IBM® Z® Decision Support (in precedenza IBM Tivoli Decision Support for z/OS®) raccoglie SMF e altre origini dati strutturate su IBM Z e altre piattaforme per un facile accesso alle informazioni storiche sull'utilizzo IT a livello aziendale che aiutano nel reporting delle prestazioni, nella gestione dei livelli di servizio e nell'acounting degli utilizzi.



Trasformando i dati grezzi del sistema in insight analitici fruibili utilizzando la raccolta automatizzata in tempo reale e la cura continua dei dati SMF, IBM Z Decision Support fornisce una vista integrata dei dati operativi consentendoti di aumentare l'efficienza IT e ridurre i costi.