Il DORA stabilisce i requisiti tecnici per le entità finanziarie e i provider ITC in quattro ambiti:

Gestione del rischio ICT e governance

Risposta agli incidenti e reporting

Test di resilienza operativa digitale

Gestione del rischio di terze parti

Un quinto ambito riguarda la condivisione delle informazioni, che è incoraggiata, ma non obbligatoria, a differenza degli altri quattro ambiti.

Le entità finanziarie rientranti nel campo di applicazione del DORA dovrebbero assumere un ruolo attivo nella gestione del rischio di terze parti in ambito ICT. Nell'esternalizzare funzioni critiche e importanti, saranno tenute a negoziare accordi contrattuali specifici riguardanti, tra le altre cose, strategie di uscita, audit e obiettivi prestazionali per l'accessibilità, l'integrità e la sicurezza dei dati. Le entità non sono autorizzate a stipulare contratti con fornitori ICT che non siano in grado di soddisfare questi requisiti. La BCE e le autorità competenti nazionali hanno il potere di sospendere o risolvere i contratti che non sono conformi. La Commissione Europea sta valutando la possibilità di elaborare clausole contrattuali standardizzate utili a entità e fornitori ICT al fine di assicurarsi la conformità dei loro accordi al regolamento DORA.

Le entità finanziarie devono inoltre mappare le proprie dipendenze ICT di terze parti e devono contribuire a garantire che le loro funzioni critiche e importanti non siano eccessivamente concentrate presso un singolo fornitore o un piccolo gruppo di fornitori.

I fornitori di servizi ICT critici di terze parti saranno sottoposti alla supervisione diretta delle autorità europee di vigilanza competenti. La Commissione Europea è ancora impegnata a elaborare i criteri per determinare i fornitori critici. A coloro che soddisfano gli standard verrà assegnato come supervisore principale una delle autorità di vigilanza. Oltre a imporre i requisiti DORA ai fornitori critici, gli organi di supervisione sono autorizzati a vietare ai fornitori di stipulare contratti con società finanziarie o altri fornitori ICT che non rispettino i requisiti DORA.