IBM Big Replicate è una piattaforma software di replica dati di livello enterprise che garantisce la coerenza dei dati negli ambienti distribuiti. È una soluzione ideale per la migrazione e la modernizzazione dei data lake, l'attuazione di implementazioni di disaster recovery con obiettivi del punto di ripristino prossimi allo zero e il supporto per distribuzioni ibride e su più regioni.

La soluzione non è invasiva e sposta serie di megadati con un singolo passaggio attraverso lo storage di origine, evitando di eseguire molteplici scansioni e supportando al tempo stesso la replica quasi in tempo reale di eventuali modifiche in corso senza alcuna interruzione dei sistemi di produzione attuali.