Adopsi global AI generatif ada di hadapan kita dan penting bagi organisasi pemasaran untuk memahami dan bermain di bidang ini agar tetap kompetitif. Dengan permintaan konten yang diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan, organisasi perlu membuat lebih banyak konten dengan kecepatan yang lebih tinggi untuk memenuhi harapan pelanggan dan kebutuhan bisnis. Mengetahui cara mewujudkan peningkatan ini tidak selalu jelas: Di sinilah AI generatif dan rantai pasokan konten berperan.
Rantai pasokan konten menyatukan manusia, proses, dan teknologi untuk merencanakan, membuat, memproduksi, meluncurkan, mengukur, dan mengelola konten secara efektif. Ini mencakup seluruh perjalanan konten—perjalanan yang dapat menciptakan time to value. Kami tahu bahwa menanamkan AI generatif ke dalam rantai pasokan konten akan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan konten yang lebih dipersonalisasi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi, apa yang menghentikan perusahaan untuk mengirimkan konten dengan AI generatif di seluruh rantai pasokan konten mereka?
Munculnya AI generatif menimbulkan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran bagi para pemimpin. Dalam beberapa tahun terakhir organisasi telah peduli dengan kemampuan mereka untuk membuat dan mengirimkan konten yang cukup cepat untuk memenuhi harapan pelanggan, dan sekarang AI generatif dapat mengatasi masalah tersebut, pertanyaan lain muncul: Bisakah kita mempercayai alat dan teknologi AI untuk menambah karyawan. Para pemimpin di seluruh dunia mengalami berbagai macam emosi jika menyangkut menerapkan dan merangkul AI generatif. Ada kegembiraan, rasa ingin tahu, dan sedikit rasa gelisah—terkadang semuanya dirasakan secara bersamaan. Sebagian besar dari kita akrab dengan istilah “FOMO”, atau takut tertinggal. Tetapi orang juga merasakan “FOGI”, takut masuk, dengan AI generatif.
FOMO yang dihadapi organisasi ini berkaitan dengan tidak dapat membuat konten dengan cukup cepat untuk memenuhi ekspektasi atau membuang-buang uang untuk alat yang mungkin tidak efisien sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya. Kekhawatiran FOGI berkisar pada kepercayaan dan apakah mereka dapat mempercayai alat dan teknologi AI untuk menambah karyawan. Akankah output memberikan konten yang selaras dengan pelanggan mereka? Bisakah mereka mempercayai bahwa AI akan beroperasi dengan cara yang aman? Bisakah mereka mempercayai bahwa AI akan memberi penghargaan kepada pembuat konten pertama? Bisakah mereka mempercayai bahwa apa yang dibuat tidak akan melanggar pedoman merek apa pun?
Blog ini dan studi IBM Institute for Business Value, Rantai Pasokan Konten Yang Revolusioner, bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk membantu para eksekutif dan karyawan mereka untuk lebih memahami lingkungan yang berubah dalam pembuatan konten dan merangkul kekuatan model AI generatif dalam mengoptimalkan rantai pasokan konten mereka.
Setiap konsep baru atau perubahan besar datang dengan beberapa keraguan dan dorongan mundur. Perubahan tidak linier; dibutuhkan manajemen perubahan strategis untuk menghadapi transisi. Karyawan dan eksekutif sama-sama kesulitan menerapkan cara berpikir atau bekerja yang baru ketika mereka telah beroperasi dengan cara yang sama selama bertahun-tahun. Memodernisasi alur kerja untuk memperkenalkan rantai pasokan konten berarti gangguan dan ketidakpastian. Namun, hal ini juga berarti menciptakan seluruh perjalanan konten yang cepat dan akurat, dan pada akhirnya, memenuhi harapan pelanggan sesuai dengan harapan mereka.
Manajemen perubahan adalah bagian penting dari mengadopsi rantai pasokan konten baru dan mempercayai prosesnya. Teknologi baru ini dapat mengumpulkan banyak kekuatan dan tingkat ketidakpastian. Namun, adopsi AI generatif dan rantai pasokan konten dapat menjadi peluang besar bagi organisasi Anda.
Responden penelitian ini "sangat sadar" di mana proses konten mereka perlu ditingkatkan. 88% mengatakan mereka membutuhkan cara yang lebih mudah untuk mengakses aset untuk aktivasi di seluruh aplikasi dan 79% ingin bereksperimen dengan variasi konten, audiens, dan pengalaman untuk mendorong interaksi pelanggan dan pengalaman pelanggan.
Seperti yang dijelaskan dalam studi IBM Institute for Business Value, sistem seperti “Frankenstein” ad hoc yang melibatkan berbagai platform dan alat, dapat beralih ke sistem konsolidasi dan model operasi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk semakin banyak integrasi data, pembuatan konten, dan otomatisasi cerdas.
Secara terpisah, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa sementara sebagian besar responden sudah terlibat dengan AI generatif, jumlah mereka yang mengoptimalkan teknologi sangat kecil — hanya 2% —. Organisasi mencari pendekatan baru untuk mengelola rantai pasokan konten mereka dan AI generatif yang tertanam dalam platform, seperti Adobe Firefly, bisa menjadi yang paling berdampak.
AI generatif tidak hanya untuk satu area bisnis. Sebaliknya, ini dapat membantu pembuat konten di banyak fungsi, seperti pemasaran, dukungan pelanggan, pengembangan produk, operasi, dan banyak lagi. Studi ini menemukan 95% responden setuju bahwa AI generatif akan menjadi terobosan. Dan hampir semua CMO yang disurvei percaya bahwa AI generatif akan membebaskan tim pemasaran dari tugas-tugas biasa sehingga mereka dapat berfokus pada upaya yang lebih kreatif.
Rantai pasokan konten dan AI generatif masih sangat banyak pada awalnya, tetapi penting untuk mendukung ekosistem Anda sebelum terlibat. Untuk menyukseskan teknologi baru ini, itu berarti menyatukan unit bisnis dan pemangku kepentingan yang berbeda untuk menyelaraskan visi bersama. Lebih dari 80% responden melaporkan sudah terlibat dengan AI generatif. Selain itu, hampir tiga dari empat (74%) melaporkan bahwa mereka masih dalam mode uji coba, sementara hanya seperempatnya yang telah melampaui uji coba untuk memulai implementasi.
Selain ekosistem internal, penting juga untuk mendukung ekosistem eksternal Anda sehingga pihak eksternal—seperti Adobe, IBM, dan AWS—dapat bekerja sama untuk memungkinkan AI generatif meningkatkan rantai pasokan konten dengan sangat cepat. Secara khusus, studi ini menunjukkan, banyak organisasi mengambil pendekatan campuran terhadap AI dengan memadukan model kepemilikan mereka dengan platform SaaS terbaik di kelasnya yang ditanamkan dengan AI dan model publik serta sumber terbuka. Tidak mengherankan jika adopsi AI telah begitu populer mengingat aktivitasnya yang luas di seluruh perjalanan rantai pasokan konten.
Untuk menghadirkan nilai maksimal dari AI generatif, meluangkan waktu untuk menetapkan fondasi yang kokoh adalah kuncinya. Jelas masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dengan hanya 5% responden mengatakan mereka memiliki pendekatan di seluruh organisasi untuk praktik terbaik dan tata kelola AI generatif, dan setengah dari organisasi masih dalam proses menetapkan langkah-langkah ini.
Kami telah menetapkan manfaat yang ditawarkan oleh AI generatif dan potensi yang dapat dibawanya untuk mengubah rantai pasokan konten. Tetapi dengan transformasi besar seperti ini datang risiko potensial dan organisasi mana pun yang tertarik pada AI generatif harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut.
Studi IBM Institute for Business Value menemukan bahwa 43% responden survei mengakui bahwa organisasi mereka belum membentuk dewan etika AI. Di luar risiko etika, studi ini menunjukkan, ada juga risiko biaya yang perlu dipertimbangkan. Organisasi harus mempertimbangkan dampak ekspansi rantai pasokan konten yang didorong oleh AI generatif terhadap teknologi back-end mereka. Jika organisasi bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak konten, diperlukan lebih banyak komputasi berkinerja tinggi yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya on premises.
Semua risiko ini harus dinilai dalam konteks manfaat dan kepercayaan terhadap alat AI generatif yang dipilih oleh organisasi Anda untuk diimplementasikan. Susunan menyeluruh rantai pasokan konten perusahaan adalah salah satu keuntungan terbesarnya, tetapi juga salah satu tantangan terbesarnya, dengan kepemilikan menjadi salah satu bidang utama yang diperdebatkan. Jawaban responden sangat bervariasi dalam hal siapa pemilik utama rantai pasokan konten mereka.
Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak responden yang disurvei mengatakan mereka mengkhawatirkan potensi silo organisasi, pemangku kepentingan yang kompleks, dan agenda yang bersaing. Kurangnya strategi manajemen perubahan untuk proses dan alat baru terlihat jelas di seluruh organisasi dan perlu ditangani agar rantai pasokan konten mengatur rantai pasokan konten untuk sukses. Alih-alih bergerak cepat untuk menunjukkan hasil yang positif dan pada akhirnya menyia-nyiakan upaya jangka panjang ini, organisasi perlu mengambil tindakan awal pada tahap pengumpulan kebutuhan. Dengan demikian, hal ini memungkinkan adanya kepercayaan dari para karyawan yang kemudian membantu menavigasi transformasi di dalam tim mereka dan di seluruh organisasi.
Sifat inovatif AI generatif bisa terasa luar biasa, tetapi melalui manajemen perubahan jangka panjang dan kepercayaan, organisasi dapat mengubah rantai pasokan konten mereka dan menjadi katalis untuk perubahan budaya organisasi yang dibutuhkan.
Studi ini menyoroti keuntungan dari rantai pasokan konten. Ini memberikan pembaca dan klien pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana AI generatif dapat meningkatkan hasil dan mengatasi beberapa tantangan operasional yang menekan kemajuan.
Transformasi rantai pasokan konten menyentuh banyak fungsi dan membutuhkan kerja sama lintas eksekutif. Studi ini memberikan pembagian terperinci tindakan praktis untuk eksekutif C-suite utama, termasuk CMO, CTO, dan CFO, yang akan membantu mempersiapkan mereka untuk peningkatan rantai pasokan konten.
AI generatif mengubah dunia dan sekaranglah saatnya untuk membangun organisasi Anda sebagai pemimpin dalam industri Anda. Mulailah dengan merangkul teknologi dan memastikan organisasi Anda memiliki ekosistem internal dan eksternal yang tepat untuk mengelola transformasi. Menghancurkan silo tidak mudah dan tidak akan cepat, tetapi organisasi yang mengambil rute yang lebih diperhitungkan akan meletakkan dasar bagi inovasi yang dapat mengikuti laju perubahan yang dibawa oleh AI generatif. Ini baru permulaan.
