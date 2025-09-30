Apa yang dimaksud dengan nol bersih?

Nol bersih berarti titik di mana emisi gas rumah kaca (GRK) bersih global yang disebabkan oleh manusia, termasuk karbon dioksida dan metana, telah dikurangi hingga sedekat mungkin dengan nol dengan sisa emisi yang secara permanen dihilangkan dari atmosfer.
Menyeimbangkan persamaan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih akan sangat menantang karena hal ini akan membutuhkan penghapusan semua emisi residu-terutama yang ada di sektor-sektor yang sulit dikurangi seperti pertanian dan produksi baja, semen, dan bahan kimia. Ada beberapa dugaan mengenai keabsahan teknik-teknik penghilangan karbon tertentu, namun terlepas dari itu, jumlah yang dihilangkan untuk menyeimbangkan apa yang diemisikan haruslah permanen. Permanen berarti tidak boleh kembali ke atmosfer dari waktu ke waktu, seperti melalui perusakan hutan atau penangkapan dan penyimpanan karbon yang tidak tepat.
Konsep emisi gas rumah kaca nol bersih pertama kali dipopulerkan oleh Perjanjian Paris (tautan berada di luar ibm.com), sebuah kesepakatan penting yang dinegosiasikan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21) tahun 2015 untuk membatasi dampak emisi gas rumah kaca.
Tujuan dari Perjanjian Paris adalah agar dunia mencapai emisi GRK nol pada paruh kedua abad ini.
Untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim, peningkatan suhu global perlu dibatasi pada 1,5°C (2,7°F) di atas tingkat pra-industri.1 Saat ini, Bumi sudah lebih hangat 1,1°C (2°F) dibandingkan dengan suhu pada akhir tahun 1800-an. Sementara itu, emisi global terus meningkat dan suhu bumi berada di jalur yang tepat untuk meningkat 2,7°C (4,7°F) pada akhir abad ini, menurut Laporan Kesenjangan Emisi UNDP 2021 (tautan berada di luar ibm.com).
Konsensus ilmiah internasional menyatakan bahwa untuk menjaga agar pemanasan global tidak melampaui ambang batas 1,5°C, emisi karbon jangka pendek dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil harus dikurangi hingga 45-50% pada tahun 2030 dan setidaknya 90% pada tahun 2050.2
Hingga emisi GRK nol bersih tercapai, suhu planet ini akan terus meningkat dengan konsekuensi yang semakin mengerikan. Dalam sebuah laporan khusus (tautan berada di luar ibm.com) oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC ) (tautan berada di luar ibm.com), kumpulan ilmuwan iklim terkemuka di dunia menyoroti parahnya dampak iklim dengan kenaikan 1,5°C dan seberapa buruk keadaan akan semakin memburuk jika kenaikan suhu global mencapai 2°C (3,6°F). Beberapa dampak yang disoroti dalam laporan khusus IPCC termasuk gelombang panas, hilangnya spesies, dan naiknya permukaan air laut.
Berbagai organisasi pemerintah dan nonpemerintah telah meluncurkan inisiatif sukarela, jaringan, atau platform ikrar yang dapat digunakan oleh organisasi sektor publik dan swasta untuk membantu memvalidasi ambisi mereka secara terbuka dan mengukur kinerja terhadap target.
Di bawah ini adalah ikhtisar dari beberapa platform ini:
Inisiatif Nol Bersih SBTi
Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi ) (tautan berada di luar ibm.com) lebih dari sekadar platform ikrar nol bersih. SBTi menawarkan layanan berbasis biaya untuk membantu organisasi menetapkan target pengurangan emisi GRK dan memvalidasi target tersebut terhadap kriteria SBTi. Pada tahun 2021, SBTI (tautan berada di luar ibm.com) memperkenalkan Standar Net-Zero, yang mereka klaim sebagai "kerangka kerja pertama di dunia untuk penetapan target nol bersih perusahaan yang sejalan dengan ilmu pengetahuan iklim."
Untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih, organisasi perlu mengukur emisi karbon mereka, mengidentifikasi peluang untuk pengurangan, mengembangkan rencana, mengambil tindakan untuk mengatasinya, serta mengukur dan melaporkan pencapaian.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendekatan-pendekatan untuk mencapai target pengurangan emisi, lihat dekarbonisasi.
Meskipun pencapaian emisi GRK nol bersih telah mendapatkan momentum yang cukup besar, konsep ini bukannya tanpa tantangan. Dalam sebuah penilaian terhadap janji iklim dari berbagai negara dan perusahaan, Net Zero Stocktake 2022 (tautan berada di luar ibm.com) menyatakan, "Berbeda dengan cakupan yang hampir universal dari target nol nol tingkat negara, volume dan kekuatan target yang ditetapkan oleh aktor non-negara sangat lemah dan pasti akan menghadapi pengawasan yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya inisiatif akuntabilitas yang dipimpin oleh PBB, pemerintah dan LSM."
Meskipun komitmen emisi GRK nol bersih telah dibuat oleh sejumlah besar organisasi, banyak di antaranya yang hanya mengikrarkan niatnya tanpa menindaklanjuti bagaimana mereka akan mencapai target nol emisi.
Situasi ini juga telah membawa pengawasan terhadap greenwashing. Greenwashing adalah ketika sebuah organisasi menyajikan kesan yang tidak akurat atau tidak lengkap mengenai tindakan iklim mereka untuk meningkatkan klaim praktik lingkungan dan hasil kinerja mereka.
Salah satu metode yang digunakan oleh organisasi untuk melacak emisi mereka dan mendukung klaim pengurangan mereka adalah akuntansi GRK.
Perhitungan emisi gas rumah kaca adalah proses yang kompleks. Standar Akuntansi dan Pelaporan Perusahaan Protokol GRK (tautan berada di luar ibm.com) menetapkan metodologi untuk akuntansi dan pelaporan emisi dan membantu organisasi untuk membuat inventarisasi gas rumah kaca. Inventarisasi adalah daftar sumber emisi dan emisi terkait yang dihitung dengan menggunakan metode standar, terutama berdasarkan penggunaan faktor emisi rata-rata untuk mengkonversi berbagai jenis energi dan penggunaan bahan bakar menjadi emisi CO2 yang setara.
Meskipun nol bersih bukannya tanpa masalah dan tantangan, termasuk yang disebutkan di atas, gerakan ini tidak diragukan lagi telah mendorong aksi iklim yang sebelumnya tidak ada.
Aksi iklim kolektif dari berbagai organisasi dan yurisdiksi di seluruh dunia telah memunculkan kebijakan iklim, tolok ukur, dan transparansi emisi. Beberapa investor memasukkan inisiatif nol bersih dalam evaluasi kinerja organisasi mereka. Pada gilirannya, organisasi membuat komitmen publik untuk memberikan hasil ini.
¹ "Pemanasan Global 1,5°C. Laporan Khusus IPCC tentang dampak pemanasan global 1,5°C di atas tingkat pra-industri dan jalur emisi gas rumah kaca global terkait, dalam rangka memperkuat respons global terhadap ancaman perubahan iklim," (tautan berada di luar ibm.com) Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, dan T. Waterfield (eds.), IPCC, 2018.
2 "Laporan Kesenjangan Emisi UNEP 2021," (tautan berada di luar ibm.com) UNEP, UNEP Copenhagen Climate Centre (UNEP-CCC), Program Lingkungan Hidup PBB, Oktober 2021.