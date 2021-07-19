Apa itu GRESB?

GRESB merilis survei kepada operator real estat setiap tahun. Melalui survei ini, mereka mengumpulkan data tentang manajemen gedung, kinerja, risiko iklim, dan keterlibatan pemangku kepentingan, dan memvalidasi data ini melalui proses dengan banyak tahap. GRESB kemudian menggunakannya untuk membuat tolok ukur industri mereka, yang diterbitkan secara eksternal dan diedarkan secara luas.

Ada 2 penilaian GRESB yang saling melengkapi: penilaian dana dan penilaian aset. Penilaian ini dirancang untuk diselesaikan masing-masing oleh dana investasi infrastruktur dan perusahaan portofolio. Kedua penilaian membahas aspek utama kinerja ESG di real estat, sebagaimana dipertimbangkan oleh investor. Mereka selaras dengan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional, seperti Prinsip PBB untuk Investasi Bertanggung Jawab (PRI), Inisiatif Pelaporan Global (GRI), dan Perjanjian Iklim Paris.

Evaluasi didasarkan pada serangkaian indikator ESG di seluruh komponen manajemen, kinerja, dan pengembangan. Komponen manajemen menilai kepemimpinan dan strategi, kebijakan, manajemen risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Komponen kinerja mengukur kinerja ESG entitas dari data tingkat aset dan komponen pengembangan berkaitan dengan desain, konstruksi, dan renovasi bangunan, dan upaya operator untuk mengatasi masalah ESG selama proses ini.

Dalam survei tersebut, para peserta diminta untuk melaporkan sertifikasi energi, gas rumah kaca, limbah, air, dan bangunan di tingkat aset. Topik indikator meliputi data dan infrastruktur sosial, transportasi, jasa lingkungan, utilitas, dan pembangkit listrik terbarukan. Semua data tingkat aset yang dikirim bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk memvalidasi laporan portofolio yang lebih luas.

Tersedia panduan yang menjelaskan maksud dari setiap indikator, persyaratan tanggapan, informasi penilaian, dan penjelasan tentang istilah yang digunakan. Dengan biaya tambahan, GRESB juga menawarkan Pemeriksaan Tanggapan opsional setelah pengajuan, yang melibatkan tinjauan terperinci atas tanggapan dan panggilan telepon selama satu jam dari tim validasi untuk mendiskusikan pertanyaan atau masalah apa pun.