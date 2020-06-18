Setiap tahun, tim keberlanjutan bisnis memulai proses selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan dan melaporkan data Lingkungan, Soal dan Tata Kelola (ESG) mereka. Banyak organisasi menjalankan proses penghitungan karbon tahunan dan penilaian ESG dengan spreadsheet, yang mengarah pada peningkatan risiko dan kehilangan produktivitas—terutama untuk organisasi global yang kompleks yang melaporkan ke berbagai kerangka kerja.
Berikut beberapa risiko yang timbul jika Anda mengandalkan spreadsheet untuk menghitung peringkat ESG, beserta cara perangkat lunak dapat membantu menguranginya.
Untuk menghitung rating ESG, berbagai metrik harus diambil dan digabungkan dari banyak sumber berbeda, misalnya tagihan utilitas (yang biasanya ditangani oleh keuangan), atau data dari meter pintar, agen data meter, serta perangkat keras dan lunak khusus peralatan (yang biasanya berada di bawah operasi dan teknik) yang semuanya membuat proses pengumpulan data menjadi rumit. Perangkat lunak keberlanjutan dapat mengotomatiskan pengumpulan data langsung dari peretail energi, dari peralatan Anda (pengukur interval, sensor , dan sistem PV surya) dan dari sistem manajemen gedung dan sistem otomatisasi gedung, membantu menghemat waktu dan menghilangkan hambatan silo.
Setelah melacak data ESG yang mendasarinya, Anda perlu menghitung data emisi secara manual berdasarkan berbagai faktor emisi, batasan, dan metode perhitungan, bersama dengan metrik konversi di seluruh wilayah.
Perangkat lunak keberlanjutan dapat mempertahankan mesin faktor emisi untuk tabel data faktor emisi karbon yang diakui secara nasional seperti Akun Rumah Kaca Nasional Australia, DEFRA (Inggris) (tautan berada di luar ibm.com), US EPA (Climate Leaders) (tautan berada di luar ibm.com), e-GRID USA (tautan berada di luar ibm.com), Faktor Listrik Nasional IEA (tautan berada di luar ibm.com), Kementerian Lingkungan Hidup Selandia Baru (tautan berada di luar ibm.com) dan IPCC (tautan berada di luar ibm.com). Selain itu, perangkat lunak keberlanjutan dapat memperoleh perhitungan emisi yang berakar pada standar yang diterima secara internasional.
Platform pelaporan keberlanjutan seperti Envizi mendukung pelaporan multi-negara, multi-mata uang, dan multi-metrik, memungkinkan pengambilan data dalam satuan ukuran dan mata uang lokal, dan memiliki kemampuan untuk mengonversi ke unit standar.
Memproduksi laporan tingkat keuangan untuk peringkat ESG membutuhkan auditabilitas pada setiap langkah dalam proses, mulai dari pengumpulan di sumber hingga produksi laporan. Data yang diambil secara manual meningkatkan kemungkinan data tidak lengkap karena kesalahan manual. Perangkat lunak keberlanjutan dapat menjamin bahwa setiap data yang dicatat dapat ditelusuri hingga ke transaksi asalnya, lengkap dengan jejak audit yang solid untuk setiap modifikasi yang terjadi setelahnya.
Emisi dasar perlu dihitung ulang ketika terjadi perubahan struktural dalam organisasi yang mengubah batas inventaris (seperti akuisisi atau divestasi). Perangkat lunak keberlanjutan dapat membantu pengguna menetapkan dan menyempurnakan hierarki organisasi mereka serta membuat grup pelaporan untuk menyederhanakan proses perhitungan ulang baseline.
Dengan spreadsheet, tim Anda dapat mengalami masalah mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Kontrol versi menjadi masalah dan dapat menyebabkan hilangnya data dan kesalahan. File yang tidak disimpan dan dicadangkan ke cloud secara teratur juga dapat mengakibatkan hilangnya data. Akhirnya, mungkin ada beberapa salinan file data yang sama, yang menciptakan risiko pengguna mengakses versi yang salah.
Dengan perangkat lunak pelaporan keberlanjutan, semua pengguna dapat mengakses dan melihat data mereka secara bersamaan, dan semua perubahan dilacak kembali ke sumber dan dicadangkan secara berkala.
Data harus diperbarui secara berkala untuk memungkinkan perbandingan di seluruh periode pelaporan sehingga organisasi dapat membuat tolok ukur kinerja mereka terhadap target mereka. Dengan spreadsheet statis, sangat sulit untuk memantau dan mengelola kinerja keberlanjutan Anda secara berkelanjutan. Perangkat lunak pelaporan keberlanjutan dengan kemampuan pelacakan target dapat memungkinkan manajemen kinerja yang berkelanjutan.
Meskipun Anda telah mengendalikan proses pemeringkatan ESG Anda tahun ini, seberapa siap tim Anda beradaptasi dengan setiap pembaruan kerangka kerja ESG? Dengan menggunakan platform ESG khusus, perusahaan dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan persyaratan baru, seperti penerapan metode perhitungan berbasis pasar untuk emisi Lingkup 2. Penyedia perangkat lunak keberlanjutan biasanya mendapatkan informasi lebih awal mengenai perubahan mandat maupun proses pelaporan, sehingga mereka mampu menanamkan keahlian teknis langsung ke dalam solusi mereka.
