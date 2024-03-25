Munculnya AI generatif menimbulkan beberapa pertanyaan dan kekhawatiran bagi para pemimpin. Dalam beberapa tahun terakhir organisasi telah peduli dengan kemampuan mereka untuk membuat dan mengirimkan konten yang cukup cepat untuk memenuhi harapan pelanggan, dan sekarang AI generatif dapat mengatasi masalah tersebut, pertanyaan lain muncul: Bisakah kita mempercayai alat dan teknologi AI untuk menambah karyawan. Para pemimpin di seluruh dunia mengalami berbagai macam emosi jika menyangkut menerapkan dan merangkul AI generatif. Ada kegembiraan, rasa ingin tahu, dan sedikit rasa gelisah—terkadang semuanya dirasakan secara bersamaan. Sebagian besar dari kita akrab dengan istilah “FOMO”, atau takut tertinggal. Tetapi orang juga merasakan “FOGI”, takut masuk, dengan AI generatif.

FOMO yang dihadapi organisasi ini berkaitan dengan tidak dapat membuat konten dengan cukup cepat untuk memenuhi ekspektasi atau membuang-buang uang untuk alat yang mungkin tidak efisien sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya. Kekhawatiran FOGI berkisar pada kepercayaan dan apakah mereka dapat mempercayai alat dan teknologi AI untuk menambah karyawan. Akankah output memberikan konten yang selaras dengan pelanggan mereka? Bisakah mereka mempercayai bahwa AI akan beroperasi dengan cara yang aman? Bisakah mereka mempercayai bahwa AI akan memberi penghargaan kepada pembuat konten pertama? Bisakah mereka mempercayai bahwa apa yang dibuat tidak akan melanggar pedoman merek apa pun?

Blog ini dan studi IBM Institute for Business Value, Rantai Pasokan Konten Yang Revolusioner, bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk membantu para eksekutif dan karyawan mereka untuk lebih memahami lingkungan yang berubah dalam pembuatan konten dan merangkul kekuatan model AI generatif dalam mengoptimalkan rantai pasokan konten mereka.