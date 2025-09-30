Apa itu karbon netral?

Diterbitkan: 27 Februari 2024
Kontributor: Alice Gomstyn, Amanda McGrath
Karbon netral menggambarkan keadaan yang dicapai ketika suatu entitas yang menghasilkan emisi karbon menghilangkan volume emisi karbon yang sama dari atmosfer bumi. Mencapai netralitas karbon dapat melibatkan berbagai langkah, termasuk inisiatif efisiensi energi, transisi energi terbarukan, penghapusan karbon, dan proyek penggantian kerugian karbon.
Mengapa netralitas karbon penting?
Para pendukung upaya netralitas karbon mengatakan mereka dapat memainkan peran penting dalam mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global, yang disebabkan oleh penumpukan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Selain karbon dioksida, gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim termasuk metana, nitrous oksida, dan hidrofluorokarbon.
Emisi ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, dan telah menyebabkan peningkatan suhu global yang signifikan. Pemantau iklim Uni Eropa, Copernicus, melaporkan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat-hampir 1,48 derajat Celcius (2,66 derajat Fahrenheit) lebih hangat dari tingkat pra-industri.
Inisiatif netralitas karbon dapat membantu dalam mencapai tujuan emisi net zero, pengurangan semua emisi GRK mendekati nol, dengan emisi yang tersisa dihapus dari atmosfer. Namun, inisiatif emisi net zero biasanya lebih fokus pada pengurangan emisi daripada penghapusan. Science Based Targets initiative (SBTi), sebuah kemitraan dari beberapa organisasi nirlaba global, mempromosikan standar net zero perusahaan yang menyerukan agar perusahaan mengurangi emisi rantai nilailangsung dan tidak langsung hingga lebih dari 90%.1 Ketika sebuah perusahaan atau negara mengambil tindakan iklim yang berhasil menghasilkan emisi nol bersih, maka perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan yang netral terhadap iklim.
Organisasi yang ingin mencapai netralitas karbon dalam operasi dan rantai pasokan mereka biasanya mengambil satu atau lebih pendekatan berikut:
Efisiensi energi adalah konsep melakukan suatu tugas dengan menggunakan lebih sedikit energi daripada yang diperlukan. Departemen Energi AS mengacu pada efisiensi energi sebagai “komponen penting dalam mencapai emisi karbon dioksida net zero.”2
Peningkatan efisiensi energi bisa kecil, seperti mengganti bola lampu lama dengan bola lampu hemat energi baru. Tetapi perbaikan juga dapat berupa proyek berskala lebih besar. Misalnya, memasang penutup atap reflektif dan menambahkan insulasi di seluruh bangunan dapat menjaga suhu dalam ruangan lebih rendah selama cuaca panas, yang akan mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan oleh sistem HVAC. Selain mengurangi jejak karbon entitas, efisiensi energi dapat menurunkan tagihan energi, yang dapat membantu bisnis mengurangi harga barang dan jasa.
Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber alami yang dapat diisi ulang lebih cepat daripada energi yang dikonsumsi. Ini sering disebut energi bersih karena sebagian besar jenis energi terbarukan, sekali beroperasi, tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. (Pembuatan dan pemasangan teknologi energi terbarukan memang menghasilkan jejak karbon yang relatif kecil.)3
Bentuk energi terbarukan termasuk tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, energi panas bumi dan bioenergi. Seperti halnya efisiensi energi, organisasi dapat melakukan serangkaian strategi saat mereka memulai transisi dari sumber bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Opsi di tempat termasuk memasang panel surya, memasang turbin angin, dan menggunakan sistem pemanas dan pendingin panas bumi.
Jika tersedia, organisasi juga dapat membeli listrik langsung dari penyedia energi terbarukan lokal. Di Amerika Serikat dan Eropa, organisasi juga memiliki opsi untuk membeli sertifikat yang mewakili investasi mereka dalam energi hijau. (Para pendukung sertifikat semacam itu mengatakan mereka membantu mendukung dan meningkatkan kesadaran akan transisi energi terbarukan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tidak selalu mendorong pembangunan infrastruktur energi terbarukan, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan adanya greenwashing, pemasaran informasi yang menyesatkan mengenai keberlanjutan perusahaan.)4
Emisi CO2 secara alami dihilangkan dari atmosfer melalui penyerap karbon. Penyerap karbon alami mencakup hutan, lautan, dan lahan basah, yang menyerap karbon dioksida dari udara, sebuah proses yang dikenal sebagai sekuestrasi. Manusia dapat mendukung penyerapan biologis melalui reboisasi dan pelestarian atau restorasi lahan basah. (Restorasi habitat seperti ini juga dapat memberikan manfaat tambahan dalam melindungi keanekaragaman hayati.)
Jenis penyerapan karbon lainnya juga melibatkan upaya manusia. Hal ini termasuk praktik pertanian yang meningkatkan jumlah karbon yang tersimpan di dalam tanah (dikenal sebagai penyerapan karbon tanah) dan penangkapan udara langsung (DAC). Teknologi DAC menghilangkan karbon dioksida secara langsung dari atmosfer melalui sistem penangkap udara yang menggunakan reaksi kimia untuk menyaring molekul CO2. Meskipun DAC merupakan metode penghilangan karbon yang sangat mahal, menurut Badan Energi Internasional (IEA), 27 pabrik DAC telah beroperasi di seluruh dunia pada Juli 2023.5 Inovasi berkelanjutan dalam penghilangan karbon didukung oleh program-program pemerintah seperti inisiatif Carbon Negative Shot6 dan Carbon Dioxide Removal Launchpad.7
Beberapa teknologi yang digunakan dalam penghilangan karbon serupa dengan teknologi yang digunakan dalam proyek-proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS). Namun, proyek CCUS berbeda karena mereka menangkap emisi CO2 di sumbernya, seperti pabrik atau pembangkit listrik. Karbon dioksida yang ditangkap kemudian dapat dikompresi dan diangkut untuk keperluan industri atau disimpan di bawah tanah. Lebih dari 500 proyek CCUS sedang dalam tahap pengembangan per Juli 2023, menurut IEA.8
Untuk melengkapi upaya keberlanjutan mereka dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang sadar perubahan iklim, organisasi sering berinvestasi dalam proyek offset karbon dan kredit karbon. Proyek-proyek ini dapat berupa berbagai upaya yang telah dijelaskan di atas, seperti reboisasi dan pembangkit energi terbarukan. Dengan berinvestasi dalam penghapusan atau penghindaran emisi GRK, perusahaan “mengimbangi” emisi mereka sendiri.
Pada tahun 1997, Protokol Kyoto menjadi perjanjian internasional pertama yang menetapkan target yang mengikat secara hukum bagi negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perjanjian Paris tahun 2015 memperluas target pengurangan emisi ke negara-negara berkembang, yang pada akhirnya mengumpulkan penandatangan dari hampir 200 negara di seluruh dunia. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup penekanan pada penurunan emisi.
Fokus pada netralitas karbon, khususnya, telah meningkat dengan pengembangan koalisi global untuk netralitas iklim. Pada tahun 2020, lebih dari 110 negara berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, termasuk anggota Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, China telah berjanji untuk mencapai netralitas karbon sebelum 2060.9
Komitmen global lainnya terbentuk pada tahun 2023 pada Konferensi Para Pihak ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC COP 28). Di sana, lebih dari 120 negara menandatangani ikrar untuk bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang di dunia sebanyak tiga kali lipat pada tahun 2030 dan menggandakan tingkat rata-rata tahunan peningkatan efisiensi energi global dari sekitar 2% menjadi lebih dari 4% setiap tahunnya hingga tahun 2030.10
Inovasi teknologi adalah pusat jalur banyak organisasi dan negara menuju netralitas karbon. Perkembangan baru termasuk sistem pembuangan karbon dioksida yang memanfaatkan sinar matahari dan air laut,11 munculnya pembangkit listrik tenaga angin kecil dan rencana untuk meretrofit kanal-kanal dengan panel surya.12
Selain itu, perangkat lunak manajemen karbon dapat membantu organisasi mempercepat upaya dekarbonisasi mereka. Perangkat lunak tersebut dapat membangun fondasi data dengan informasi emisi GRK, merampingkan proses pelaporan, dan menyediakan alat analisis yang mengidentifikasi peluang untuk mencapai tujuan rendah karbon serta melacak kinerja terhadap komitmen.
