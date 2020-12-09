Aplikasi padat komputasi memerlukan kapasitas komputasi tinggi untuk pemrosesan dan penyimpanan data yang tidak dapat dipenuhi oleh perangkat IoT, mengingat bahwa perangkat semacam ini kerap memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan klaster pada edge sebagai lingkungan yang dinamis dan kuat. Di situ, tim operasi dapat memperoleh penyimpanan, komputasi, latensi rendah, kinerja tinggi, dan bandwidth tinggi yang diperlukan. Selain itu, beberapa layanan bersama lokal dengan ketersediaan tinggi mungkin memerlukan skalabilitas yang dirancang untuk disediakan oleh klaster Kubernetes, misalnya penerapan cloud edge.

Klaster edge sering kali dapat menjadi batasan sumber daya logis bagi bisnis. Untuk berinvestasi pada perangkat edge yang canggih, bisnis juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Banyak perangkat lama dengan fungsi tetap atau khusus mungkin telah diterapkan dan dianggarkan. Teknologi klaster menawarkan cara bagi bisnis untuk memodernisasi aplikasi dan menyiapkannya untuk masa depan dengan pendekatan berbasis edge. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan perangkat dengan klaster edge jejak kecil yang menjalankan manajemen perangkat atau solusi platform IoT. Klaster edge kemudian akan dikelola dan dioperasikan layaknya perangkat Edge.

Klaster pada edge menawarkan manfaat utama berikut: