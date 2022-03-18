Apa itu pelaporan SECR?

Persyaratan untuk Pelaporan Energi dan Karbon yang Efisien berbeda tergantung pada jenis organisasi. Minimal, organisasi perlu melaporkan:

Pelaporan emisi Cakupan 3 , yang berkaitan dengan rantai pasokan hulu dan hilir dan apa pun di luar kontrol operasional atau keuangan organisasi, saat ini bukan elemen wajib. Namun, pelaporan ini bersifat sukarela dan harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang paling akurat tentang dampak organisasi.

Beberapa aspek kerangka kerja SECR fleksibel untuk memberikan kesederhanaan dan mendorong kepatuhan. Sebagai contoh, meskipun tidak ada metodologi khusus yang diwajibkan untuk SECR, seluruh metodologi yang digunakan harus diungkapkan dan merupakan proses yang kuat serta diakui untuk mengukur penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca.

Contoh lain adalah persyaratan rasio intensitas. Sebuah organisasi dapat mengukur emisi dalam satuan ton CO2e per pendapatan penjualan, sementara organisasi lain mungkin menggunakan ton CO2e per meter persegi luas lantai. Rasio intensitas tidak ditetapkan secara baku, melainkan bersifat terbuka, sehingga indikator yang paling relevan dapat diungkapkan sesuai konteks.

Dari 2020-2021, angka tahun sebelumnya juga harus diungkapkan untuk tujuan komparatif.

Pengungkapan SECR harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan mudah dipahami. Informasi ini perlu dimasukkan dalam Laporan ‘Direksi‘ perusahaan, ‘Laporan Strategis‘ atau yang setara, setiap tahun keuangan.