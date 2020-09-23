La migrazione verso un ambiente cloud aiuta a migliorare le prestazioni operative e l'agilità, la scalabilità del workload e la sicurezza. Le aziende possono migrare i workload praticamente da qualsiasi fonte e iniziare rapidamente a capitalizzare sui vantaggi benefici del cloud ibrido:

Maggiore agilità con risorse IT on-demand, che consente alle aziende di scalare durante picchi imprevisti o modelli di utilizzo stagionali.

Riduzione delle spese in conto capitale passando da un modello di spese operative all'approccio pay-as-you-go.

Sicurezza migliorata con varie opzioni in tutto lo stack, dall'hardware fisico e di rete al software e alle persone.

Prima di intraprendere il processo di migrazione al cloud, segui i passaggi indicati qui sotto per comprendere chiaramente cosa comporta.

1. Sviluppa una strategia

Prima di intraprendere il tuo viaggio verso il cloud, stabilisci chiaramente cosa vuoi realizzare. Questo inizia con l'acquisizione delle metriche di base della tua infrastruttura IT per mappare i workload sulle tue asset e applicazioni. Avere una comprensione di base della tua posizione ti aiuterà a stabilire i KPI per la migrazione cloud, come tempi di caricamento delle pagine, tempi di risposta, disponibilità, utilizzo della CPU, utilizzo della memoria e tassi di conversione.

Lo sviluppo della strategia deve avvenire in anticipo e in modo da dare priorità agli obiettivi aziendali rispetto alla tecnologia, e queste metriche consentiranno di misurare una serie di categorie.

2. Identifica le applicazioni giuste

Non tutte le app sono cloud-friendly. Alcune funzionano meglio su cloud privati o cloud ibridi piuttosto che su un cloud pubblico. Alcune potrebbero richiedere piccoli ritocchi, mentre altre hanno bisogno di modifiche profonde al codice. Un'analisi completa di architettura, complessità e implementazione è più facile da fare prima della migrazione piuttosto che dopo.

Nel valutare quali applicazioni spostare nel cloud, tieni a mente queste domande:

Quali applicazioni possono essere spostate così come sono e quali richiederanno una riprogettazione?

Se è necessaria una riprogettazione, qual è il livello di complessità richiesto?

Il provider di cloud ha servizi che permettono la migrazione senza riconfigurare il workload?

Qual è il ritorno sull'investimento per ogni applicazione che trasferirà e quanto tempo ci vorrà per raggiungerlo?

Per le applicazioni in cui il passaggio al cloud è considerato economico e sicuro, quale tipo di ambiente cloud è il migliore (pubblico, privato o multicloud)?

Un'analisi della tua architettura e una revisione attenta delle applicazioni possono aiutare a determinare cosa ha senso migrare.

3. Scegli il giusto provider di cloud

Un aspetto chiave dell'ottimizzazione sarà la scelta di un provider di cloud che possa aiutare a guidare il processo di migrazione cloud durante la transizione e oltre. Alcune domande chiave da porsi sono:

Quali strumenti, inclusi quelli di terze parti, hai a disposizione per facilitare il processo?

Qual è il suo livello di esperienza?

Può supportare ambienti pubblici, privati e multicloud su qualsiasi scala?

Come può aiutarti a gestire interdipendenze complesse, architetture rigide o tecnologie ridondanti e obsolete?

Che livello di supporto può offrire durante tutto il processo di migrazione?

Passare al cloud non è semplice. Di conseguenza, il provider di servizi selezionato deve avere un'esperienza consolidata nella gestione dei compiti complessi necessari per gestire una migrazione al cloud su scala globale. Ciò include la fornitura di accordi sul livello di servizio che includano progressi e risultati basati su traguardi.

4. Mantieni l'integrità dei dati e la continuità operativa

La gestione del rischio è fondamentale e i dati sensibili possono essere esposti durante una migrazione cloud. La validazione post-migrazione dei processi aziendali è importante per garantire che i controlli automatizzati producano gli stessi risultati senza interrompere le normali operazioni.

5. Adotta un approccio end-to-end

I fornitori di servizi dovrebbero avere una metodologia solida e testata per affrontare ogni aspetto del processo di migrazione. Questo dovrebbe includere il framework per gestire transazioni complesse in modo coerente e su scala globale. Assicurati di specificare tutto questo nell'accordo sul livello del servizio (SLA), con tappe concordate per i progressi e i risultati.

6. Esegui la migrazione al cloud

Se hai seguito attentamente i passaggi precedenti, quest'ultimo dovrebbe essere relativamente facile. Tuttavia, la modalità di migrazione dipenderà in parte dalla complessità e dall'architettura della sua applicazione (o delle sue applicazioni) e dall'architettura dei suoi dati. Puoi spostare tutta l'applicazione, eseguire un test per vedere che funziona e poi passare il traffico on-premise. In alternativa, puoi adottare un approccio scaglionato, spostando lentamente i clienti, validando e poi continuando questo processo finché tutti i clienti non vengono trasferiti nel cloud.