DNS publik vs DNS pribadi: Apa perbedaannya?

Perubahan signifikan telah terjadi di DNS dan akan tetap terjadi seiring dengan terus berkembangnya teknologi terkait, dan mencoba mengimbangi ekspansi global pengguna yang sedang berlangsung.

Misalnya saja protokol perutean internet IPv4. IPv4 (Internet Protocol versi 4) dikembangkan pada tahun 1970-an dan secara resmi diperkenalkan pada awal tahun 1980-an, mendahului Revolusi Internet. Alamat IPv4 adalah label numerik 32-bit yang dapat ditetapkan ke perangkat apa pun yang terhubung ke jaringan komputer dan penting untuk melayani tujuan komunikasi dan perutean. Alamat IPv4 dinyatakan sebagai string angka yang panjang, dipisahkan pada berbagai interval dengan menggunakan titik.

Berdasarkan hukum probabilitas, kita dapat menghitung bahwa dengan jumlah bilangan bulat yang terkandung dalam setiap alamat IPv4, ada sekitar 4,3 miliar alamat yang mungkin. Dan bahkan jumlah yang sangat besar itu ternyata tidak cukup untuk menandingi jumlah perangkat teknologi yang terus meningkat yang perlu dihubungkan ke jaringan.

Muncullah IPv6 (Internet Protocol versi 6) yang diperkenalkan pada tahun 1995 untuk mengurangi situasi "kepadatan" ini. Hal pertama yang Anda perhatikan ketika membandingkan kedua protokol ini adalah seberapa besar IPv6, yang menawarkan alamat 128-bit yang tepat 4 kali lebih besar daripada rekannya IPv4.

Peningkatan ini mengarah pada kumpulan kemungkinan alamat yang begitu dalam sehingga sulit untuk dibayangkan. Angka tersebut adalah 340 undecillion, yang dihitung sebagai 3,4 x 10 pangkat 38 dan dinyatakan secara numerik sebagai 3,4 diikuti dengan 38 angka nol. Sulit membayangkan bahwa kumpulan dengan isi sebanyak ini akan bisa terkuras sepenuhnya. Namun demikian, status penggunaan komputer di seluruh dunia dengan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan memunculkan respons yang begitu besar.

Selain menyediakan ruang alamat empat kali lipat lebih besar dari IPv4, IPv6 juga menyertakan Konfigurasi Otomatis Alamat Tanpa Status (SLAAC). Fitur ini memungkinkan perangkat mengonfigurasi alamat IP mereka sendiri tanpa bergantung pada server DHCP eksternal, yang juga mengurangi lalu lintas jaringan.

IPv6 juga menggunakan jenis catatan DNS yang disempurnakan yang cocok dengan nama domain dengan alamat IPv6 yang sesuai. Catatan DNS tersebut disebut "AAAA" dan merupakan langkah maju yang signifikan dari "A record," yang merupakan catatan DNS yang menyimpan alamat IPv4 yang sesuai. Perbedaan antara catatan AAAA (kadang-kadang disebut Quad-A-Record) dan catatan A terutama adalah peningkatan kapasitas sehingga AAAA dapat mengakomodasi pengidentifikasi 128-bit sangat besar yang digunakan.

Salah satu cara di mana catatan A dan catatan AAAA dapat dikalahkan secara efektif adalah dengan membuat CNAME (yang merupakan singkatan dari nama kanonik). CNAME adalah jenis catatan DNS yang beroperasi sebagai alias untuk domain atau subdomain tertentu. Satu batasan kecil yang harus diperhatikan adalah bahwa nama host dengan CNAME tidak dapat mengaktifkan catatan A atau catatan AAAA yang sudah menggunakan nama tersebut.

IPv6 bukan satu-satunya protokol kunci yang diperbarui dari waktu ke waktu. Transport Layer Security (TLS) adalah protokol sangat terenkripsi yang melindungi komunikasi berbasis web dan jaringan lainnya. TLS adalah peningkatan protokol sebelumnya yang disebut Secure Sockets Layer (SSL) pada tahun 1999. Seperti SSL, TLS menyediakan sarana untuk mengautentikasi pengguna, menghentikan akses yang tidak sah, serta menegakkan dan memeriksa integritas data.