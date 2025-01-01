Conformità IBM Cloud: ISMAP

L'Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) è un
programma del governo giapponese finalizzato a valutare la sicurezza dei provider di servizi cloud pubblici (CSP). L'ISMAP approva revisori esterni indipendenti che valutano e registrano i CSP e i loro servizi per garantire che soddisfino i requisiti di sicurezza specifici stabiliti dal governo giapponese, evitando agli enti governativi il peso e i costi delle valutazioni interne.
Rapporti e altra documentazione
Visualizza la registrazione IBM Cloud IaaS e PaaS elencata sul sito web ISMAP (l'elenco è in giapponese).
IBM Cloud IaaS, PaaS e VPC sono stati certificati ai fini ISMAP da un revisore indipendente esterno certificato. La certificazione IBM Cloud ISMAP aiuta gli enti governativi giapponesi a utilizzare i workload IBM Cloud sapendo che soddisfano i requisiti di sicurezza.
Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta ha raggiunto e mantiene lo stato di conformità ISMAP. I servizi elencati di seguito vengono valutati ogni anno da un revisore esterno e indipendente.
Servizi IBM Cloud che hanno mantenuto la certificazione ISMAP:
