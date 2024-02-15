NABERS adalah sistem penilaian bangunan standar yang melihat kinerja keberlanjutan bangunan komersial di seluruh Australia. Sistem Peringkat Lingkungan Binaan Nasional Australia, yang lebih sering disebut sebagai NABERS, memberikan peringkat bintang dari nilai total 6, mirip dengan peringkat efisiensi energi yang biasa terlihat pada peralatan, untuk bangunan seperti kantor, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan hotel.
Satu bintang pada skala NABERS adalah peringkat terendah, dengan 6 bintang sebagai peringkat tertinggi (tanda bangunan "terdepan di pasar", yang menunjukkan efisiensi lingkungan yang luar biasa). Gedung dengan peringkat NABERS 6 bintang jauh lebih baik daripada gedung dengan 5 bintang dan akan memiliki hampir setengah jumlah emisi gas rumah kaca. Tiga bintang mencerminkan peringkat "rata-rata", namun ini merupakan tingkat dasar yang baik, sehingga pemilik dan pengelola gedung dapat mengupayakan peningkatan efisiensi energi.
Persyaratan pemeringkatan NABERS melihat ke empat kategori saat menilai peringkat suatu bangunan:
Sistem pemeringkatan ini menggunakan sistem perbandingan dengan bangunan serupa dan hanya melihat elemen yang dapat dipengaruhi dan ditingkatkan oleh pemilik/pengelola bangunan. Misalnya, seberapa efisien sebuah bangunan memisahkan limbah mereka untuk didaur ulang. Ini berarti bahwa peringkat bintang enam secara teoretis dapat dicapai untuk setiap bangunan.
Sistem peringkat NABERS menganalisis kinerja selama periode 12 bulan untuk mencerminkan berbagai situasi operasi (misalnya, selama bulan-bulan musim panas dan musim dingin ketika penggunaan energi cenderung berfluktuasi). Ini menunjukkan kinerja operasional dan keberlanjutan bangunan sepanjang tahun dan menyaringnya menjadi peringkat bintang yang sederhana.
NABERS dikelola secara nasional oleh Kantor Lingkungan dan Warisan Budaya NSW, atas nama pemerintah Persemakmuran, Negara Bagian, dan Teritori dan telah menjadi sistem yang diperluas secara internasional ke Inggris Raya (NABERS UK) dan Selandia Baru (NABERS NZ), di mana sistem ini dijalankan setempat dengan dukungan dari Pemerintah NSW.
Meskipun umumnya partisipasi dalam peringkat NABERS bersifat sukarela, ada beberapa contoh di mana partisipasi diwajibkan. Sebagai contoh, Pemerintah Australia telah menetapkan bahwa gedung pemerintah yang baru harus mencapai peringkat energi NABERS bintang 4,5. Hal ini juga diperlukan saat menyewa, menyewakan, atau menjual ruang kantor komersial seluas lebih dari 2.000 m². Pemerintah daerah di seluruh Australia juga semakin sering meminta minimum NABERS untuk pembangunan skala besar baru.
Setiap bangunan, terlepas dari jejak fisiknya, berdampak pada lingkungan. Emisi gas rumah kaca, pembuangan limbah, dan penggunaan air semuanya berkontribusi pada dampak lingkungan yang ditinggalkan oleh bangunan, dengan hampir 40 persen emisi CO2 global berasal dari lingkungan binaan. Pelacakan peringkat NABERS tidak hanya memengaruhi pengembang untuk merancang bangunan baru dengan mempertimbangkan keberlanjutan, tetapi juga mendorong peningkatan fasilitas dan aset menjadi lebih hemat energi.
Peningkatan peringkat NABERS bukan hanya tanggung jawab pemilik gedung tetapi juga semua penyewa, dan persyaratan peringkat mengukur dampak aktual, bukan hanya niat. Ini berarti bahwa peringkat ini mencerminkan kinerja nyata, bukan hanya rencana.
Peringkat NABERS juga memberikan dasar-dasar untuk meningkatkan aktivitas gedung dan penyewaan untuk kinerja keberlanjutan yang lebih baik. Pelacakan dan pencatatan rutin peringkat NABERS mengekspos kelemahan dan area untuk perbaikan. Peringkat bintang yang dikurangi dalam sebuah kategori memberikan arah yang jelas untuk area fokus.
Meskipun persyaratan peringkat NABERS bersifat sukarela, peningkatan peringkat NABERS memiliki manfaat yang sangat besar, selain dampak lingkungan yang lebih baik. Pengurangan biaya operasional, seperti tagihan energi, dapat menghasilkan penghematan finansial yang signifikan dan investasi dalam peningkatan efisiensi umumnya akan terbayar dengan sangat cepat. Semua faktor ini juga berkontribusi pada manfaat reputasi, karena bangunan yang mengikuti persyaratan peringkat NABERS diverifikasi secara independen sebagai bangunan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan menarik bagi penghuni.
Peringkat NABERS dihitung dengan melihat data yang diberikan melalui informasi kinerja yang diukur dan diverifikasi, seperti konsumsi energi dan air. Informasi ini disesuaikan untuk membandingkannya dengan bangunan Australia sebanding lainnya untuk menghasilkan peringkat bintang. Dibutuhkan data konsumsi energi dan metrik lainnya, pembandingan, dan mengubahnya menjadi skor yang mudah dipahami. Mengingat bahwa konsolidasi data utilitas untuk kerangka kerja seperti NABERS dapat sulit dilakukan oleh organisasi, IBM Envizi telah mengembangkan alat Analitik Tagihan Utilitas untuk mendukung organisasi dengan bangunan padat energi sehingga data tagihan utilitas dapat dengan mudah ditangkap dan ditafsirkan menjadi insight real-time.
Saat ini, peringkat NABERS tersedia untuk gedung perkantoran, rumah sakit, pusat data, pusat perbelanjaan, panti jompo, gedung apartemen, dan hotel. Namun, beberapa kategori hanya tersedia untuk jenis bangunan tertentu. Sebagai contoh, peringkat Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan hanya tersedia untuk gedung perkantoran, karena paling relevan untuk mengukur IEQ untuk penggunaan gedung ini, dibandingkan dengan pusat data atau rumah sakit.
Peringkat NABERS diakui di seluruh Australia karena diverifikasi secara independen. Menerima peringkat NABERS setiap tahun membantu melacak kemajuan, atau sebagai alternatif mengidentifikasi penyimpangan.
NABERS juga dapat memberikan sertifikasi netral karbon untuk lingkungan binaan, bagi mereka yang ingin meningkatkan target keberlanjutan mereka lebih jauh lagi. Situs web resmi NABERS menyediakan berbagai alat penghitungan untuk memperkirakan peringkat bangunan saat ini dan untuk memprediksi peringkat tersebut dengan perubahan dan peningkatan. Hasil indikatif ini dapat membantu pemilik bisnis dan manajer untuk mengidentifikasi peluang untuk perbaikan.
Setelah diterima, peringkat NABERS berfungsi sebagai tolok ukur untuk melacak kemajuan keberlanjutan bangunan. Dua cara untuk meningkatkan peringkat adalah melalui perubahan operasional dan peningkatan peralatan.
Sebagai contoh, mengganti lampu halogen dengan bola lampu LED yang lebih efisien dapat mengurangi penggunaan energi sebesar 75% , dan karena lampu ini tidak perlu diganti, lampu ini juga mengurangi limbah. Perubahan operasional yang dapat meningkatkan peringkat NABERS adalah mematikan lampu dan AC sepenuhnya ketika ruang kosong, misalnya di gedung perkantoran pada akhir pekan.
Perangkat lunak manajemen energi seperti IBM Envizi adalah cara lain yang efektif untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk optimasi bangunan.
Penggunaan perangkat lunak untuk mengelola pelaporan ESG meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan data. IBM Envizi, misalnya, adalah penyedia perangkat lunak “dilengkapi NABERS” yang dapat menyimpan dan meninjau data terkait NABERS dan memberikan peringkat indikatif dalam satu platform. Dengan menggunakan platform terpusat ini, data di seluruh portofolio organisasi dapat dilihat dan dihitung menggunakan algoritma NABERS resmi.
