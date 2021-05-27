Hadoop e Spark a confronto: qual è la differenza?

Le rispettive architetture di Hadoop e Spark, il modo in cui questi framework di big data si confrontano in diversi contesti e gli scenari che si adattano meglio a ciascuna soluzione.
Hadoop e Spark, entrambi sviluppati dalla Apache Software Foundation, sono framework open-source molto utilizzati per le architetture di big data. Ogni framework contiene un ampio ecosistema di tecnologie open source che preparano, elaborano, gestiscono e analizzano i big data set.
Apache Hadoop è un software open source che permette agli utenti di gestire grandi set di dati (da gigabyte a petabyte) abilitando una rete di computer (o "nodi") per risolvere vasti e complessi problemi di dati. È una soluzione altamente scalabile, a costo ridotto che memorizza ed elabora dati strutturati, semi-strutturati e dati non strutturati (ad esempio, record di clickstream su internet, log del server web, dati dei sensori IoT, ecc.).
I vantaggi del framework Hadoop includono:
Apache Spark, anch'esso open source, è un motore di elaborazione dati per set di dati di grandi dimensioni. Come Hadoop, Spark suddivide le attività di grandi dimensioni su diversi nodi. Tuttavia, tende a funzionare più velocemente di Hadoop e utilizza memoria ad accesso casuale (RAM) per memorizzare e processare i dati invece di un file system. Ciò consente a Spark di gestire casi d'uso che Hadoop non riesce a gestire.
I benefici del framework Spark includono quanto segue:
Hadoop supporta analytics avanzate per dati memorizzati (ad esempio analisi predittiva, data mining, machine learning (ML) ecc.). Consente di suddividere le attività di elaborazione di analytics dei big data in attività più piccole. I piccoli compiti vengono eseguiti in parallelo utilizzando un algoritmo (ad esempio, MapReduce) e poi distribuiti su un cluster Hadoop (cioè nodi che eseguono calcoli paralleli su big data sets).
L'ecosistema Hadoop è composto da quattro moduli principali:
Apache Spark, il più grande progetto open source nel trattamento dei dati, è l'unico framework di elaborazione che combina dati e intelligenza artificiale (AI). Questo consente agli utenti di eseguire trasformazioni dei dati su larga scala e analisi, e poi di eseguire algoritmi all'avanguardia di machine learning (ML) e AI.
L'ecosistema Spark è composto da cinque moduli principali:
Spark è un miglioramento di Hadoop di MapReduce. La differenza principale tra Spark e MapReduce è che Spark elabora e conserva i dati in memoria per i passaggi successivi, mentre MapReduce elabora i dati su disco. Di conseguenza, per workload più piccoli, le velocità di elaborazione dei dati di Spark sono fino a 100 volte superiori rispetto a MapReduce (link esterno a ibm.com).
Inoltre, a differenza del processo di esecuzione a due fasi in MapReduce, Spark crea un Directed Acyclic Graph (DAG) per programmare i compiti e l'orchestrazione dei nodi attraverso il cluster Hadoop. Questo processo di tracciamento dei compiti consente la tolleranza agli errori, riapplicando le operazioni registrate ai dati di uno stato precedente.
Diamo uno sguardo più da vicino alle principali differenze tra Hadoop e Spark in sei contesti critici:
Basandosi sulle analisi comparative e sulle informazioni fattuali fornite sopra, i seguenti casi illustrano al meglio l'usabilità complessiva di Hadoop rispetto a Spark.
Hadoop è più efficace per scenari che coinvolgono quanto segue:
Spark è più efficace per scenari che coinvolgono quanto segue:
IBM offre diversi prodotti per aiutarti a utilizzare i benefici di Hadoop e Spark per ottimizzare le tue iniziative di gestione dei dati e raggiungere al contempo i tuoi obiettivi aziendali complessivi: