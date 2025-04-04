Apa itu komputasi grid?

Kedua jenis komputasi bergantung pada infrastruktur komputasi bersama, tetapi komputasi grid lebih berfokus pada pemecahan masalah ilmiah atau teknik skala besar sementara komputasi terdistribusi berfokus pada tugas-tugas yang lebih sederhana.

Komputasi grid sering dikaitkan dengan jenis komputasi yang dikenal sebagai “grand challenge” (tantangan besar), yaitu masalah komputasi yang didasarkan pada sains atau teknik yang memiliki aplikasi luas. Mungkin grand challenge paling terkenal yang telah dibantu oleh komputasi grid adalah Hadron Collider besar di CERN, akselerator partikel paling kuat di dunia.

Selain mengatasi berbagai grand challenge, komputasi grid juga digunakan untuk berbagai tujuan bisnis yang lebih praktis, termasuk manajemen big data dan analisis data berkecepatan tinggi, pembuatan insight, riset ilmiah, simulasi cuaca dan keuangan yang kompleks, serta komputasi kinerja tinggi (HPC).