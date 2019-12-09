Blockchain oltre la criptovaluta

Le tecnologie blockchain più note attualmente in produzione riguardano le criptovalute. Esistono decine di implementazioni, la più diffusa delle quali è Bitcoin. Tra le altre criptovalute con proprietà uniche e preziose ci sono Ripple ed Ethereum. Ripple ha una buona presenza nei mercati finanziari globali e Ethereum utilizza smart contract per sostituire l'escrow, per la gestione dell'identità digitale e insieme ad altre implementazioni.

La maggior parte delle implementazioni di criptovalute prevede blockchain pubbliche che consentono a chiunque di partecipare. La maggior parte delle distribuzioni blockchain aziendali utilizza un registro privato che limita l'accesso e l'autorizzazione. Sebbene le criptovalute abbiano un posto valido nel mondo della blockchain, non coprono affatto le vaste possibilità di questa tecnologia emergente.

I servizi finanziari rappresentano uno dei settori che hanno maggiori motivazioni per utilizzare la tecnologia blockchain. La sicurezza intrinseca e l'immutabilità si collegano direttamente ai requisiti chiave per il settore bancario e assicurativo. American Express sembra aver compreso questi aspetti e ha adottato misure in diverse aree della propria attività per distribuire la blockchain. American Express è entrata a far parte della rete globale di pagamenti di Ripple e ha lanciato una blockchain per i programmi di fidelizzazione dei clienti.

Queste attività si sono svolte nel 2017 e nel 2018 e si prevedono sia una crescita in questi settori che nuove implementazioni della blockchain in futuro. Gli aggiornamenti in tempo quasi reale, grazie al registro distribuito che informa tutti i partecipanti alla catena del valore sulle attività svolte, creano un grande valore per i servizi finanziari. American Express è stata una delle prime società di servizi finanziari a implementare casi d'uso reali per la blockchain. La concorrenza si unirà sicuramente alla mischia quando vedrà i benefici che American Express trarrà dall'utilizzo di questa tecnologia.

De Beers è una società internazionale specializzata nell'esplorazione e nell'estrazione di diamanti, tra le altre attività. Nel 2015 De Beers ha creato Tracr, una piattaforma blockchain creata per tracciare i diamanti dalla miniera al cliente. L'esplorazione e l'estrazione di diamanti sono soggette a determinate pratiche immorali e i clienti vogliono conoscere il percorso del loro prodotto prima dell'acquisto. Secondo Bruce Cleaver, CEO di De Beers, "Il team del progetto Tracr ha dimostrato di poter tracciare con successo un diamante lungo la catena del valore, fornendo una garanzia di tracciabilità degli asset in un modo che prima non era possibile."

Mostrando la provenienza del diamante lungo tutta la catena di distribuzione, fino ad arrivare al negozio retail, De Beers è in grado di dimostrare agli acquirenti l'origine di ogni singolo diamante. La blockchain offre funzionalità chiave che consentono a De Beers di offrire tranquillità ai clienti finali, cosa che nessun'altra tecnologia è stata in grado di fare.

Numerose aziende offrono soluzioni specifiche focalizzate sulla blockchain per le organizzazioni sanitarie. Medicalchain utilizza la tecnologia blockchain per memorizzare in modo sicuro le cartelle cliniche per un approccio collaborativo e intelligente allo stato di salute. Questa soluzione può proteggere i pazienti da numerosi attacchi informatici che abbiamo visto colpire gli operatori sanitari e gli enti pagatori.

Un'altra sfida fondamentale nel settore sanitario è che le cartelle cliniche non vengono condivise tra i diversi operatori sanitari. Se un paziente si reca al pronto soccorso di un ospedale, è molto probabile che i dati non arrivino al medico di base. Inoltre, il pronto soccorso non avrà accesso alla storia clinica del paziente. SimplyVital Health risolve questo problema con un database open source basato su blockchain che garantisce un accesso sicuro alle informazioni dei pazienti, consentendo il coordinamento delle cure.

BlockPharma ha creato una soluzione blockchain per tracciare i farmaci e combattere la contraffazione. L'idea rispecchia ciò che De Beers ha fatto per il monitoraggio dei diamanti, ma questa volta con l'obiettivo di salvare vite umane. I casi d'uso della tecnologia blockchain possono estendersi a diversi settori, poiché la maggior parte delle aziende trae vantaggio dalla sicurezza dei dati, dalla tracciabilità e dall'immutabilità. Decine di aziende ne vedono il valore e lavorano nel settore sanitario creando e fornendo soluzioni basate su blockchain.