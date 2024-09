Segnalazione e gestione degli incidenti ICT

Le entità finanziarie necessitano di processi per rilevare, classificare, gestire e rispondere a incidenti relativi alla sicurezza, tra cui un piano di comunicazione e un piano di risposta per gli stakeholder. IBM® Security aiuta nella rendicontazione e nella gestione degli incidenti, fornendo soluzioni per rilevamento e risposta degli endpoint (EDR), gestione dei registri, XDR, SIEM e SOAR. IBM® Security X-Force offre servizi per il rilevamento e il ripristino da incidenti e il rilevamento e la risposta gestiti. Inoltre, IBM Control Desk con Maximo aiuta le organizzazioni a gestire e segnalare asset critici.