Diterbitkan: 10 Mei 2024
Kontributor: Camilo Quiroz-Vazquez, Michael Goodwin
Time to live (TTL) adalah nilai yang menentukan jumlah waktu paket data atau catatan harus ada di jaringan, komputer, atau server sebelum dibuang atau divalidasi ulang.
Nilai TTL adalah batas waktu yang diukur berdasarkan kebutuhan berbeda dari fungsi yang berbeda. Time to live digunakan dalam beberapa konteks, termasuk jaringan, caching data, caching content delivery network dan caching Domain Name System (DNS).
Misalnya, nilai TTL pada catatan DNS memberi tahu resolver rekursif atau resolver lokal berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan cache catatan DNS sebelum menghubungi server otoritatif untuk mendapatkan salinan yang baru.
Dalam jaringan, nilai TTL yang ditetapkan dalam header paket Internet Protocol (paket IP) memberi tahu router jaringan ketika paket telah kedaluwarsa atau mencapai “batas hop” dan harus dibuang. Saat menentukan bahwa paket data telah kedaluwarsa, router mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) kembali ke host dan membuang paket tersebut.
TTL digunakan untuk menghapus paket data yang tidak terkirim dan memitigasi risiko paket data memantul dari satu router ke router lain tanpa henti. Ini mencegah paket yang kedaluwarsa menyumbat sistem, meningkatkan kecepatan pengiriman konten dan mengurangi latensi jaringan.
TTL juga digunakan untuk utilitas jaringan komputer seperti ping dan traceroute untuk mengidentifikasi host pada jaringan, memetakan jalur perjalanan data melalui jaringan, dan mengukur waktu yang dibutuhkan paket untuk berpindah dari satu titik ke titik lain melalui jaringan.
Dalam jaringan, nilai numerik yang menunjukkan berapa lama sebuah paket harus ada di jaringan tertanam dalam paket data dan IP. Nilai TTL dapat berkisar dari 1 hingga 255. Sistem operasi yang berbeda mendukung nilai TTL default yang berbeda; namun, administrator dapat memodifikasi nilai TTL berdasarkan contoh penggunaan, preferensi, atau persyaratan organisasi.
Setiap kali paket melewati perangkat jaringan seperti router, router mengurangi nilai bidang TTL sebesar 1. Setiap bagian melalui perangkat jaringan dikenal sebagai “hop”. Setelah nilai TTL mencapai nol, pesan ICMP dikirim ke server host tempat paket berasal dan paket dibuang. Mengelola umur paket data mencegah paket terjebak dalam loop routing. Ini membantu mengurangi kemacetan jaringan dan meningkatkan penyeimbangan beban, pengoptimalan sumber daya, dan pengiriman konten.
DNS TTL mengacu pada berapa lama server DNS dapat menyajikan catatan DNS yang di-cache. Ini seperti tanggal kedaluwarsa pada catatan DNS, yang memberi tahu resolver lokal berapa lama harus menyimpan catatan dalam cache-nya.
Resolusi DNS adalah proses mengubah nama domain menjadi alamat internet protocol (IP) dan menghubungkan pengguna ke situs web. Ini melibatkan pengambilan informasi yang disimpan dalam catatan DNS dari beberapa server DNS dan dimulai dengan resolver DNS rekursif atau lokal. Penyedia layanan internet (ISP) sering menyediakan dan mengelola resolver rekursif.
Saat pengguna memasukkan nama domain ke dalam browser web (memulai kueri DNS), resolver rekursif akan mengirimkan kueri kepada serangkaian server otoritatif untuk mendapatkan catatan A (catatan A untuk alamat IPv4, catatan AAAA untuk alamat IPv6) yang mengindikasikan alamat IP untuk sebuah domain.
Namun, jika resolver lokal sudah memiliki catatan yang diperlukan untuk menyelesaikan kueri, resolver tersebut dapat menghubungkan pengguna tanpa melanjutkan proses pencarian DNS. Proses yang efisien ini mengurangi beban kueri pada server otoritatif dan secara signifikan meningkatkan kecepatan pengguna terhubung ke situs web. Nilai TTL ditentukan dalam hitungan detik dan menentukan berapa lama server cache lokal dapat melayani catatan DNS sebelum menghubungi server otoritatif untuk menerima salinan catatan saat ini.
Sebagian besar alamat IP bersifat dinamis dan berubah seiring waktu, yang berarti informasi yang dimiliki oleh catatan DNS harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan ini. Pengaturan TTL membantu dalam proses ini dengan memastikan bahwa catatan dihapus dan diperbarui pada interval yang sesuai.
Nilai TTL yang lebih pendek adalah pilihan strategis untuk situs web yang secara konsisten memuat ulang atau memperbarui konten. Nilai TTL yang pendek ini membantu memastikan bahwa catatan yang di-cache di server tetap mutakhir dan bahwa perubahan pada catatan dipropagasikan hampir real-time. Di sisi lain, nilai TTL yang lebih panjang digunakan untuk catatan DNS yang lebih jarang berubah, seperti catatan TXT (yang menyimpan informasi yang terkait dengan konfigurasi dan kepemilikan domain) dan catatan MX (yang mengarahkan email ke server email).
Nilai TTL memengaruhi volume kueri yang terhubung ke server nama otoritatif. Jika cache DNS menyimpan catatan terlalu lama, perubahan pada catatan membutuhkan waktu lebih lama untuk disebarkan, sehingga berpotensi memperlambat pencarian pengguna atau menghasilkan pesan kesalahan. Jika nilai TTL sangat rendah, organisasi berisiko membebani server dengan kueri. Solusi DNS terkelola dapat digunakan untuk membantu memastikan waktu aktif maksimum, observabilitas yang efisien, serta waktu respons dan propagasi yang cepat.
Di bagian atas setiap zona DNS, di bagian awal otoritas (SOA), terdapat lima nilai TTL yang memiliki kegunaan penting dalam DNS. Disarankan untuk tidak memodifikasi TTL ini kecuali jika Anda memiliki kebutuhan yang sangat spesifik untuk melakukannya, yang sering kali sangat jarang terjadi.
SOA TTL: Interval di mana rekaman SOA dimuat ulang.
Refresh TTL: Interval di mana server sekunder (DNS sekunder) diatur untuk memuat ulang file zona primer dari server utama.
Retry TTL: Kecepatan di mana server sekunder akan mencoba memuat ulang kembali file zona primer jika pemuatan awal gagal.
Expiry TTL: Jika pemuatan dan percobaan ulang gagal berulang kali, ini adalah periode waktu setelah itu file zona primer akan dianggap hilang dan tidak lagi berwenang untuk zona yang diberikan.
NX TTL: Jika permintaan domain menghasilkan kueri yang tidak ada (NXDOMAIN), ini adalah jumlah waktu yang dipatuhi oleh recursor untuk mengembalikan respons NXDOMAIN.
Content delivery network (CDN) adalah jaringan server yang terletak di area yang tersebar secara geografis yang memungkinkan kinerja web yang lebih cepat dengan mengirimkan konten kepada pengguna dari server terdekat mereka. CDN menggunakan time to live value untuk menentukan berapa lama konten disimpan di server edge.
Setelah TTL kedaluwarsa, konten dimuat ulang dari server asal. Jika dikalibrasi dengan benar, TTL membantu mengirimkan konten kepada pengguna tanpa menyebarkan permintaan kembali ke server asal. Ini mempercepat pengiriman konten sambil mengurangi persyaratan bandwidth dari server asal.
Utilitas jaringan komputer seperti ping dan traceroute menggunakan TTL untuk terhubung dengan host atau melacak rute "hop" ke host. Ping digunakan untuk memverifikasi bahwa host ada di jaringan. Traceroute membantu melacak jalur paket melalui internet dari perangkat jaringan seperti komputer dan router ke suatu tujuan.
Traceroute memberikan visibilitas ke setiap “hop” yang diambil paket data melalui jaringan. Aliran paket dikirim ke tujuan dengan nilai TTL yang lebih tinggi secara berurutan. Bayangkan paket memiliki nilai TTL 1, 2, 3 dan seterusnya.
Pada setiap pemberhentian, salah satu paket mencapai tujuan akhir, seperti yang didefinisikan oleh TTL. Ketika itu terjadi, paket dibuang dan pesan ICMP dikirim kembali ke pengirim. Waktu yang dibutuhkan pesan ICMP untuk dikembalikan digunakan untuk melacak jalur dari host asal ke tujuan dan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak di antara setiap hop berturut-turut dalam jaringan.
TTL digunakan untuk mengatur kebijakan untuk menghapus catatan database kedaluwarsa secara otomatis. Seperti dalam contoh penggunaan lainnya, TTL mendefinisikan jumlah waktu data diizinkan untuk hidup di database. Dalam hal ini, TTL didefinisikan dalam hitungan detik.
Ketika nilai batas waktu untuk catatan data tercapai, data tersebut tidak lagi dapat diambil dan tidak akan muncul dalam statistik database. Kedaluwarsa dan penghapusan otomatis ini membantu mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi ukuran tabel—sehingga meningkatkan kinerja kueri—dan memungkinkan organisasi untuk lebih mematuhi peraturan tentang waktu penyimpanan data.
TTL membantu server CDN dan DNS menyampaikan informasi kepada pengguna akhir dengan lebih efisien. Menetapkan nilai TTL yang tepat akan menyeimbangkan antara memastikan bahwa pengguna menerima versi terbaru dari sumber daya yang mereka minta dan tidak membebani server secara berlebihan atau menyebabkan latensi yang tidak semestinya.
Di CDN, pengguna terhubung ke server terdekat untuk menerima konten yang diperbarui, yang mengurangi latensi pengiriman (karena permintaan dipenuhi dari server terdekat) dan permintaan ke server asal. Di DNS, TTL memungkinkan resolver rekursif untuk mengembalikan jawaban yang di-cache bila perlu, mengurangi waktu muat dan kueri ke server otoritatif dan segera menerima pembaruan propagasi ketika catatan diubah.
Mengelola masa pakai informasi dan paket data yang di-cache membantu organisasi memanfaatkan sumber daya infrastruktur jaringan secara lebih efisien, seperti server DNS, server edge CDN, dan router. TTL digunakan untuk membantu mendistribusikan lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa sumber daya jaringan tidak kelebihan beban. Ini juga mencegah paket memantul antar-router tanpa henti. Langkah-langkah ini membantu meningkatkan kinerja jaringan.
Membuang paket data yang kedaluwarsa meningkatkan keamanan jaringan dan mengurangi ancaman pelanggaran data. Paket kedaluwarsa yang tidak dibuang mungkin berisi protokol keamanan yang sudah ketinggalan zaman. Memperbarui cache dan memvalidasi ulang paket memberikan informasi keamanan terbaru kepada server dan jaringan.
IBM NS1 Connect menyediakan kemampuan pengarahan lalu lintas yang dapat disesuaikan dan mudah dikonfigurasi untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi berdasarkan spesifikasi Anda, seperti biaya, kinerja pengguna akhir, keandalan atau ketiganya.
Mengoptimalkan pengalaman pengguna akhir dan meningkatkan ketahanan jaringan dengan biaya lebih rendah menggunakan IBM NS1 Connect GSLB, sebuah pendekatan baru yang didukung oleh DNS dan data kinerja perangkat real-time.
IBM NS1 Connect mengarahkan lalu lintas DNS sehingga memberi Anda kemampuan untuk mengoptimalkan koneksi ke aplikasi, layanan, dan konten berdasarkan lokasi geografi, data pemantauan pengguna nyata (RUM), beban dan banyak lagi—semuanya dalam UI yang mudah digunakan.
IBM NS1 Connect menyediakan koneksi yang cepat dan aman bagi pengguna di mana saja di seluruh dunia dengan DNS premium dan pengarahan lalu lintas yang canggih dan dapat disesuaikan. NS1 Connect memiliki fitur arsitektur API-first, yang memungkinkan tim TI untuk memonitor jaringan secara lebih efisien, menerapkan perubahan, dan melakukan pemeliharaan rutin.