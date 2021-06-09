CDP adalah kerangka kerja pelaporan sukarela yang populer yang digunakan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan kepada para pemangku kepentingan mereka (investor, karyawan, dan pelanggan). Pelaporan diselesaikan setiap tahun, dengan portal dibuka pada bulan April setiap tahun dan pengiriman pada bulan Juli.
CDP menyimpan data ini dalam basis data terbuka dan menyatakan bahwa CDP memiliki koleksi data lingkungan yang paling komprehensif di dunia yang dilaporkan secara mandiri.
Untuk perusahaan, CDP saat ini menawarkan tiga kuesioner(Perubahan Iklim, Keamanan Air, dan Hutan). Masing-masing dinilai menggunakan metodologi yang berbeda. Kuesioner mencakup pertanyaan umum di samping pertanyaan spesifik sektor yang ditujukan untuk sektor berdampak tinggi. Penilaian kuesioner CDP dilakukan oleh mitra penilai terakreditasi yang dilatih oleh CDP.
Informasi yang ditangkap oleh CDP dapat digunakan oleh investor dan oleh organisasi pelaporan itu sendiri. Investor dapat menggunakan CDP untuk membuat keputusan berdasarkan informasi seputar kinerja keberlanjutan, dan perusahaan dapat mendorong tindakan terhadap perubahan iklim, sumber daya air, dan area penting lainnya.
Tahun 2003 pelapor CDP berjumlah sekitar seratus. Sejak itu, angka pelaporan telah tumbuh secara signifikan atau bisa dikatakan pesat. Pada tahun 2020, CDP melaporkan pengungkapan catatan lebih dari 9.600 yang dilaporkan ke CDP—naik 14% dari tahun sebelumnya dan 70% sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada tahun 2015.
CDP terdiri dari daftar panjang pertanyaan yang harus dijawab organisasi. Pada tahun 2021 kuesioner ini berbentuk dokumen berisi 88 halaman dengan lebih dari 200 pertanyaan. Mengumpulkan data yang diperlukan dan menanggapi kuesioner CDP bukanlah perkara kecil. Dalam laporan tahun 2021, "Inovator Cerdas: Perangkat Lunak ESG & Keberlanjutan Perusahaan," Verdantix (sebuah perusahaan analis independen) memperkirakan bahwa "menanggapi kuesioner CDP dengan tepat... dapat membutuhkan upaya dari tim yang terdiri dari 30 karyawan selama lebih dari 40 hari kerja."
Kuesioner Perubahan Iklim CDP mencakup kombinasi pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Perangkat lunak pelaporan keberlanjutan sangat cocok untuk mendukung jawaban atas pertanyaan yang membutuhkan data kuantitatif. Perangkat lunak dapat menyederhanakan penghitungan emisi, khususnya dalam menghitung emisi Lingkup 2 dengan menggunakan metode berbasis pasar yang disyaratkan. Selain itu, perangkat lunak dapat berguna untuk memelihara pustaka faktor emisi yang digunakan untuk menghitung intensitas emisi dan emisi absolut (Lingkup 1, Lingkup 2 berbasis lokasi, Lingkup 2 berbasis pasar, dan Lingkup 3), dan dapat memisahkan emisi berdasarkan negara/wilayah, kelompok, fasilitas, dan aktivitas.
Rangkaian solusi pelaporan ESG Envizi menangkap data dari berbagai sumber ke dalam satu platform yang secara otomatis menghitung emisi, konsumsi energi, peringkat bangunan, dan indikator ESG utama. Data ini kemudian tersedia melalui berbagai dasbor visual dan laporan yang dapat diekspor ke format yang berbeda, sehingga organisasi dapat menggunakan insight di seluruh kerangka pelaporan ESG atau untuk persyaratan kepatuhan internal.
