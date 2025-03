Gli LLM non lavorano in modo isolato e spesso devono accedere a fonti di dati esterne per migliorare le proprie risposte. Indipendentemente dal fatto che vogliano creare sistemi di risposta alle domande, chatbot o strumenti di riepilogo, gli sviluppatori necessitano di modi efficienti per memorizzare, recuperare ed elaborare le informazioni pertinenti. LangChain offre integrazioni per database vettoriali, tuttavia molte soluzioni alternative offrono maggiore efficienza e scalabilità.

Alternative per il recupero dei dati e l'integrazione delle informazioni:

Milvus e Weaviate: database vettoriali appositamente creati che memorizzano e recuperano gli embedding in modo efficiente, migliorando la ricerca semantica e le pipeline RAG. Questi strumenti ottimizzano l'accuratezza della generazione di testo assicurando che gli LLM facciano riferimento al contesto pertinente.

Database SQL e NoSQL: database relazionali e non relazionali tradizionali che offrono gestione dei dati strutturata, il che li rende potenti alternative per organizzare input di AI recuperati.

Amazon Kendra: un robusto sistema di ricerca enterprise che migliora le risposte generate dall'AI connettendosi a repository di documenti interni, wiki e set di dati strutturati.

Instructor e Mirascope: strumenti che si concentrano sull'estrazione dei dati e che consentono agli LLM di generare formati di output strutturati, come i modelli JSON e Pydantic.

Perché non LangChain?

I retriever integrati di LangChain funzionano bene per le applicazioni di base, tuttavia Milvus e Weaviate offrono funzionalità di ricerca e recupero più rapidi per lo storage vettoriale scalabile. Amazon Kendra è una valida alternativa per lo sviluppo dell'AI enterprise, mentre Instructor e Mirascope semplificano l'estrazione di dati strutturati dalle risposte LLM.