12 considerazioni nella scelta del software MES

Agendo come collegamento tra i sistemi di pianificazione e controllo di un'impresa (come un sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e le operazioni produttive effettive), i sistemi MES sono il cervello della "smart factory", fondamentale nel tracciamento e nella documentazione senza carta della trasformazione in tempo reale delle materie prime in prodotti finiti.

Raccogliendo dati da macchine, sensori, operatori e altri dispositivi Industrial Internet of Things (IIoT), forniscono insight accurati e aggiornati sullo stato delle attività di produzione. I sistemi MES offrono visibilità e controllo in tempo reale sui processi di produzione, consentendo agli stakeholder di monitorare le operazioni, affrontare i colli di bottiglia, ridurre i tempi di inattività e il lavoro di rifinitura e prendere decisioni ben informate con prontezza. I sistemi MES possono assistere i manager nella gestione e nel controllo dei processi, contribuendo a favorire prestazioni ottimali della produzione. Possono creare e distribuire informazioni attraverso la linea di produzione, inviando ordini di lavoro e istruzioni di lavoro in base a eventi scatenanti.

Facilitando la pianificazione e la programmazione ottimizzate della produzione, questi sistemi garantiscono un'allocazione efficiente delle risorse, il bilanciamento del workload e consegne puntuali, portando a una maggiore redditività. Inoltre, svolgono un ruolo cruciale nella gestione della qualità e nella conformità applicando procedure di controllo qualità, monitorando metriche e raccogliendo dati in tempo reale. Una gestione efficace dell'inventario, ritardi minimi nella produzione e disponibilità tempestiva dei materiali sono ottenuti attraverso la gestione dei livelli di inventario e dei movimenti dei materiali tramite i sistemi MES.

Inoltre, i sistemi MES forniscono alle organizzazioni dati di produzione completi e accurati, consentendo un processo decisionale basato sui dati per migliorare continuamente i processi aziendali e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Supportano anche la misurazione dell'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE), una metrica importante utilizzata per valutare l'efficienza della produzione. Semplificando i workflow, automatizzando le attività e offrendo feedback in tempo reale, i sistemi MES migliorano l'efficienza e la produttività degli stabilimenti. Inoltre, consentono la tracciabilità e la genealogia della supply chain, essenziali per i settori soggetti a rigide normative, poiché possono tracciare il movimento dei materiali e dei processi lungo l'intero ciclo di vita della produzione intelligente.

Prima di implementare un MES, è fondamentale condurre una valutazione approfondita delle tue operazioni di produzione, fissare obiettivi chiari, coinvolgere gli stakeholder chiave e selezionare il fornitore MES giusto che si allinea alle tue esigenze specifiche. Una pianificazione e una preparazione adeguate contribuiranno a un'implementazione di successo del MES e ne massimizzeranno i benefici per la tua organizzazione.