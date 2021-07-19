Apa itu GRESB?

Sebagai seseorang yang tertarik dengan real estat dan infrastruktur yang berkelanjutan, Anda mungkin pernah menemukan istilah "GRESB" dan bertanya-tanya, apa sebenarnya GRESB itu? Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan hal-hal penting yang perlu Anda ketahui tentang GRESB, dan mengapa pelaporannya merupakan alat penting dalam upaya mewujudkan masa depan yang berkelanjutan untuk real estat.
GRESB adalah organisasi yang menghasilkan tolok ukur yang diakui secara internasional untuk melacak kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari real estat komersial dan infrastruktur.
Peserta dalam penilaian GRESB mengirim data tingkat aset yang berkaitan dengan indikator ESG. Sebagai imbalannya, mereka menerima intelijen bisnis terperinci tentang kinerja komparatif mereka terhadap rekan-rekan mereka, serta tindakan yang disarankan yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka dan berkomunikasi lebih baik tentang masalah ini dengan investor. Investor menggunakan tolok ukur industri GRESB dan alat analitis untuk menilai kinerja ESG portofolio mereka, terlibat dengan manajer properti, dan memenuhi kewajiban pelaporan ESG yang semakin menuntut.
Ketika organisasi ini diluncurkan pada tahun 2009, GRESB adalah akronim untuk “Global Real Estate Sustainability Benchmark” atau Tolok Ukur Keberlanjutan Real Estate Global. Namun, pada tahun 2015 organisasi ini memperluas minat mereka di luar real estat berkelanjutan, ke kinerja ESG infrastruktur termasuk jalan, kereta api, distribusi listrik, dan sistem komunikasi. Untuk mencerminkan minat baru mereka yang lebih luas, GRESB mengadopsi kata itu sebagai nama mereka, dan tidak lagi menggunakannya sebagai akronim.
Pada tahun 2021, lebih dari 1.200 perusahaan properti, dana amanah investasi real estat (REIT) dan dana lainnya berpartisipasi dalam tolok ukur real estat, dengan lebih dari 120 investor menggunakan data GRESB untuk tetap mendapatkan informasi tentang investasi mereka, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kinerja ESG portofolio mereka. Nilai aset yang dicakup oleh GRESB pada tahun 2021 lebih dari USD 5,3 triliun.
Semakin banyak investor di real estat komersial mencari data ESG untuk menilai investasi baru. Jika Anda adalah perusahaan real estat atau operator infrastruktur, penilaian GRESB menawarkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas aset Anda. Oleh karena itu, mengenali peringkat dan penilaian GRESB akan memberikan Anda manfaat.
GRESB merilis survei kepada operator real estat setiap tahun. Melalui survei ini, mereka mengumpulkan data tentang manajemen gedung, kinerja, risiko iklim, dan keterlibatan pemangku kepentingan, dan memvalidasi data ini melalui proses dengan banyak tahap. GRESB kemudian menggunakannya untuk membuat tolok ukur industri mereka, yang diterbitkan secara eksternal dan diedarkan secara luas.
Ada 2 penilaian GRESB yang saling melengkapi: penilaian dana dan penilaian aset. Penilaian ini dirancang untuk diselesaikan masing-masing oleh dana investasi infrastruktur dan perusahaan portofolio. Kedua penilaian membahas aspek utama kinerja ESG di real estat, sebagaimana dipertimbangkan oleh investor. Mereka selaras dengan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional, seperti Prinsip PBB untuk Investasi Bertanggung Jawab (PRI), Inisiatif Pelaporan Global (GRI), dan Perjanjian Iklim Paris.
Evaluasi didasarkan pada serangkaian indikator ESG di seluruh komponen manajemen, kinerja, dan pengembangan. Komponen manajemen menilai kepemimpinan dan strategi, kebijakan, manajemen risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Komponen kinerja mengukur kinerja ESG entitas dari data tingkat aset dan komponen pengembangan berkaitan dengan desain, konstruksi, dan renovasi bangunan, dan upaya operator untuk mengatasi masalah ESG selama proses ini.
Dalam survei tersebut, para peserta diminta untuk melaporkan sertifikasi energi, gas rumah kaca, limbah, air, dan bangunan di tingkat aset. Topik indikator meliputi data dan infrastruktur sosial, transportasi, jasa lingkungan, utilitas, dan pembangkit listrik terbarukan. Semua data tingkat aset yang dikirim bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk memvalidasi laporan portofolio yang lebih luas.
Tersedia panduan yang menjelaskan maksud dari setiap indikator, persyaratan tanggapan, informasi penilaian, dan penjelasan tentang istilah yang digunakan. Dengan biaya tambahan, GRESB juga menawarkan Pemeriksaan Tanggapan opsional setelah pengajuan, yang melibatkan tinjauan terperinci atas tanggapan dan panggilan telepon selama satu jam dari tim validasi untuk mendiskusikan pertanyaan atau masalah apa pun.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, GRESB menghasilkan empat tolok ukur industri ESG setiap tahun: Tolok Ukur Real Estat, Tolok Ukur Pengembangan Real Estat, Tolok Ukur Dana Infrastruktur, dan Tolok Ukur Aset Infrastruktur. Pengantar terbaru dari Tolok Ukur Pengembangan menawarkan peserta dengan proyek dan kegiatan pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja ESG mereka. Semua peserta dalam penilaian dinilai berdasarkan tolok ukur yang relevan.
Operator real estat akan menerima skor keseluruhan terkait kinerja mereka, termasuk Peringkat GRESB dan Skor GRESB, dan juga memiliki opsi untuk membeli Laporan Tolok Ukur lengkap. Dalam hal ini, mereka dapat mengantisipasi analisis tingkat aset dan indikator terperinci dari kinerja ESG mereka saat ini, dan intelijen tentang bagaimana kinerja mereka terhadap rekan-rekan mereka (operator dengan lokasi, sektor, dan jenis investasi yang serupa mereka).
GRESB juga memberikan saran kepada perusahaan untuk meningkatkan posisi ESG mereka dan mendorong dialog mengenai ESG antara perusahaan, manajer, dan investor. Selain platform untuk terlibat dengan manajer properti, investor menerima akses ke data ESG dan dokumen pengungkapan di seluruh portofolio investasi mereka. Mereka dapat menggunakan kerangka kerja ESG tunggal yang disediakan oleh GRESB untuk menilai dan membandingkan kinerja aset real estat mereka.
Penilaian Real Estat GRESB mengharuskan peserta untuk melaporkan data ESG di tingkat aset. Untuk menanggapi komponen indikator kinerja dari penilaian GRESB, perusahaan harus mengumpulkan data tingkat aset seperti keterlibatan pemangku kepentingan, sertifikasi bangunan hijau, dan kategorisasi aset otomatis.
Manajemen data keberlanjutan dan sistem pelaporan yang selaras dengan GRESB, seperti Envizi, dapat membantu perusahaan untuk mengekstrak, menyusun, dan mengelola data energi, emisi, limbah, dan air yang diperlukan untuk Spreadsheet Data Tingkat Aset GRESB.
Pada tahun 2021, GRESB memperkenalkan metodologi estimasi baru dan banyak organisasi mengalami kesulitan untuk menentukan apakah data yang mereka laporkan memenuhi persyaratan pelaporan yang ketat. Untuk mendukung organisasi melalui perubahan ini, Envizi merilis fitur baru pada tahun 2022 untuk membantu menilai kualitas data sesuai dengan metodologi estimasi sebagaimana diatur dalam Panduan Referensi Real Estat GRESB 2022. Pertanyaan yang telah diperbarui kini juga tersedia untuk menangkap data aset yang telah diperbarui, termasuk sertifikasi bangunan, langkah-langkah efisiensi, dan karakteristik pelaporan.
Memiliki sistem pelaporan ESG akurat yang mengikuti perubahan persyaratan pelaporan GRESB ini dapat secara signifikan mempercepat dan menyederhanakan proses pengiriman penilaian GRESB.
GRESB adalah organisasi yang menyediakan penilaian ESG dan tolok ukur keberlanjutan untuk real estat komersial dan infrastruktur. Mereka diakui secara global dan didorong oleh investor.
Resminya, kepanjangan GRESB adalah Global Real Estate Sustainability Benchmark. Namun, ini berlaku ketika organisasi dimulai pada tahun 2009 dan terutama berfokus pada real estat. Ketika mereka berkembang dan meluas ke infrastruktur, GRESB beralih dari singkatan tersebut dan sekarang hanya menjadi nama perusahaan mereka.
Penilaian GRESB mengumpulkan data mengenai praktik terbaik keberlanjutan untuk perusahaan infrastruktur dan real estat di seluruh dunia. Operator mengirim data melalui portal online yang aman, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen gedung, indikator kinerja, dan penggunaan energi di seluruh aset mereka. GRESB kemudian memvalidasi data ini dan memberikan skor tolok ukur kepada operator tentang posisi mereka dibandingkan rekan-rekan industri mereka.
Siklus penilaian real estat GRESB berlangsung dari 1 April hingga 1 Juli setiap tahun. Ini adalah siklus tetap dan pengajuan penilaian tidak akan diterima di luar tanggal tersebut. Hasil awal tersedia untuk peserta pada 1 September dan kemudian ada periode peninjauan selama sebulan, di mana peserta dapat mengirimkan ulasan ke GRESB. Hasil akhir dipublikasikan pada 1 Oktober.
Bintang hijau GRESB adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan real estat yang mencapai skor lebih dari 50% dalam kriteria penilaian yang relevan dari tiga kategori: manajemen, kinerja, dan pengembangan. Bintang hijau hanya tersedia untuk peserta real estat, bukan infrastruktur, dan didasarkan pada kinerja absolut.
Pada November 2021, GRESB mengumumkan pendirian Yayasan GRESB (tautan berada di luar ibm.com)—organisasi nirlaba yang secara independen memiliki dan mengatur Standar GRESB. Struktur tata kelola baru mencakup komite standar, kelompok sumber daya pakar, dan kelompok kerja untuk mendukung peningkatan pertumbuhan di pasar yang ada dan negara berkembang.
