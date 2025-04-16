Conformità IBM® Cloud: PINAKES

PINAKES è un framework di classificazione sviluppato dall'associazione bancaria Spagnola Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). Il framework è progettato per gestire e monitorare i controlli di cybersecurity dei fornitori di tecnologia che supportano le entità finanziarie spagnole. PINAKES si basa sulle indicazioni di due diligence e conformità fornite nelle Linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02).
Le valutazioni di PINAKES sono condotte da valutatori indipendenti terzi, approvati dal CCI. Le valutazioni di PINAKES includono la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione degli incidenti, la crittografia, il funzionamento dei sistemi, la resilienza e il controllo degli accessi. I valutatori valutano i servizi considerando tre aspetti principali: integrità, riservatezza e disponibilità. A questi tre concetti viene assegnato un punteggio da D ad A+ per ottenere una valutazione finale (come ABA o BAC).
Report e altra documentazione
Per richiedere i report PINAKES, contatta un rappresentante IBM
IBM Cloud ha ottenuto un rating AAA per PINAKES ed è elencato come fornitore valutato sul sito web PINAKES qui (link esterno a ibm.com).
La classificazione PINAKES AAA di IBM Cloud dimostra che IBM si impegna attivamente a garantire l'integrità del servizio, la riservatezza e la disponibilità.
IBM ha ottenuto la qualifica AAA nelle seguenti categorie di PINAKES: IaaS, PaaS e VPC
Hai domande su un programma di conformità? Hai bisogno di un report di conformità protetto? Ti possiamo aiutare.