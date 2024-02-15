NABERS adalah sistem penilaian bangunan standar yang melihat kinerja keberlanjutan bangunan komersial di seluruh Australia. Sistem Peringkat Lingkungan Binaan Nasional Australia, yang lebih sering disebut sebagai NABERS, memberikan peringkat bintang dari nilai total 6, mirip dengan peringkat efisiensi energi yang biasa terlihat pada peralatan, untuk bangunan seperti kantor, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan hotel.

Satu bintang pada skala NABERS adalah peringkat terendah, dengan 6 bintang sebagai peringkat tertinggi (tanda bangunan "terdepan di pasar", yang menunjukkan efisiensi lingkungan yang luar biasa). Gedung dengan peringkat NABERS 6 bintang jauh lebih baik daripada gedung dengan 5 bintang dan akan memiliki hampir setengah jumlah emisi gas rumah kaca. Tiga bintang mencerminkan peringkat "rata-rata", namun ini merupakan tingkat dasar yang baik, sehingga pemilik dan pengelola gedung dapat mengupayakan peningkatan efisiensi energi.

Persyaratan pemeringkatan NABERS melihat ke empat kategori saat menilai peringkat suatu bangunan:

Energi : mengukur efisiensi energi, misalnya meninjau penggunaan lampu, lift, dan AC

Air : mengukur air yang digunakan dan didaur ulang

Limbah : mengukur limbah yang dihasilkan dan didaur ulang serta melihat manajemen rantai pasokan

: mengukur limbah yang dihasilkan dan didaur ulang serta melihat manajemen rantai pasokan Kualitas Lingkungan Dalam Ruangan (IEQ): memperhatikan kenyamanan orang di dalam gedung, mengukur kualitas udara, pencahayaan, suhu, dan akustik.

Sistem pemeringkatan ini menggunakan sistem perbandingan dengan bangunan serupa dan hanya melihat elemen yang dapat dipengaruhi dan ditingkatkan oleh pemilik/pengelola bangunan. Misalnya, seberapa efisien sebuah bangunan memisahkan limbah mereka untuk didaur ulang. Ini berarti bahwa peringkat bintang enam secara teoretis dapat dicapai untuk setiap bangunan.

Sistem peringkat NABERS menganalisis kinerja selama periode 12 bulan untuk mencerminkan berbagai situasi operasi (misalnya, selama bulan-bulan musim panas dan musim dingin ketika penggunaan energi cenderung berfluktuasi). Ini menunjukkan kinerja operasional dan keberlanjutan bangunan sepanjang tahun dan menyaringnya menjadi peringkat bintang yang sederhana.