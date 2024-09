Creare una sessione ed esplorare un log Questo tutorial mostra come creare una sessione e specificare manualmente un file di log per un problema, per poi esplorare il file di log.

Invio di un report in batch Questo tutorial mostra come creare un report in batch per una sessione.

Automatizzare la selezione dei log IMS Questo tutorial mostra come definire un sistema IMS in Transaction Analysis Workbench e quindi utilizzare tale definizione di sistema per individuare i relativi file di log IMS (SLDS o OLDS) per un determinato intervallo di tempo.

Automatizzare la selezione dei log DB2 Questo tutorial mostra come definire un sistema DB2 in Transaction Analysis Workbench e quindi utilizzare tale definizione di sistema per individuare i relativi file di registro DB2 per un determinato intervallo di tempo.