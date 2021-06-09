CDP adalah kerangka kerja pelaporan sukarela yang populer yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan kepada para pemangku kepentingan mereka (investor, karyawan, dan pelanggan). Pelaporan diselesaikan setiap tahun, dengan portal dibuka pada bulan April setiap tahun dan pengiriman pada bulan Juli.

CDP menyimpan data ini dalam basis data terbuka dan menyatakan bahwa CDP memiliki koleksi data lingkungan yang paling komprehensif di dunia yang dilaporkan secara mandiri.