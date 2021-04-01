Pemotongan jaringan bukanlah hal baru; ini adalah cara untuk menciptakan beberapa jaringan logis dan virtual yang unik di atas infrastruktur bersama menggunakan jaringan yang ditentukan perangkat lunak (SDN). Seperti yang kami singgung di blog sebelumnya, Teknologi 5G telah mempercepat penggunaan SDN dan network functions virtualization (NFV) - keduanya membantu dalam pembuatan irisan jaringan dengan cepat. Dengan demikian, menerapkan prinsip virtualisasi yang sama ke jaringan akses radio (RAN), operator jaringan dapat secara fisik memisahkan lalu lintas melalui irisan.

Irisan jaringan dapat mendukung aplikasi, layanan, sekumpulan pengguna, atau jaringan tertentu dan dapat menjangkau beberapa domain jaringan, termasuk akses, inti, dan transportasi. Berbagai domain ini juga dapat diterapkan di beberapa operator. Ini berarti bahwa setiap jaringan logis dirancang untuk melayani tujuan bisnis yang ditentukan dan terdiri dari semua sumber daya jaringan yang diperlukan — dikonfigurasi dan terhubung menyeluruh.

Salah satu fitur terpenting 5G, irisan jaringan dapat dibuat dan diprogram secara dinamis untuk menyediakan pelanggan akhir dengan jaringan mobile individu dan manajemen pelanggan mereka sendiri, yang dapat terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang. Dari bandwidth ultra-tinggi hingga latensi rendah, contoh penggunaan yang diidentifikasi untuk 5G dan pemotongan jaringan mencakup beragam kebutuhan pengiriman dan terbagi dalam tiga categories utama. 3GPP (Proyek Kemitraan Generasi ke-3) Rilis 15 memberikan perincian tentang tiga jenis Slice/Service (SSTs) ini:

SST 1 - Extreme (atau Enhanced) Mobile Broadband (eMBB): Ditujukan bagi aplikasi video-sentris yang mengkonsumsi banyak bandwidth dan menghasilkan lalu lintas terbanyak di jaringan mobile.

Konkurensi layanan diaktifkan melalui pengirisan jaringan. Ada efek intrinsik di mana setiap layanan memiliki karakteristik intrinsik: efek mikro di mana perubahan dalam satu irisan tidak memengaruhi irisan yang berdekatan, dan efek makro di mana sumber daya fisik dipindahkan ke irisan lain berdasarkan permintaan. NFV adalah apa yang menyediakan skalabilitas, fleksibilitas, dan isolasi.

Penting untuk dipahami bahwa isolasi tingkat jaringan — di mana pelanggan vertikal tidak berbagi fungsi jaringan atau sumber daya dengan pelanggan lain — dalam beberapa kasus tidak dianggap sebagai persyaratan mendasar dan tidak ditangani oleh pengirisan jaringan. Akibatnya, pengirisan jaringan mengasumsikan bahwa hanya sejumlah kecil irisan yang akan diperlukan dalam jaringan nasional dan bahwa mereka akan dibagikan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan serupa.