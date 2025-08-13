Migrazione DNS senza interruzioni: guida pratica

Il team può quindi iniziare il trasferimento per fasi: web hosting, servizi di e-mail, quindi API e altri servizi di terze parti. È consigliabile che un membro del team controlli e risolva i problemi man mano che la migrazione procede. Configura le impostazioni avanzate, ad esempio l'abilitazione di DNSSEC. Una volta testato tutto su un server di test, il team può procedere con l'aggiornamento delle informazioni con il registrar.

Se l'azienda presenta un registrar di domini e un provider DNS separati, magari utilizzando IBM NS1 Connect for DNS e GoDaddy per il registro dei domini, il team deve accedere al servizio di registrazione dei domini e aggiornare i record del name server. Se l'azienda utilizza lo stesso provider per il DNS e il registro, spesso questa operazione può essere eseguita automaticamente. Non devi modificare nulla sul tuo host web stesso se non stai cambiando anche il tuo provider di hosting.

Un fattore importante: non eliminare ancora il tuo vecchio DNS . Questo è dovuto alla propagazione del DNS. I record DNS non cambiano immediatamente su Internet; i server di dominio sparsi impiegano tempo per cercare e aggiornare i propri record. Il team può controllare periodicamente lo stato dei record con strumenti online come WhatsMyDNS.net. In genere servono al massimo un giorno o due, ma durante questo periodo, vorrai che i tuoi servizi DNS siano in esecuzione mentre quei server di dominio aggiornano i propri record. In questo modo sarai sicuro che gli utenti non subiranno interruzioni.