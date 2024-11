Con il cambiamento epocale provocato dall'AI generativa (gen AI), i reparti IT sono sotto pressione per modernizzarsi e ottimizzarsi per soddisfare la domanda. Le piattaforme di servizi cloud abbondano e promettono maggiore elasticità e risparmi sui costi. Ci sono momenti, però, in cui i CIO e i team operativi dei data center preferiscono conservare determinate applicazioni e dati nel proprio data center (per mantenere i requisiti di sicurezza e conformità o controllare l'accesso ai dati sensibili, ad esempio). Tuttavia, i data center on-premise possono richiedere aggiornamenti frequenti, soprattutto con l'emergere di nuove tecnologie, servizi e processi.

Decidere se migrare la tua infrastruttura IT verso un provider cloud o optare per un aggiornamento del data center è una decisione complessa. Entrambe le opzioni hanno pro e contro e la scelta migliore dipende dalle esigenze aziendali attuali e future. Sebbene molte aziende scelgano il cloud, diamo un'occhiata ad alcuni motivi per cui un'iniziativa di ottimizzazione del data center (DCOI) potrebbe essere la scelta più vantaggiosa ed economica: