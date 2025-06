Gestisci in modo efficace le prestazioni del tuo sistema raccogliendo i dati sulle prestazioni in un database Db2 e presentando i dati in vari formati per l'utilizzo nella gestione dei sistemi. Fornisce le informazioni ai responsabili delle operazioni IT, agli esperti delle prestazioni e ai responsabili della pianificazione della capacità per prendere decisioni informate sulle prestazioni dell'infrastruttura e dell'applicazione.