Secondo un report dell'IBM Institute of Business Value, la trasformazione digitale è uno strumento efficace per qualsiasi organizzazione che vuole migliorare il proprio rapporto con i clienti e adattarsi meglio a un mondo in continua evoluzione. Sebbene le trasformazioni digitali richiedano investimenti e cambino in ultima analisi il modo in cui un'organizzazione conduce la propria attività, i vantaggi sono molti se eseguite correttamente. Le organizzazioni che hanno successo nelle trasformazioni digitali saranno in vantaggio rispetto alla concorrenza, avranno relazioni migliori con i dipendenti e i clienti e saranno meglio preparate per ciò che potrebbe accadere in futuro.

La tecnologia emergente e le forze sociali stanno creando nuove esperienze del cliente che modificano le aspettative e le richieste e rivoluzionano i modelli di business. I servizi professionali di IBM Consulting per le aziende aiutano le organizzazioni a orientarsi in un mondo sempre più dinamico, complesso e competitivo allineando la trasformazione digitale alla strategia aziendale per creare un vantaggio competitivo e focalizzarsi sull'impatto aziendale.