delle prestazioni tra le linee di produzione per identificare e affrontare tempestivamente questi problemi.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

I benefici di una soluzione software MES

Agendo come collegamento tra i sistemi di pianificazione e controllo di un'impresa (come un sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e le operazioni produttive effettive), i sistemi MES sono il cervello della "smart factory", fondamentale nel tracciamento e nella documentazione senza carta della trasformazione in tempo reale delle materie prime in prodotti finiti.

Raccogliendo dati da macchine, sensori, operatori e altri dispositivi Industrial Internet of Things (IIoT), forniscono insight accurati e aggiornati sullo stato delle attività di produzione. I sistemi MES offrono visibilità e controllo in tempo reale sui processi di produzione, consentendo agli stakeholder di monitorare le operazioni, affrontare i colli di bottiglia, ridurre i tempi di inattività e il lavoro di rifinitura e prendere decisioni ben informate con prontezza. I sistemi MES possono assistere i manager nella gestione e nel controllo dei processi, contribuendo a favorire prestazioni ottimali della produzione. Possono creare e distribuire informazioni attraverso la linea di produzione, inviando ordini di lavoro e istruzioni di lavoro in base a eventi scatenanti.

Facilitando la pianificazione e la programmazione ottimizzate della produzione, questi sistemi garantiscono un'allocazione efficiente delle risorse, il bilanciamento del workload e consegne puntuali, portando a una maggiore redditività. Inoltre, svolgono un ruolo cruciale nella gestione della qualità e nella conformità applicando procedure di controllo qualità, monitorando metriche e raccogliendo dati in tempo reale. Una gestione efficace dell'inventario, ritardi minimi nella produzione e disponibilità tempestiva dei materiali sono ottenuti attraverso la gestione dei livelli di inventario e dei movimenti dei materiali tramite i sistemi MES.

Inoltre, i sistemi MES forniscono alle organizzazioni dati di produzione completi e accurati, consentendo un processo decisionale basato sui dati per migliorare continuamente i processi aziendali e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Supportano anche la misurazione dell'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE), una metrica importante utilizzata per valutare l'efficienza della produzione. Semplificando i workflow, automatizzando le attività e offrendo feedback in tempo reale, i sistemi MES migliorano l'efficienza e la produttività degli stabilimenti. Inoltre, consentono la tracciabilità e la genealogia della supply chain, essenziali per i settori soggetti a rigide normative, poiché possono tracciare il movimento dei materiali e dei processi lungo l'intero ciclo di vita della produzione intelligente.

Prima di implementare un MES, è fondamentale condurre una valutazione approfondita delle tue operazioni di produzione, fissare obiettivi chiari, coinvolgere gli stakeholder chiave e selezionare il fornitore MES giusto che si allinea alle tue esigenze specifiche. Una pianificazione e una preparazione adeguate contribuiranno a un'implementazione di successo del MES e ne massimizzeranno i benefici per la tua organizzazione.

AI Academy

Diventa un esperto di AI

Acquisisci le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti nell'AI alla base della crescita aziendale. Inizia oggi stesso con la nostra AI Academy gratuita e guida il futuro dell'AI nella tua organizzazione.
Guarda la serie

Scegliere il software MES giusto: 12 cose a cui pensare

La selezione del software per il sistema di esecuzione della produzione (MES) è una decisione critica per qualsiasi organizzazione manifatturiera. Il software MES aiuta a ottimizzare i processi produttivi, a migliorare la produttività, a potenziare il controllo della qualità e a snellire le operazioni.

Ecco alcuni passaggi per guidarti nel processo di scelta del software MES giusto per le tue esigenze specifiche:

  1. Valuta le tue esigenze: comprendi i tuoi processi di produzione, workflow e KPI. Identifica le aree specifiche in cui è necessario migliorare, come la gestione dell'inventario, la qualità dei prodotti, la tracciabilità o la pianificazione della produzione. Coinvolgi gli stakeholder, compresi i responsabili della produzione, il personale IT e i team di controllo qualità, per raccogliere requisiti completi.
  2. Ricerca sui fornitori: conduci una ricerca approfondita sui fornitori di software MES e sulle loro offerte. Cerca fornitori con esperienza nel tuo settore e con una comprovata esperienza di implementazioni di successo. Controlla recensioni online, casi di studio e testimonianze per valutare la loro reputazione e i livelli di soddisfazione del cliente.
  3. Scalabilità e flessibilità: scegli un software MES in grado di crescere insieme alla tua azienda e di adattarsi alle mutevoli esigenze. Un sistema flessibile consente la personalizzazione e l'integrazione con app e sistemi esistenti senza grandi interruzioni.
  4. Facilità d'uso: il software dovrebbe essere facile da usare, con dashboard e interfacce utente intuitive. Un sistema complesso potrebbe creare resistenza tra i dipendenti, con conseguenti difficoltà di implementazione.
  5. Capacità mobile: nell'attuale ambiente produttivo dinamico, è essenziale avere accesso mobile alle funzionalità MES. Ciò consente ai supervisori e agli operatori di monitorare e gestire la produzione da qualsiasi punto del reparto produttivo.
  6. Funzionalità di integrazione: assicurati che le soluzioni MES possano integrarsi perfettamente con i tuoi sistemi esistenti, come software ERP, sistemi di controllo supervisionale e acquisizione dati (SCADA) e altri software di produzione rilevanti.
  7. Assistenza e formazione: considera il livello di assistenza fornito dal fornitore durante e dopo l'implementazione. Una formazione adeguata per i membri del team è fondamentale per un'adozione di successo.
  8. Analytics e reportistica dei dati: il software MES dovrebbe fornire funzionalità complete di analytics e reportistica, permettendoti di monitorare e analizzare KPI, tendenze di produzione e metriche di efficienza.
  9. Conformità e sicurezza: per settori con requisiti normativi rigorosi (ad esempio, farmaceutico, aerospaziale, ecc.), assicurati che il software MES sia conforme agli standard pertinenti e fornisca misure di sicurezza robuste per proteggere i dati sensibili.
  10. Costo: valuta il costo totale di proprietà (TCO) del software MES, comprese le licenze, l'implementazione, la formazione e la gestione continua della manutenzione. Considera il potenziale ritorno sull'investimento (ROI) basato su una maggiore produttività, una riduzione dei tempi di inattività e una maggiore efficienza.
  11. Proof of concept (PoC): prima di prendere una decisione finale, considera di eseguire un proof of concept (POC) con il software MES selezionato per valutare l'idoneità al tuo specifico ambiente produttivo.
  12. Referenze e visite in loco: contatta i clienti esistenti del fornitore per ottenere un feedback sulle loro esperienze con il software. Se possibile, effettua visite in loco per osservare il software in azione e comprenderne l'impatto sui processi produttivi.

Seguendo questi passaggi e prendendoti il tempo per valutare attentamente le tue opzioni, aumenterai le possibilità di scegliere un software MES che sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali e contribuisca al successo della produzione.

Portare il software MES al livello successivo

Un sistema di esecuzione della produzione (MES) è un importante mezzo di raccolta dati e una parte fondamentale della trasformazione digitale per i produttori. Ma per una grande organizzazione, è solo una delle tante fonti. Il software MES può fare di più per te se integrato insieme ad altre fonti di dati all'interno di una piattaforma di Enterprise Asset Management (EAM) o di Asset Performance Management (APM).

La IBM Maximo Application Suite è un unico ambiente basato su cloud che si integra con il tuo MES per aiutarti a migliorare le operazioni di produzione, l'affidabilità e le prestazioni. Riduci i rischi, mantieni la conformità e aumenta il ROI con applicazioni basate su oltre 30 anni di tecnologia leader di mercato.
Soluzioni correlate
Soluzioni e servizi IT per il settore manifatturiero

Implementa soluzioni tecnologiche trasformative per l'industria manifatturiera, al fine di promuovere l'agilità aziendale.

 Esplora le soluzioni per la produzione industriale
Gestione delle operazioni di produzione con IBM Maximo Application Suite

Applica le best practice di gestione degli asset alle tue operazioni di produzione attraverso il monitoraggio degli asset in tempo reale e una migliore pianificazione della manutenzione.

         Esplora Maximo Application Suite
    Servizi di consulenza per le operazioni aziendali

    Trasforma le operazioni di business con IBM utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione.

         Scopri i servizi per le operazioni aziendali
    Fasi successive

    IBM offre soluzioni tecnologiche trasformative per l'industria manifatturiera, al fine di promuovere l'agilità aziendale.

         Esplora le soluzioni per la produzione industriale Esplora i servizi di intelligenza artificiale