Apa itu pelaporan SECR?

SECR, yang merupakan singkatan dari Streamined Energy and Carbon Reporting (tautan berada di luar ibm.com), adalah kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang wajib bagi organisasi besar di Inggris (Inggris). Metode ini melihat tidak hanya emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh organisasi, tetapi juga upaya yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi.
Kerangka kerja SECR bertujuan untuk mempromosikan transparansi bagi para pemangku kepentingan seputar penggunaan energi dan karbon organisasi, sementara juga mendorong penghematan biaya dan pengurangan emisi. Alih-alih hanya melaporkan energi dan emisi secara terpisah, kerangka kerja SECR mengontekstualisasikan emisi organisasi dengan mewajibkan organisasi untuk memberikan narasi (penjelasan upaya yang dilakukan), metodologi (menggunakan standar independen seperti Standar Pelaporan GRK (tautan berada di luar ibm.com) —Perusahaan Standar) dan rasio intensitas (membandingkan data emisi dengan metrik bisnis).
Kebijakan SECR dilaksanakan pada tanggal 1 April 2019, ketika Peraturan 2008Perusahaan (Laporan Direksi) dan Kemitraan Terbatas (Laporan Energi dan Karbon) 2018 (tautan berada di luar ibm.com) dimulai. Perkenalan SECR juga bertepatan dengan berakhirnya Komitmen Pengurangan Karbon (tautan berada di luar ibm.com) (CRC) Skema Efisiensi Energi.
CRC adalah kerangka kerja pelaporan yang rumit yang hanya berdampak pada sekitar 2.000 organisasi. Ini juga digunakan untuk pelaporan perpajakan dan tidak selaras dengan kerangka pelaporan ESG standar global lainnya.
Pengenalan SECR juga selaras dengan rekomendasi dari Gugus Tugas Dewan Stabilitas Keuangan G20 tentang Pengungkapan Keuangan terkait Iklim (tautan berada di luar ibm.com), untuk mendukung organisasi dalam melakukan perbaikan keberlanjutan, sementara juga memberikan informasi bagi investor dan pemangku kepentingan.
Untuk lebih dari 11.900 organisasi di seluruh Inggris, SECR adalah persyaratan pelaporan tahunan wajib. Ini merupakan persyaratan untuk:
Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan 2006, perusahaan dianggap ’besar’ jika mereka memenuhi setidaknya dua kriteria berikut:
Namun, ada pengecualian. Organisasi yang menggunakan tingkat energi rendah (40MWh atau kurang selama periode pelaporan) tidak diharuskan untuk mematuhi SECR. Organisasi sektor publik dan organisasi yang melakukan kegiatan publik, seperti badan amal, universitas, rumah sakit dan akademi juga tidak diharuskan untuk menyerahkan laporan SECR, namun masih didorong untuk melaporkan penggunaan energi dan karbon mereka dengan cara yang sama.
Saat mengukur ambang batas 40MWh, organisasi harus mempertimbangkan semua energi dari gas, listrik, dan penggunaan bahan bakar transportasi di Inggris yang menjadi tanggung jawabnya.
Meskipun banyak organisasi saat ini dibebaskan dari pelaporan wajib karena mereka tidak berada dalam lingkup persyaratan, pemerintah mendorong partisipasi sukarela untuk mendukung pelaporan ESG yang transparan.
Persyaratan untuk Pelaporan Energi dan Karbon yang Efisien berbeda tergantung pada jenis organisasi. Minimal, organisasi perlu melaporkan:
Pelaporan emisi Cakupan 3 , yang berkaitan dengan rantai pasokan hulu dan hilir dan apa pun di luar kontrol operasional atau keuangan organisasi, saat ini bukan elemen wajib. Namun, pelaporan ini bersifat sukarela dan harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang paling akurat tentang dampak organisasi.
Beberapa aspek kerangka kerja SECR fleksibel untuk memberikan kesederhanaan dan mendorong kepatuhan. Sebagai contoh, meskipun tidak ada metodologi khusus yang diwajibkan untuk SECR, seluruh metodologi yang digunakan harus diungkapkan dan merupakan proses yang kuat serta diakui untuk mengukur penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca.
Contoh lain adalah persyaratan rasio intensitas. Sebuah organisasi dapat mengukur emisi dalam satuan ton CO2e per pendapatan penjualan, sementara organisasi lain mungkin menggunakan ton CO2e per meter persegi luas lantai. Rasio intensitas tidak ditetapkan secara baku, melainkan bersifat terbuka, sehingga indikator yang paling relevan dapat diungkapkan sesuai konteks.
Dari 2020-2021, angka tahun sebelumnya juga harus diungkapkan untuk tujuan komparatif.
Pengungkapan SECR harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan mudah dipahami. Informasi ini perlu dimasukkan dalam Laporan ‘Direksi‘ perusahaan, ‘Laporan Strategis‘ atau yang setara, setiap tahun keuangan.
Mengumpulkan data ESG dari berbagai sumber dan memastikan keakuratannya adalah proses yang melelahkan bagi banyak organisasi, terutama bagi mereka yang baru mengenal SECR dan diberi mandat untuk melaporkan jejak mereka.
Perangkat lunak keberlanjutan sangat menyederhanakan proses ini dengan menggabungkan informasi emisi dan energi dalam satu platform, serta menghitung emisi GRK. Perangkat lunak pelaporan ESG Envizi, misalnya, melakukan tugas berat ini untuk organisasi dan melacak target dari tahun ke tahun dalam platform yang dapat diaudit untuk mendukung akurasi, kepatuhan, dan manajemen data yang mudah.
Envizi juga mendukung kerangka kerja SECR melalui dasbor PowerReport visual. Laporan ini memungkinkan pengguna mengekstrak data penggunaan kuantitatif yang dibutuhkan dari Envizi dan mencocokkannya dengan persyaratan yang ditetapkan dalam data SECR.
Kerangka kerja Pelaporan Energi dan Karbon yang Efektif masih relatif baru, namun telah memaksa banyak organisasi untuk melihat dampak lingkungan mereka untuk pertama kalinya dan melaporkannya dengan cara yang transparan.
Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Inggris telah mengambil langkah lebih lanjut untuk mendorong pelaporan dan pengurangan emisi. Misalnya, pada pertengahan 2021 rencana dekarbonisasi transportasi (tautan berada di luar ibm.com) diumumkan untuk mencapai emisi net zero di seluruh sektor. Pada bulan November 2021, undang-undang baru diperkenalkan untuk mewajibkan titik pengisian daya kendaraan elektronik (EV) (tautan berada di luar ibm.com) di rumah dan bangunan baru. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pelaporan emisi Lingkup 3, yang berkaitan dengan emisi di luar kontrol operasional atau keuangan bisnis, akan menjadi bagian integral dari SECR alih-alih inklusi sukarela.
Sementara fokus SECR saat ini adalah pada pelaporan hasil dan menetapkan tolok ukur melalui rasio intensitas dan perbandingan tahun-ke-tahun, pindah kemungkinan akan dilakukan untuk memasukkan target. Pemerintah telah menetapkan target (tautan berada di luar ibm.com) untuk dekarbonisasi dan keberlanjutan. Untuk membantu pencapaian tujuan tersebut, penekanan yang lebih besar kemungkinan akan diberikan kepada sektor industri swasta, yang akan didorong untuk meningkatkan dampak lingkungannya, alih-alih sekadar melaporkan jejak emisi.
