Il cloud computing può aggiungere un totale di 3 trilioni di dollari alle organizzazioni che lo sfruttano correttamente, secondo McKinsey (link esterno a ibm.com ). È pronto a trasformare aziende e settori, rivoluzionare il modo in cui dipendenti e altri stakeholder collaborano e promuovere iniziative di trasformazione digitale.

Molte organizzazioni hanno investito molto negli ultimi anni nel cloud. Gartner ha previsto che la spesa per il cloud (link esterno a ibm.com) raggiungerà quasi 600 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Ci sono molte ragioni per cui le organizzazioni hanno abbracciato i cloud service, tra cui una maggiore efficienza, risparmi sui costi, scalabilità, flessibilità e un time-to-market più rapido.

Tuttavia, le organizzazioni hanno preso in considerazione la possibilità di rallentare la spesa per il cloud a causa dei recenti problemi economici. Di conseguenza, i budget IT stanno subendo una diminuzione insieme ai budget operativi complessivi. Inoltre, molti faticano a sfruttare il pieno potenziale del cloud a causa dei suoi costi iniziali, che sono spinti verso l'alto da inefficienze o sforamenti dei costi dovuti al "lift and shift" di applicazioni (link esterno a ibm.com) o alla sottostima dei costi di trasferimento dei dati. In più, le aziende possono aumentare i costi del cloud perché forniscono più risorse del necessario per le loro normali funzioni aziendali. Molte aziende segnalano un aumento annuo dei costi del cloud del 20-30% (link esterno a ibm.com) a seguito di queste azioni.

Non è sempre facile passare dall'on-premise al cloud, e non sempre i costi si riducono inizialmente. Con la giusta guida e il giusto approccio alla gestione dei costi, una migrazione al cloud può e dovrebbe ridurre i costi complessivi dell'IT (link esterno a ibm.com), aumentando al contempo l'efficienza operativa e migliorando i servizi IT.

Come altre spese IT, i costi del cloud possono salire alle stelle e minacciare il ROI senza le giuste soluzioni di gestione del cloud. Le organizzazioni non dovrebbero abbandonare i propri obiettivi cloud a causa delle difficoltà iniziali. I dirigenti dovrebbero ricordare che c'è un motivo per cui così tante organizzazioni abbracciano il cloud. I data center on-premise comportano costi significativi in termini di manodopera, licenze, manutenzione del sistema e sede fisica stessa.

Una strategia cloud completa e intelligente eseguita correttamente spesso costa meno dei data center on-premise e può sbloccare un valore significativo sia per le organizzazioni esistenti che per le startup.

Ecco sei modi in cui le organizzazioni possono migliorare la gestione dei costi del cloud, aumentare l'ottimizzazione dei costi del cloud e ottenere il massimo valore dai loro budget per il cloud.