Conformità IBM® Cloud: PINAKES

PINAKES è un framework di classificazione sviluppato dall'associazione bancaria Spagnola Centro de Cooperación Interbancaria (CCI). Il framework è progettato per gestire e monitorare i controlli di cybersecurity dei fornitori di tecnologia che supportano le entità finanziarie spagnole. PINAKES si basa sulle indicazioni di due diligence e conformità fornite nelle Linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA/GL/2019/02).

Le valutazioni di PINAKES sono condotte da valutatori indipendenti terzi, approvati dal CCI. Le valutazioni di PINAKES includono la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione degli incidenti, la crittografia, il funzionamento dei sistemi, la resilienza e il controllo degli accessi. I valutatori valutano i servizi considerando tre aspetti principali: integrità, riservatezza e disponibilità. A questi tre concetti viene assegnato un punteggio da D ad A+ per ottenere una valutazione finale (come ABA o BAC).



Report e altra documentazione



Per richiedere i report PINAKES, contatta un rappresentante IBM