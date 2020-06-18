Setiap tahun, tim keberlanjutan bisnis memulai proses selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan dan melaporkan data Lingkungan, Soal dan Tata Kelola (ESG) mereka. Banyak organisasi menjalankan proses penghitungan karbon tahunan dan penilaian ESG dengan spreadsheet, yang mengarah pada peningkatan risiko dan kehilangan produktivitas—terutama untuk organisasi global yang kompleks yang melaporkan ke berbagai kerangka kerja.

Berikut beberapa risiko yang timbul jika Anda mengandalkan spreadsheet untuk menghitung peringkat ESG, beserta cara perangkat lunak dapat membantu menguranginya.