Apa itu masalah lingkungan hidup?

Masalah lingkungan dihasilkan dari gabungan penyebab alami dan dampak manusia. Meskipun ekosistem bumi dirancang untuk menangani sejumlah gangguan alam (seperti kebakaran hutan dan banjir), aktivitas manusia dapat menciptakan situasi dengan sering terjadinya gangguan tersebut atau intensitas gangguan yang lebih besar.



Sejak Revolusi Industri, pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan lainnya telah meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi sehingga menyebabkan peningkatan pemanasan global. Perubahan iklim yang dihasilkan telah mempercepat gangguan lingkungan dan proses alam yang vital. Praktik penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya alam, pembuangan limbah, dan perilaku manusia lainnya juga berkontribusi terhadap masalah lingkungan.