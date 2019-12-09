Blockchain oltre la criptovaluta

Trovo che ancora oggi che la parola blockchain faccia spesso pensare alle criptovalute, cosa che non rende giustizia a questa nuova tecnologia rivoluzionaria. Bitcoin è stato lanciato nel 2011 ed è stata la prima implementazione su larga scala della tecnologia blockchain. I media, gli investitori e i tecnologi edge hanno parlato di criptovalute per anni e la gente pensa erroneamente che queste tecnologie siano la stessa cosa.
Per chiarezza, le criptovalute sono per la blockchain ciò che il motore a combustione è per le automobili. Grandi aziende come IBM, Walmart, Maersk, DeBeers e altre ancora hanno investito ingenti fondi nella blockchain per migliorare e garantire la sicurezza degli affari in tutto il mondo. La blockchain esiste con implementazioni nel mondo reale che vanno oltre le criptovalute e queste soluzioni offrono potenti benefici, tra gli altri, alle organizzazioni sanitarie, ai banchieri, ai rivenditori e ai consumatori.
La blockchain è un registro condiviso e distribuito con controllo decentralizzato. Le blockchain includono blocchi collegati tra loro in catene. Ogni catena è costituita da dati crittografati composti, in parte, da dati del blocco precedente per creare la crittografia. Le blockchain esistono sia come registri pubblici che privati. Alcune implementazioni consentono a qualsiasi parte interessata di partecipare, mentre altre richiedono diritti di invito e accesso. I vantaggi fondamentali della tecnologia blockchain includono la crittografia, la tracciabilità e l'immutabilità.
La crittografia mescola i dati rendendoli illeggibili senza una chiave. La provenienza si riferisce a una traccia di dati che garantisce la validità e l'integrità della storia dei dati. L'immutabilità significa che i dati non possono cambiare una volta che un blocco viene validato. Collegare la decentralizzazione alla crittografia, alla provenienza e all'immutabilità crea una nuova tecnologia dirompente e sicura, pronta a cambiare settori in tutto il mondo.
Le blockchain contengono dati crittografati in ogni blocco, relativi a qualsiasi cosa desiderino i progettisti del sistema. Nel mondo bancario il blocco può includere nome, numero di conto, tipo di transazione, importo o altre informazioni. Per le soluzioni retail, i dati blockchain possono includere l'articolo acquistato, il numero di serie, la data di acquisto e la località di produzione.
Le aziende che esaminano le implementazioni della blockchain identificano le informazioni specifiche sulle transazioni e inseriscono tali dati all'interno dei blocchi che compongono la blockchain in base alle loro esigenze. Non ci sono limiti ai tipi di settori o transazioni che trarranno beneficio dalla tecnologia blockchain. Molte aziende e mercati verticali hanno già implementazioni dal vivo, poiché la blockchain vede sempre più casi d'uso in tutto il mondo su base regolare.
Le tecnologie blockchain più note attualmente in produzione riguardano le criptovalute. Esistono decine di implementazioni, la più diffusa delle quali è Bitcoin. Tra le altre criptovalute con proprietà uniche e preziose ci sono Ripple ed Ethereum. Ripple ha una buona presenza nei mercati finanziari globali e Ethereum utilizza smart contract per sostituire l'escrow, per la gestione dell'identità digitale e insieme ad altre implementazioni.
La maggior parte delle implementazioni di criptovalute prevede blockchain pubbliche che consentono a chiunque di partecipare. La maggior parte delle distribuzioni blockchain aziendali utilizza un registro privato che limita l'accesso e l'autorizzazione. Sebbene le criptovalute abbiano un posto valido nel mondo della blockchain, non coprono affatto le vaste possibilità di questa tecnologia emergente.
I servizi finanziari rappresentano uno dei settori che hanno maggiori motivazioni per utilizzare la tecnologia blockchain. La sicurezza intrinseca e l'immutabilità si collegano direttamente ai requisiti chiave per il settore bancario e assicurativo. American Express sembra aver compreso questi aspetti e ha adottato misure in diverse aree della propria attività per distribuire la blockchain. American Express è entrata a far parte della rete globale di pagamenti di Ripple e ha lanciato una blockchain per i programmi di fidelizzazione dei clienti.
Queste attività si sono svolte nel 2017 e nel 2018 e si prevedono sia una crescita in questi settori che nuove implementazioni della blockchain in futuro. Gli aggiornamenti in tempo quasi reale, grazie al registro distribuito che informa tutti i partecipanti alla catena del valore sulle attività svolte, creano un grande valore per i servizi finanziari. American Express è stata una delle prime società di servizi finanziari a implementare casi d'uso reali per la blockchain. La concorrenza si unirà sicuramente alla mischia quando vedrà i benefici che American Express trarrà dall'utilizzo di questa tecnologia.
De Beers è una società internazionale specializzata nell'esplorazione e nell'estrazione di diamanti, tra le altre attività. Nel 2015 De Beers ha creato Tracr, una piattaforma blockchain creata per tracciare i diamanti dalla miniera al cliente. L'esplorazione e l'estrazione di diamanti sono soggette a determinate pratiche immorali e i clienti vogliono conoscere il percorso del loro prodotto prima dell'acquisto. Secondo Bruce Cleaver, CEO di De Beers, "Il team del progetto Tracr ha dimostrato di poter tracciare con successo un diamante lungo la catena del valore, fornendo una garanzia di tracciabilità degli asset in un modo che prima non era possibile."
Mostrando la provenienza del diamante lungo tutta la catena di distribuzione, fino ad arrivare al negozio retail, De Beers è in grado di dimostrare agli acquirenti l'origine di ogni singolo diamante. La blockchain offre funzionalità chiave che consentono a De Beers di offrire tranquillità ai clienti finali, cosa che nessun'altra tecnologia è stata in grado di fare.
Numerose aziende offrono soluzioni specifiche focalizzate sulla blockchain per le organizzazioni sanitarie. Medicalchain utilizza la tecnologia blockchain per memorizzare in modo sicuro le cartelle cliniche per un approccio collaborativo e intelligente allo stato di salute. Questa soluzione può proteggere i pazienti da numerosi attacchi informatici che abbiamo visto colpire gli operatori sanitari e gli enti pagatori.
Un'altra sfida fondamentale nel settore sanitario è che le cartelle cliniche non vengono condivise tra i diversi operatori sanitari. Se un paziente si reca al pronto soccorso di un ospedale, è molto probabile che i dati non arrivino al medico di base. Inoltre, il pronto soccorso non avrà accesso alla storia clinica del paziente. SimplyVital Health risolve questo problema con un database open source basato su blockchain che garantisce un accesso sicuro alle informazioni dei pazienti, consentendo il coordinamento delle cure.
BlockPharma ha creato una soluzione blockchain per tracciare i farmaci e combattere la contraffazione. L'idea rispecchia ciò che De Beers ha fatto per il monitoraggio dei diamanti, ma questa volta con l'obiettivo di salvare vite umane. I casi d'uso della tecnologia blockchain possono estendersi a diversi settori, poiché la maggior parte delle aziende trae vantaggio dalla sicurezza dei dati, dalla tracciabilità e dall'immutabilità. Decine di aziende ne vedono il valore e lavorano nel settore sanitario creando e fornendo soluzioni basate su blockchain.
Le origini della blockchain risalgono al 1979, con un importante passo avanti nel 1991; tuttavia, la prima vera applicazione pratica, Bitcoin, è stata lanciata solo nel 2011. Sebbene Bitcoin sia stato lanciato otto anni fa, e nel mondo della tecnologia questo equivale ad anni luce, la blockchain ha ancora molta strada da fare. Ci sono idee estese in molti settori per l'uso della blockchain; Tuttavia, mancano ancora alcuni anni al dispiegamento di massa. Che si tratti di applicazioni della tecnologia blockchain in ambito elettorale, agricolo, monetario o dell'intrattenimento, esistono delle sfide che impediscono implementazioni su larga scala.
I casi d'uso per l'implementazione della blockchain sono illimitati; gli ostacoli all'implementazione ruotano attorno all'accettazione, al coraggio di assumere un ruolo di leadership e al superamento delle preoccupazioni in materia di sicurezza. Come per la maggior parte delle nuove tecnologie, la sicurezza impiega tempo per acquisire fiducia da parte degli utenti. I furti che coinvolgono numerose criptovalute hanno attirato molta attenzione e sfortunatamente c'è un impatto negativo sulla percezione della tecnologia blockchain quando questi attacchi hanno successo.
Sebbene quasi tutti gli attacchi informatici alle criptovalute abbiano coinvolto qualcosa di diverso dalla tecnologia blockchain sottostante o dalla sua sicurezza, la percezione diventa realtà, influenzando l'adozione della blockchain. Anche se questi attacchi ostacolano l'adozione della blockchain, non la fermeranno.
La blockchain cambierà molti settori, aumenterà la qualità della vita e ridurrà le frodi, è solo una questione di tempo.
