Banyak organisasi menjalankan proses akuntansi GRK tahunan mereka menggunakan spreadsheet, yang mengarah pada peningkatan risiko dan hilangnya produktivitas, terutama untuk organisasi global yang kompleks yang melapor ke berbagai kerangka kerja. Perangkat lunak pelaporan ESG dapat membantu Anda tetap terorganisir dengan mengotomatiskan pengambilan data langsung dari sumbernya dan memelihara mesin faktor emisi untuk faktor emisi karbon yang diakui secara nasional. Ini termasuk:

Program EPA Climate Leaders AS



Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID)



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)



International Energy Agency (IEA) National Electricity Factors



National Greenhouse Accounts (NGA) Australia



Kementerian Lingkungan Hidup di Selandia Baru



Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan (Defra) di Inggris