Apa yang dimaksud dengan kerangka kerja ESG? 

Organisasi juga dapat mempertimbangkan apa yang dicari oleh pemangku kepentingan mereka dan kerangka kerja ESG mana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan ini untuk digunakan. Sebagai contoh, investor, dewan direksi, perusahaan asuransi, dan kreditor mungkin lebih memilih laporan organisasi kepada Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Karyawan dan konsumen mungkin mengharapkan pengungkapan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs) (tautan berada di luar ibm.com). Sementara pemerintah atau regulator mungkin lebih memilih Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) atau National Greenhouse and Energy Reporting (NGER), bergantung pada lokasinya.