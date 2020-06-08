Apa itu analisis edge?

Gambar 1: Tiga tingkat kesadaran situasional.

Peristiwa pada edge memerlukan analisis tentang apa yang dilihat kamera atau apa yang dirasakan sensor secara real-time, sehingga keputusan dapat dibuat dengan cepat, dan tindakan segera dapat diambil. Ketika dua mobil berada di jalur tabrakan, tidak ada waktu untuk mengirim informasi ke cloud atau memberi tahu seseorang; konsekuensi dari tetap berada di jalur saat ini dapat dibayangkan, dan tabrakan dapat dihindari dengan mengambil tindakan segera. Ketika kamera pintar yang mengawasi robot pengecatan di pabrik mobil melihat jumlah cat yang salah diaplikasikan pada bagian bodi mobil, diperlukan tindakan korektif. Semua ini hanya mungkin dilakukan dengan model yang telah dibangun sebelumnya, dan diterapkan pada perangkat atau sistem tersebut.

Namun, bagaimana dengan situasi baru atau yang sampai sekarang belum terbayangkan? Di zona konstruksi, kamera dapat dilatih untuk mendeteksi seseorang yang tidak mengenakan helm keselamatan dan membunyikan alarm atau memberi tahu pengawas lokasi. Sensor masuk dapat mendeteksi apakah orang-orang mengenakan lencana atau membawa senjata, dll. Dalam bencana alam seperti pandemi, kita ingin perangkat yang sama dapat mendeteksi barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, seperti masker, sarung tangan, dll.

Model yang ada harus ditingkatkan, atau model machine learning (ML) baru harus diterapkan, sehingga perangkat edge tersebut dapat mendeteksi dan menganalisis situasi semacam ini dan mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan yang dihasilkan dapat diprogram dan tergantung pada situasi tertentu. Alarm dapat diaktifkan, atau personel yang sesuai dapat diberi tahu, atau orang-orang dapat dilarang masuk. Itulah kekuatan analisis edge.