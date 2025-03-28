Il DORA si applica a un'ampia gamma di entità finanziarie come banche, istituti di credito e pagamento, società di investimento, sedi di negoziazione e depositari centrali di titoli ed entità non tradizionali, compresi i fornitori di servizi di crypto-asset e le piattaforme di crowdfunding. I gestori di fondi di investimento alternativi hanno diritto a un'esenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'AIFMD e così anche gli istituti piccoli e non complessi che soddisfano determinate soglie basate su dimensioni, profilo di rischio e complessità operativa.

Un aspetto unico e incisivo del DORA da sottolineare è che si applica non solo alle entità finanziarie, ma anche ai fornitori ICT critici che servono il settore finanziario, come i fornitori di cloud service e i data center.