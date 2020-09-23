Man mano che le organizzazioni continuano ad aumentare i loro investimenti nel cloud per far progredire il business, l'adozione del cloud è diventata parte integrante dell'ottimizzazione IT. La migrazione al cloud consente alle aziende di essere più agili, migliorare le inefficienze e offrire una migliore esperienza del cliente. Oggigiorno, la necessità di stabilità e flessibilità non è mai stata così urgente.
Un'infrastruttura IT ottimizzata è diversa per ogni organizzazione, ma spesso consiste in una combinazione di cloud pubblico e ambienti IT tradizionali. In un sondaggio IDG sul cloud computing, il 73 percento dei principali decisori IT ha dichiarato di aver già adottato questa combinazione di tecnologia cloud, e un altro 17 percento intendeva farlo nei prossimi 12 mesi.
Tuttavia, per le aziende preoccupate per le interruzioni delle loro operazioni, adottare un'infrastruttura cloud non deve essere una questione di "o tutto, o niente". Possono iniziare a trarre vantaggio dalle tecnologie cloud continuando a gestire asset su ambienti on-premise esistenti incorporando applicazioni in un modello hybrid cloud.
La migrazione verso un ambiente cloud aiuta a migliorare le prestazioni operative e l'agilità, la scalabilità del workload e la sicurezza. Le aziende possono migrare i workload praticamente da qualsiasi fonte e iniziare rapidamente a capitalizzare sui vantaggi benefici del cloud ibrido:
Prima di intraprendere il processo di migrazione al cloud, segui i passaggi indicati qui sotto per comprendere chiaramente cosa comporta.
Prima di intraprendere il tuo viaggio verso il cloud, stabilisci chiaramente cosa vuoi realizzare. Questo inizia con l'acquisizione delle metriche di base della tua infrastruttura IT per mappare i workload sulle tue asset e applicazioni. Avere una comprensione di base della tua posizione ti aiuterà a stabilire i KPI per la migrazione cloud, come tempi di caricamento delle pagine, tempi di risposta, disponibilità, utilizzo della CPU, utilizzo della memoria e tassi di conversione.
Lo sviluppo della strategia deve avvenire in anticipo e in modo da dare priorità agli obiettivi aziendali rispetto alla tecnologia, e queste metriche consentiranno di misurare una serie di categorie.
Non tutte le app sono cloud-friendly. Alcune funzionano meglio su cloud privati o cloud ibridi piuttosto che su un cloud pubblico. Alcune potrebbero richiedere piccoli ritocchi, mentre altre hanno bisogno di modifiche profonde al codice. Un'analisi completa di architettura, complessità e implementazione è più facile da fare prima della migrazione piuttosto che dopo.
Nel valutare quali applicazioni spostare nel cloud, tieni a mente queste domande:
Un'analisi della tua architettura e una revisione attenta delle applicazioni possono aiutare a determinare cosa ha senso migrare.
Un aspetto chiave dell'ottimizzazione sarà la scelta di un provider di cloud che possa aiutare a guidare il processo di migrazione cloud durante la transizione e oltre. Alcune domande chiave da porsi sono:
Passare al cloud non è semplice. Di conseguenza, il provider di servizi selezionato deve avere un'esperienza consolidata nella gestione dei compiti complessi necessari per gestire una migrazione al cloud su scala globale. Ciò include la fornitura di accordi sul livello di servizio che includano progressi e risultati basati su traguardi.
La gestione del rischio è fondamentale e i dati sensibili possono essere esposti durante una migrazione cloud. La validazione post-migrazione dei processi aziendali è importante per garantire che i controlli automatizzati producano gli stessi risultati senza interrompere le normali operazioni.
I fornitori di servizi dovrebbero avere una metodologia solida e testata per affrontare ogni aspetto del processo di migrazione. Questo dovrebbe includere il framework per gestire transazioni complesse in modo coerente e su scala globale. Assicurati di specificare tutto questo nell'accordo sul livello del servizio (SLA), con tappe concordate per i progressi e i risultati.
Se hai seguito attentamente i passaggi precedenti, quest'ultimo dovrebbe essere relativamente facile. Tuttavia, la modalità di migrazione dipenderà in parte dalla complessità e dall'architettura della sua applicazione (o delle sue applicazioni) e dall'architettura dei suoi dati. Puoi spostare tutta l'applicazione, eseguire un test per vedere che funziona e poi passare il traffico on-premise. In alternativa, puoi adottare un approccio scaglionato, spostando lentamente i clienti, validando e poi continuando questo processo finché tutti i clienti non vengono trasferiti nel cloud.
I risultati dell'ottimizzazione IT, fra cui l'adozione accelerata, la sostenibilità dei costi e la scalabilità, contribuiranno a guidare l'innovazione aziendale e la trasformazione digitale. Adottare il cloud con un approccio a fasi, valutando attentamente quali applicazioni e workload migrare, aiuta le aziende a ottenere questi vantaggi senza interrompere le operazioni aziendali.
