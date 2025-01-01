Conformità IBM Cloud: ISMAP

L'Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP) è un

programma del governo giapponese finalizzato a valutare la sicurezza dei provider di servizi cloud pubblici (CSP). L'ISMAP approva revisori esterni indipendenti che valutano e registrano i CSP e i loro servizi per garantire che soddisfino i requisiti di sicurezza specifici stabiliti dal governo giapponese, evitando agli enti governativi il peso e i costi delle valutazioni interne.

Rapporti e altra documentazione

Visualizza la registrazione IBM Cloud IaaS e PaaS elencata sul sito web ISMAP (l'elenco è in giapponese).