Apa yang dimaksud dengan nol bersih?

Nol bersih berarti titik di mana emisi gas rumah kaca (GRK) bersih global yang disebabkan oleh manusia, termasuk karbon dioksida dan metana, telah dikurangi hingga sedekat mungkin dengan nol dengan sisa emisi yang secara permanen dihilangkan dari atmosfer.

Menyeimbangkan persamaan untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih akan sangat menantang karena hal ini akan membutuhkan penghapusan semua emisi residu-terutama yang ada di sektor-sektor yang sulit dikurangi seperti pertanian dan produksi baja, semen, dan bahan kimia. Ada beberapa dugaan mengenai keabsahan teknik-teknik penghilangan karbon tertentu, namun terlepas dari itu, jumlah yang dihilangkan untuk menyeimbangkan apa yang diemisikan haruslah permanen. Permanen berarti tidak boleh kembali ke atmosfer dari waktu ke waktu, seperti melalui perusakan hutan atau penangkapan dan penyimpanan karbon yang tidak tepat.

Konsep emisi gas rumah kaca nol bersih pertama kali dipopulerkan oleh Perjanjian Paris (tautan berada di luar ibm.com), sebuah kesepakatan penting yang dinegosiasikan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP21) tahun 2015 untuk membatasi dampak emisi gas rumah kaca.

Tujuan dari Perjanjian Paris adalah agar dunia mencapai emisi GRK nol pada paruh kedua abad ini.