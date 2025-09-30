Apa itu masalah lingkungan hidup?

Diterbitkan: 28 November 2023
Kontributor: Amanda McGrath, Alexandra Jonker
Masalah lingkungan adalah serangkaian tantangan dan masalah yang dihadapi Bumi dan sistem alamnya. Mulai dari perubahan iklim dan polusi hingga kelebihan populasi dan penggunaan energi, isu-isu ini sangat kompleks dan saling berhubungan. Karena pengaruhnya terhadap kesehatan alam, masalah lingkungan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta organisasi dan operasi bisnis.
Masalah lingkungan dihasilkan dari gabungan penyebab alami dan dampak manusia. Meskipun ekosistem bumi dirancang untuk menangani sejumlah gangguan alam (seperti kebakaran hutan dan banjir), aktivitas manusia dapat menciptakan situasi dengan sering terjadinya gangguan tersebut atau intensitas gangguan yang lebih besar.
Sejak Revolusi Industri, pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan lainnya telah meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan pemanasan global. Perubahan iklim yang dihasilkan telah mempercepat gangguan lingkungan dan proses alam yang vital. Praktik penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya alam, pembuangan limbah, dan perilaku manusia lainnya juga berkontribusi terhadap masalah lingkungan.
Setiap permasalahan lingkungan berkontribusi terhadap sejumlah tantangan yang saling terkait yang dihadapi Bumi dan umat manusia. Berikut adalah pandangan lebih jelas tentang beberapa jenis utama masalah lingkungan:
Perubahan iklim mengacu kepada perubahan jangka panjang pada suhu, curah hujan, dan pola cuaca lainnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Kegiatan-kegiatan ini telah meningkatkan jumlah pelepasan emisi gas rumah kaca; emisi ini mengakibatkan panas terperangkap di atmosfer bumi sehingga meningkatkan suhu global. Menurut NASA, suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 1°C sejak akhir abad ke-19.1 Akibatnya, gletser mencair, naiknya permukaan air laut, terganggunya ekosistem, dan meningkatnya kejadian cuaca buruk seperti kekeringan, banjir, gelombang panas, dan kebakaran hutan.
Keanekaragaman hayati mengacu kepada keanekaragaman kehidupan di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Dari Amazon hingga tundra, keanekaragaman hayati sangat penting bagi keseimbangan ekologi planet ini. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat menyebabkan kepunahan spesies, membahayakan pasokan makanan dan air, serta mengurangi penyerapan karbon (proses alami menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, yang penting untuk mengurangi perubahan iklim.) Aktivitas manusia, seperti penggundulan hutan, perluasan pertanian, perubahan penggunaan lahan dan polusi, berkontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Penggunaan pestisida juga dapat merugikan spesies non-target dan mengganggu ekosistem. Menurut World Wildlife Fund, bumi telah kehilangan 69% populasi satwa liar sejak tahun 1970.2
Polusi udara mengacu kepada keberadaan zat berbahaya seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida di udara yang dihirup oleh manusia. Pembakaran bahan bakar fosil, proses industri, transportasi, dan kebakaran hutan dapat berdampak negatif pada kualitas udara. Paparan partikel halus, ozon di permukaan tanah, dan polutan lainnya dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, kanker, dan kondisi kesehatan lainnya; menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara di luar ruangan menyebabkan 4,2 juta kematian dini setiap tahun.3
Lautan bumi menghadapi sejumlah ancaman. Lautan menyerap hampir sepertiga karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer; ketika emisi karbon global meningkat, jumlah yang diserap oleh lautan juga meningkat sehingga menyebabkan pengasaman. Pengasaman laut dapat membahayakan kehidupan laut, mengganggu ekosistem, dan berdampak terhadap ketahanan pangan global. Polusi juga membahayakan lautan: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 11 juta metrik ton plastik masuk ke perairan setiap tahun, 4 sementara air limbah, tumpahan minyak, bahan kimia, dan polutan lainnya menyebabkan kerusakan terhadap organisme hidup dan habitatnya. Selain itu, ketika pemanasan global mencairkan gletser Bumi, permukaan laut naik, yang dapat membahayakan kehidupan laut dan menyebabkan banjir serta erosi pesisir.
Selain lautan, persediaan air di bumi juga menghadapi tantangan. Air minum yang aman sangat penting bagi kesehatan manusia; namun, limbah industri, pestisida, dan proses pertanian dapat mencemari sumber air. Keberadaan bakteri dan konsentrasi bahan kimia yang dihasilkan dalam air minum dapat menyebabkan masalah pencernaan, penyakit neurologis, infeksi kulit, dan banyak lagi. Lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih, dan seiring dengan perubahan iklim dan tindakan manusia yang menyusutkan pasokan air yang tersedia, dua pertiga populasi dunia mungkin akan menghadapi kekurangan air pada tahun 2025.5
Menurut PBB, populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050.6 Seiring pertumbuhan populasi global, begitu juga permintaan akan sumber daya alam, serta dampak manusia terhadap lingkungan. Tanpa pembangunan berkelanjutan, populasi yang berlebih ini dapat menyebabkan kekurangan makanan dan air dan menipisnya sumber daya lainnya. Kondisi ini juga dapat memperburuk masalah seperti pembuangan limbah, polusi, dan penggundulan hutan yang dapat berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat.
Penggunaan energi secara keseluruhan dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Saat ini, bahan bakar fosil merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar individu, bisnis, dan industri; namun, pembakarannya merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan dan dapat berkontribusi pada masalah lingkungan lainnya seperti hujan asam. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air dapat menawarkan cara untuk mengurangi emisi karbon, namun juga memiliki potensi dampak lingkungan.
Peristiwa cuaca ekstrem—seperti angin topan, banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan badai salju—menjadi lebih sering dan parah karena perubahan iklim. Peristiwa ini menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan populasi manusia, dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, rumah, dan cara hidup. Di antara faktor-faktor lain, meningkatnya suhu dan naiknya permukaan laut berkontribusi terhadap peningkatan kondisi cuaca ekstrem. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia, peristiwa cuaca dan iklim ekstrem bertanggung jawab atas 2 juta kematian dan kerugian ekonomi sebesar USD 4,3 triliun antara tahun 1970 dan 2021.7
Para individu, pemerintah, organisasi, dan komunitas berupaya mengatasi permasalahan lingkungan dengan beberapa cara:
Melalui penelitian dan pengembangan ilmiah, masyarakat belajar lebih banyak tentang penyebab masalah lingkungan dan cara untuk membatasi atau memperbaiki dampak negatifnya. Teknologi baru, termasuk kemajuan dalam sumber energi terbarukan dan operasi yang hemat energi, dapat membantu mengurangi emisi karbon. Ekologi dan ilmu lingkungan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana aktivitas manusia mempengaruhi Bumi dengan cara yang kompleks. Upaya edukasi publik menyebarkan pengetahuan tentang dampak berbahaya dari beberapa perilaku dan praktik terhadap lingkungan dan dapat mendorong minat terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Upaya internasional yang bersifat kolaboratif berusaha untuk menemukan dan menerapkan solusi yang akan mengurangi masalah lingkungan. Organisasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan (EHS) berfokus pada menjaga lingkungan dari polusi dan degradasi. Organisasi ini memainkan peran dalam meneliti dan memberi nasihat tentang pengelolaan lingkungan dan langkah-langkah perlindungan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia, emisi dan bahan berbahaya pada ekosistem. Perjanjian-perjanjian, seperti Perjanjian Paris, ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim dalam skala internasional. Berbagi sumber daya dan praktik terbaik antar negara juga dapat mengarah kepada upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif.
Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan beroperasi dengan mempertimbangkan tantangan lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini berupaya meningkatkan keberlanjutan dalam bisnis guna meminimalkan kontribusi terhadap perubahan lingkungan. Upaya mereka mungkin termasuk mengurangi emisi dan jejak karbon mereka, menggunakan lebih sedikit air dan energi, serta meminimalkan limbah dan memperbaiki pengelolaan limbah. Transparansi dalam melaporkan dampak lingkungan mereka, melalui penggunaan kerangka kerja pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan sebagaimana diamanatkan oleh arahan seperti Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan Eropa (CSRD), membantu membuat perusahaan bertanggung jawab dan memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang tepat. Banyak perusahaan yang mengikuti rekomendasi yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan terkait Iklim, atau TCFD, untuk menginformasikan kepada investor, pemegang saham, dan masyarakat tentang risiko keuangan yang terkait iklim. Upaya untuk mengatasi dampak lingkungan dapat membantu bisnis menemukan langkah-langkah penghematan biaya dan membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen dan investor.
Beberapa pemerintah menggunakan insentif ekonomi, seperti pajak dan subsidi untuk mengatasi masalah lingkungan dan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan. Sebagai contoh, beberapa negara telah menggunakan pajak karbon sebagai upaya untuk mencegah kegiatan yang menyebabkan polusi atau menggunakan subsidi untuk membantu membuat mobil listrik atau panel surya menjadi lebih terjangkau. Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, seperti transportasi umum dan bangunan hemat energi, juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Beberapa orang membuat pilihan gaya hidup dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan pada tingkat individu. Pilihan-pilihan ini dapat mencakup pengurangan penggunaan energi, daur ulang, memilih produk yang berkelanjutan, atau mengurangi limbah air. Individu juga dapat mengadvokasi isu-isu lingkungan dan mendukung kebijakan dan bisnis yang memprioritaskan keberlanjutan.
