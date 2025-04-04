Apa itu komputasi grid?

Komputasi grid adalah jenis komputasi terdistribusi yang menyatukan berbagai sumber daya komputasi yang berada di lokasi berbeda untuk menyelesaikan satu tugas bersama.
Kedua jenis komputasi bergantung pada infrastruktur komputasi bersama, tetapi komputasi grid lebih berfokus pada pemecahan masalah ilmiah atau teknik skala besar sementara komputasi terdistribusi berfokus pada tugas-tugas yang lebih sederhana.
Komputasi grid sering dikaitkan dengan jenis komputasi yang dikenal sebagai “grand challenge” (tantangan besar), yaitu masalah komputasi yang didasarkan pada sains atau teknik yang memiliki aplikasi luas. Mungkin grand challenge paling terkenal yang telah dibantu oleh komputasi grid adalah Hadron Collider besar di CERN, akselerator partikel paling kuat di dunia.
Selain mengatasi berbagai grand challenge, komputasi grid juga digunakan untuk berbagai tujuan bisnis yang lebih praktis, termasuk manajemen big data dan analisis data berkecepatan tinggi, pembuatan insight, riset ilmiah, simulasi cuaca dan keuangan yang kompleks, serta komputasi kinerja tinggi (HPC).
Komputasi cloud, akses sumber daya komputasi sesuai permintaan melalui internet, mirip dengan komputasi grid tetapi berbeda dalam beberapa hal penting. Sementara infrastruktur komputasi cloud dan komputasi grid keduanya dianggap sebagai sistem terdistribusi, komputasi cloud didasarkan pada model klien-server yang dikelola secara terpusat dan sangat fleksibel yang mudah diakses oleh pengguna. Di cloud, bisnis mengakses layanan melalui internet menggunakan protokol standar dan hanya membayar sumber daya komputasi yang mereka butuhkan.
Di sisi lain, komputasi grid mengandalkan infrastruktur yang dikelola secara kolaboratif di mana sumber daya dimiliki dan dikelola oleh satu organisasi. Hal ini membuatnya optimal untuk perusahaan yang menjalankan beban kerja yang konsisten, tetapi membuatnya lebih sulit untuk diakses dan kurang dapat diskalakan dibandingkan arsitektur komputasi cloud. Daripada menggunakan protokol komputasi standar untuk mengakses layanan tertentu, misalnya, pengguna grid harus menggunakan middleware grid, aplikasi khusus untuk arsitektur komputasi grid.
Lingkungan komputasi grid terdiri dari node yang berbeda, yaitu komputer, perangkat, dan sumber daya yang diprogram untuk melakukan tugas tertentu. Aspek komputasi grid ini membuatnya lebih beragam daripada komputasi klaster, jenis komputasi lain di mana sumber daya dibagi melalui jaringan. Sementara klaster komputer memiliki perangkat keras dan tugas tetap, komputasi grid memiliki lingkungan berbagi sumber daya yang jauh lebih fleksibel.
Biasanya, jaringan komputasi grid terdiri dari dua jenis komponen: node dan middleware.
Arsitektur komputasi grid bergantung pada tiga jenis node grid untuk menyelesaikan tugas komputasi grid:
Dalam infrastruktur komputasi grid, middleware dikenal sebagai middleware grid dan berfungsi sebagai lapisan perangkat lunak yang memungkinkan berbagai node untuk berkomunikasi dan bertukar sumber daya. Middleware grid bertanggung jawab untuk mengoordinasikan permintaan yang difasilitasi oleh node pengguna dengan sumber daya yang tersedia yang disimpan oleh node penyedia.
Middleware grid sangat terspesialisasi dan mampu menangani permintaan untuk berbagai sumber daya seperti daya pemrosesan (CPU), memori, dan penyimpanan. Hal ini penting untuk fungsionalitas infrastruktur grid, menyeimbangkan sumber daya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan sistem komputasi grid berjalan dengan aman dan efisien.
Arsitektur komputasi grid yang khas terdiri dari empat lapisan yang terdiri dari aplikasi, middleware, sumber daya, dan lapisan bawah yang memungkinkan setiap node terhubung ke jaringan:
Komputasi grid biasanya dipecah menjadi lima jenis dasar berdasarkan tujuan.
Grid komputasional adalah jenis infrastruktur komputasi grid yang paling umum, diterapkan untuk berbagai tugas komputasi kinerja tinggi (HPC). Komputasi grid komputasional sangat padat sumber daya, menggabungkan kekuatan komputasi dari beberapa komputer berkinerja tinggi untuk melakukan simulasi kompleks dan memecahkan masalah matematika dan algoritma skala besar.
Sebuah grid komputasional dapat membagi tugas kompleks menjadi subtugas yang lebih kecil dan sederhana dan menetapkan masing-masing ke sebuah node. Proses ini, yang dikenal sebagai komputasi paralel atau pemrograman paralel, secara dramatis mengurangi waktu dan biaya untuk memecahkan masalah yang kompleks dan padat sumber daya yang merupakan bagian integral dari teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), pembelajaran mesin (ML) dan blockchain. Karena kecepatannya, komputasi paralel sangat ideal untuk teknologi canggih yang memerlukan pemrosesan real-time seperti mobil otonom, pemodelan cuaca, dan aplikasi Internet of Things (IoT).
Grid scavenging, juga dikenal sebagai grid scavenging CPU atau siklus scavenging, memiliki tata letak dan tujuan yang mirip dengan grid komputasional tetapi dengan satu perbedaan utama. Pada grid scavenging, node dan komputer hanya menyumbangkan sumber daya yang tersedia ke grid yang lebih besar. Istilah scavenging dalam konteks ini mengacu pada proses pencarian sumber daya komputasi yang terhubung untuk mengetahui ketersediaannya.
Pada grid scavenging, beberapa node melakukan tugas yang terkait dengan tujuan grid yang lebih besar sementara yang lain digunakan untuk tujuan lain yang tidak terkait. Jika pengguna jaringan perlu mengakses komputer untuk tujuan yang tidak terkait grid, perangkat lunak grid hanya mengidentifikasi node bebas dan sumber daya komputasi yang tersedia dan mengalokasikannya.
Grid data adalah jaringan komputasi grid besar yang menghubungkan beberapa komputer untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Komputasi grid data memecah kumpulan data besar sehingga dapat disimpan di beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Komputer pada jaringan data biasanya bertukar data dan sumber daya di wilayah geografis yang luas, menghubungkan pengguna di lokasi-lokasi terpencil.
Grid data ideal untuk tugas komputasi yang dapat dipecah menjadi subtugas yang lebih kecil dan diselesaikan secara paralel. Mereka banyak digunakan dalam teknologi layanan mikro dan sebagai dasar untuk cloud pribadi di mana perangkat disatukan dan sebagian sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu. Selain itu, mesin virtual (VM) sering kali ditampilkan dalam jaringan data, sehingga memungkinkan pengumpulan sumber daya yang lebih efisien untuk tugas-tugas komputasi umum seperti pemrosesan dan penyimpanan data.
Grid kolaboratif, atau kerangka kerja komputasi jaringan kolaboratif, memungkinkan kelompok individu untuk memanfaatkan grid komputasi untuk lebih mudah mengakses pekerjaan dan sumber daya bersama.
Jaringan kolaboratif memungkinkan tim yang tersebar luas untuk berbagi keahlian dan menyumbangkan pekerjaan secara real time saat mereka mengejar tujuan bersama. Misalnya, grid kolaboratif memungkinkan pekerjaan banyak ilmuwan iklim dan fisikawan yang bekerja untuk memecahkan masalah melalui data bersama dan sumber daya komputasional dari berbagai universitas dan institusi di seluruh dunia.
Grid modular difokuskan pada pemisahan sumber daya komputasi dalam sistem tertentu menjadi modul terpisah untuk meningkatkan kinerja aplikasi. Dalam grid modular, sumber daya yang umum dibagikan seperti GPU, penyimpanan, dan memori dipecah dan digabungkan kembali untuk meningkatkan efisieansi dalam menjalankan aplikasi dan layanan tertentu.
Pendekatan modular memungkinkan tim TI menjadi lebih fleksibel saat menyesuaikan lingkungan komputasi agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, dalam grid modular, konfigurasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya spesifik dari aplikasi atau layanan individual.
Komputasi grid memungkinkan perusahaan untuk memproses volume data yang besar lebih cepat dan lebih efisien daripada dalam pengaturan yang lebih tradisional. Perusahaan yang memanfaatkan komputasi grid telah mencapai lebih banyak fleksibilitas, skalabilitas, dan efektivitas biaya dengan memanfaatkan sumber daya untuk sejumlah tujuan bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat paling umum yang didapat organisasi dari komputasi grid.
Komputasi grid memungkinkan organisasi besar untuk menangani tugas-tugas yang sangat besar dan kompleks dengan lebih efisien dengan memecahnya menjadi subtugas yang lebih kecil. Setelah dipecah menjadi masalah yang terpisah dan lebih kecil, komputasi grid menggunakan sumber daya komputasi dari node yang terhubung untuk memecahkan masalah secara paralel, menghemat waktu dan energi.
Dalam lingkungan komputasi grid, sumber daya komputasi dapat ditambahkan atau dikurangi berdasarkan permintaan, mengurangi harga dan mengoptimalkan sumber daya komputasi. Ini sangat berguna dengan beban kerja di mana tuntutan sangat berfluktuasi dan perusahaan perlu menskalakan secara dinamis, menambah dan menghapus sesuai kebutuhan.
Komputasi grid membantu organisasi menghemat uang dengan mengekstraksi maksimal dari perangkat keras yang ada. Kerangka kerja komputasi grid memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kembali komputer yang ada, mengoptimalkan sumber daya seperti memori, penyimpanan, GPU, dan banyak lagi yang seharusnya tidak digunakan.
Lingkungan komputasi grid sangat fleksibel karena berfungsi di seluruh jaringan komputasi grid dari node yang saling berhubungan yang tidak harus berada di lokasi fisik yang sama. Para ilmuwan dan peneliti di universitas di seluruh dunia menggunakan lingkungan komputasi grid untuk mengatasi masalah yang kompleks dan kaya data seperti perubahan iklim dan pola meteorologi menggunakan sumber daya superkomputer yang sama.
Perusahaan besar sering kali memiliki sumber daya komputasi yang menganggur atau kurang dimanfaatkan namun tetap membutuhkan pemeliharaan dan mengonsumsi energi. Komputasi grid memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk mendistribusikan beban kerja di seluruh sumber daya yang kurang dimanfaatkan, meningkatkan pengoptimalan infrastruktur. Dan tidak seperti jenis lingkungan komputasi lainnya, kerangka kerja komputasi grid tidak memerlukan alat terbaru dan paling canggih secara teknologi tetapi dapat berjalan pada perangkat keras yang ada.
Komputasi grid banyak digunakan oleh organisasi besar di berbagai industri. Universitas telah menggunakan grid untuk memecahkan masalah besar dan kompleks yang melibatkan superkomputer dan kolaborasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia. Superkomputer virtual yang kuat yang mengandalkan kerangka komputasi grid telah menangani tugas-tugas ilmiah dan teknik yang kompleks terkait dengan perubahan iklim, astrofisika, dan banyak lagi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan komputasi grid yang paling umum.
Insight IDC tentang bagaimana perusahaan memodernisasi lingkungan kinerja tinggi dan mengelola skala.
Jelajahi tren teknologi teratas Gartner—termasuk AI agen dan bagaimana pengaruhnya terhadap komputasi dalam skala besar.
Hanya 1 dari 4 perusahaan yang mencapai ROI yang solid dari upaya transformasi cloud. Pelajari cara memaksimalkan nilai hybrid cloud dan AI untuk mendukung berbagai kebutuhan bisnis.
Jelajahi bagaimana Cadence menggunakan HPC IBM® Cloud untuk meningkatkan desain chip dan sistem, yang memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih efisien.
IBM Spectrum LSF Suites adalah platform manajemen beban kerja dan penjadwal pekerjaan untuk komputasi kinerja tinggi terdistribusi (HPC).
Solusi HPC hybrid cloud dari IBM membantu mengatasi tantangan-tantangan berskala besar dengan kebutuhan komputasi intensif, dan mempercepat waktu untuk mendapatkan insight.
Temukan solusi infrastruktur cloud yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda dan tingkatkan sumber daya sesuai permintaan.
Dukung AI Anda yang paling menuntut dan beban kerja intensif komputasi dengan solusi HPC IBM. Manfaatkan fleksibilitas hybrid cloud dan infrastruktur mutakhir untuk mempercepat jalur Anda menuju inovasi.