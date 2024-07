Apa itu server DNS?

Ketika server DNS rekursif tidak memiliki data cache, ia mengirimkan kueri DNS ke server nama root DNS. Server nama root menerima kueri dan meneruskannya ke server nama domain tingkat atas (TLD). Kueri akan diteruskan ke server TLD mana tergantung pada ekstensi situs yang diinginkan: .com, .org atau .net, misalnya. Ada 13 server root DNS utama yang dioperasikan oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).