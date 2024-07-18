10 settori che utilizzano il computing distribuito

Il computing distribuito è un processo che utilizza numerose risorse di calcolo in diverse posizioni operative per imitare i processi di un singolo computer. Il computing distribuito assembla diversi computer, server e reti per svolgere attività informatiche di dimensioni e scopi molto diversi.

Il computing distribuito funziona anche nel cloud. E sebbene sia vero che cloud computing distribuito e cloud computing siano essenzialmente la stessa cosa, in teoria, nella pratica differiscono per la loro portata globale, e il cloud computing distribuito è in grado di estendere il cloud computing in diverse aree geografiche.

Nei piccoli sistemi informatici distribuiti con componenti vicini l'uno all'altro, questi componenti possono essere collegati tramite una rete locale (LAN). Nei sistemi distribuiti più grandi, i cui componenti sono separati geograficamente, i componenti sono collegati tramite reti WAN (wide area network). I componenti di un sistema distribuito condividono le informazioni attraverso un elaborato sistema di passaggio di messaggi, su qualsiasi tipo di rete venga utilizzata.

Il computing distribuito spesso affronta le sfide computazionali più intense e complicate di elaborazione, motivo per cui questa attività richiede in genere l'implementazione della memoria condivisa e di più componenti. Inoltre, il computing distribuito si basa su una sincronizzazione altamente coordinata e su una notevole potenza di calcolo, affinché l'intero sistema possa elaborare efficacemente i dati, partecipare alla condivisione file quando necessario e lavorare verso un obiettivo comune.